​В Белгороде пройдёт мастер-класс известного стилиста Александра Рогова

В Белгороде в среду, 12 апреля, пройдёт мастер-класс телеведущего, стилиста и эксперта моды Александра Рогова. На встрече он расскажет, как разбираться в модных новинках и грамотно включать новые вещи в повседневный гардероб. Также он покажет, как сделать «идеальный гардероб-конструктор» и научит одеваться со вкусом, даже при небольшом бюджете. Это уже второй мастер-класс, который стилист проводит в Белгороде.



Мастер-класс пройдёт в Белгородской государственной филармонии с 19:00 до 21:30. Цена билета: от 2 до 4,5 тысяч рублей в зависимости от места в зале. Забронировать билеты можно по телефону + 7 (4722) 373-678, по электронной почте info@rimedo.ru, либо на сайте.

Редакция «Фонаря» вместе с компанией «Ресурс» проводит розыгрыш одного пригласительного на мастер-класс стилиста. Чтобы его получить, нужно подписаться на наше сообщество во «ВКонтакте», сделать репост поста о розыгрыше и закрепить его у себя на стене до 14:00 11 апреля. Победителя мы определим с помощью приложения Lucky you!

Справка «Фонаря»



Александр Рогов — известный российский стилист, эксперт моды и телеведущий. Его работы можно найти на страницах глянцевых журналов: Jalouse, «Афиша», Esquire, Harpers Bazaar, Glamour, ELLE, l’Officiel. Помимо этого Александр работает с известными брендами, такими как Chanel, Dior, MasterCard, Coca-Cola, является личным стилистом звёзд российского шоу-бизнеса. На телеканале СТС ведёт шоу «Успеть за 24 часа».

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