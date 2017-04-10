Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, была заснята видеорегистратором. В воскресенье, 27 марта, в ГИБДД по Белгородской области сообщили о проведении административного расследования по факту аварии на улице Щорса в Белгороде. Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и установить тяжесть последствий для пострадавшего 72-летнего мужчины После этого будет вынесено решение о привлечении к ответственности виновника аварии.Напомним, 25 марта водитель на вазовской «девятке» на пересечении улиц Щорса и Конева сбил пешехода, которого остальные водители пропустили. Видеорегистратор зафиксировал, как за несколько секунд до столкновения пенсионер успел поблагодарить пропустившего его водителя. Пешеход был госпитализирован с травмами.
$ 57,39
 60,75
 2,13
+6 °C
вторник, 11 апреля
https://vk.com/foodzaza

​В Белгороде пройдёт мастер-класс известного стилиста Александра Рогова

На своём мастер-классе Александр Рогов расскажет, как сочетать вещи гардероба и покупать стильную одежду за небольшие деньги.

В Белгороде в среду, 12 апреля, пройдёт мастер-класс телеведущего, стилиста и эксперта моды Александра Рогова. На встрече он расскажет, как разбираться в модных новинках и грамотно включать новые вещи в повседневный гардероб. Также он покажет, как сделать «идеальный гардероб-конструктор» и научит одеваться со вкусом, даже при небольшом бюджете. Это уже второй мастер-класс, который стилист проводит в Белгороде.

Мастер-класс пройдёт в Белгородской государственной филармонии с 19:00 до 21:30. Цена билета: от 2 до 4,5 тысяч рублей в зависимости от места в зале. Забронировать билеты можно по телефону + 7 (4722) 373-678, по электронной почте info@rimedo.ru, либо на сайте.

Редакция «Фонаря» вместе с компанией «Ресурс» проводит розыгрыш одного пригласительного на мастер-класс стилиста. Чтобы его получить, нужно подписаться на наше сообщество во «ВКонтакте», сделать репост поста о розыгрыше и закрепить его у себя на стене до 14:00 11 апреля. Победителя мы определим с помощью приложения Lucky you!

Справка «Фонаря»

Александр Рогов — известный российский стилист, эксперт моды и телеведущий. Его работы можно найти на страницах глянцевых журналов: Jalouse, «Афиша», Esquire, Harpers Bazaar, Glamour, ELLE, l’Officiel. Помимо этого Александр работает с известными брендами, такими как Chanel, Dior, MasterCard, Coca-Cola, является личным стилистом звёзд российского шоу-бизнеса. На телеканале СТС ведёт шоу «Успеть за 24 часа».

На правах рекламы


Дмитрий Голуцкий

Читайте также

#Ресурс #Белгород #Белгородская государственная филармония #мода #красота
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments

Похожие новости