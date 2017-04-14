Вечеринка крутого папы. Как в Белгороде презентовали новую Skoda Octavia

Белгородский автоцентр Skoda превратился в «гараж крутого папы» — для презентации новой Octavia устроили тематическую вечеринку.
С порога гостей встречали шкодливые девчонки, которые регистрировали посетителей и выдавали флаеры для участия в конкурсе с крутыми призами от Skoda.
Для маленьких фанатов чешского бренда проводили мастер-классы и учили, как играть в Guitar Hero. Для «крутых мам» организовали уголок красоты — профессиональный стилист делала макияж, а мастер по мехенди расписывала девушкам руки хной.
Когда с новой Skoda Octavia сорвали покрывало, участники вечеринки сразу же бросились её изучать — быстро организовалась очередь из желающих посидеть в кресле водителя, мгновенно открыли крышку капота и багажник, чтобы выяснить, действительно ли так просторна и мощна новая Octavia, как о ней говорят.
В это время владельцы других моделей этого бренда рассказывали свои истории. Так, одна женщина рассказала, что пробег её Skoda Superb составляет уже 410 тысяч километров, и при этом автомобиль отлично работает. Владельцы «Октавий» предыдущих поколений с удовольствием делились своими впечатлениями — кто-то за пять лет наездил 110 тысяч километров и, кроме плановых сервисных обслуживаний, не сталкивался ни с какими ремонтами.
Параллельно с развлекательной программой шли тест-драйвы. Зарегистрировавшись, каждый желающий мог опробовать новую «Октавию» в деле. Для субботнего тест-драйва предоставили классический городской автомобиль мощностью 110 лошадиных сил — спокойный и мощный.
— 110 лошадей в дороге ведут себя не хуже турбированных двигателей со 180 лошадями под капотом, — по пути рассказывал сотрудник «Моравии-моторс».
Skoda представила несколько вариантов комплектаций автомобиля в кузове лифтбек (внешне выглядит как седан, но багажник открывается вместе с задним стеклом): Active, Ambition и Style. В первой комплектации доступны варианты двигателя в 110 и 150 лошадиных сил, а в средней и максимальной можно выбрать турбированный в 180 лошадей. Также производитель предлагает дополнительные опции.
Новая «Октавия» подкупает функциональным мультирулём и новым сенсорным экраном — на него можно выводить свои соцсети, он же транслирует картинку с камер парктроников. Теперь Skoda показывает водителю потенциальную траекторию движения автомобиля при парковке (крутишь руль, а на экране показывается будущий путь).
Новый изысканный дизайн автомобиля привлекает к себе внимание, поэтому и жаждущих опробовать обновлённую «Октавию» было немало. Но записаться и пройти тест-драйв можно в любое время — достаточно лишь отправить заявку на сайте дилера.
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