Управляемая мощь. Как корреспондент «Фонаря» тестировала Skoda Octavia А7

Заботливый «корабль»

— Давайте вы её выкатите на трассу, а потом уже я сяду за руль? — первое, что я сказала, увидев Skoda Octavia А7 перед началом тест-драйва. Внешне это очень внушительный автомобиль — длина «Октавии» составляет 4 659 миллиметров, а ширина — 1 814.

Когда я села за руль и освоилась, то поняла, что бояться габаритов не стоит: автомобиль оснастили, кажется, всеми возможными датчиками, чтобы помочь водителю уверенно управлять.

Самой классной, на мой взгляд, является система помощи при параллельной парковке или выезде с парковочного места, которая заранее оповещает о приближении других автомобилей. Кроме того, Octavia оснащается адаптивным круиз-контролем. Автомобиль поддерживает установленную дистанцию до движущегося впереди автомобиля, ускоряясь и замедляясь автоматически. Помимо скорости движения, водитель также может настроить дистанцию и динамику реакции системы.

Также есть удобный ограничитель скорости, который предупреждает водителя о превышении допустимого лимита: ограничитель настраивается двумя кнопками, расположенными на рычажках рулевого управления. Например, можно выставить себе скорость 75 километров в час, и, как только стрелка спидометра подберётся к 76, автомобиль начнёт издавать раздражающие звуки.

Удобство пассажиров

Автомобиль от Skoda можно назвать по-настоящему семейным. Внутри очень просторно. Пассажирам, которые сидят сзади, будет комфортно вытянуть ноги во время долгой поездки — места предостаточно. Чтобы водителя не отвлекали от дороги просьбами «Поставь мой телефон на зарядку» и «Переключи кондиционер, нам жарко», для пассажиров задних сидений установили собственные USB-порты и вывели управление потоками воздуха. Конечно, из дивана можно вытянуть удобный подлокотник, оснащённый держателями для стаканов. В багажнике «Октавии» установили 12-вольтную розетку, чтобы можно было подключить автомобильный холодильник. Достаточно снять багажную полочку, и пассажиры смогут спокойно доставать холодную воду и еду прямо из багажника — не надо загромождать салон автомобиля холодильником.

Городской стиль

Skoda Octavia А7 хороша собой — точёный корпус, чётко очерченные грани автомобиля. Колёсная база увеличилась почти на 11 сантиметров, автомобиль стал выше и проходимее — что крайне важно белгородской весной с «покусанными» дорогами.

Кузов лифтбек обеспечивает владельцам огромное пространство багажника — 568 литров, со сложенными задними сидениями — 1558. Причём багажник оснастили всевозможными ручками, держателями, липучками, ограничителями, чтобы можно было перевозить и хрупкие бокалы, и длинные лыжи.

Управляемая мощь

Мы тестировали «Октавию» с турбированным 1,8 двигателем мощностью 180 лошадиных сил. Удовольствие от вождения нереальное — стоит слегка придавить педальку, как автомобиль выстреливает вперёд. Даже при полной загрузке Skoda не позволит ни на секунду усомниться в её мощности.

На правах рекламы