Влюбиться со второго взгляда. Как мы тестировали обновлённую Skoda Rapid

Какие чувства возникают, когда идешь на «свидание» с новым автомобилем? Ждёшь, надеешься, рассчитываешь на что-то необычное, ранее невиданное? Возникают ли такие эмоции при первом взгляде на обновлённую Skoda Rapid? Сначала нет, но первое впечатление подчас бывает обманчиво, и это именно тот случай. Чем больше «общаешься» с новым «Рапидом», тем больше он «раскрывается» перед тобой нюансами и деталями, которые очень облегчают жизнь владельцу и добавляют удовольствие от вождения и владения этим относительно небольшим автомобилем, созданным в стране, относящейся к «социалистическому лагерю». Обо всём по порядку.
О кузове
Итак, перед нами небольшой белый седа... Ан нет. Вот и первое «лукавство» — перед нами не седан, хотя по форме машина выглядит именно так. Форм-фактор кузова Rapid — «лифтбек». Это разновидность хэтчбека, у которого задняя дверь (помните, что хэтчбек можно перевести как «дверца сзади»?) имеет небольшой выступ, и в закрытом положении лифтбек больше напоминает классический седан. Именно этим лифтбек отличается от хэтчбека.
Безусловными достоинствами лифтбэков являются увеличенный объём багажника и возможность перевозить там крупногабаритные грузы. У Skoda Rapid, например, багажное отделение рассчитано на 530 литров, что на 70 литров больше чем у конкурента. И это только стандартный вариант, не считая возможности сложить второй ряд сидений, убрав также перегородку. А это уже серьёзный аргумент при выборе автомобиля для молодой семьи.
Кстати, снаружи лифтбеки от «седанов» можно совершенно однозначно отличить ещё по одному вроде бы небольшому устройству, которое очень помогает в дороге. Особенно в ненастную погоду. У лифтбеков — и наш автомобиль — не исключение — на задней двери есть дворник. Очень полезная вещь при движении задним ходом или во время поездок по ночной трассе.
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Кстати, Skoda какое-то время выпускала Skoda Superb в кузове лифтбек с двумя вариантами открывания задней двери. Можно было открыть только нижнюю, «закрытую» часть, либо же полностью заднюю дверь с остеклением. Через некоторое время, правда, от этой конструкции отказались ввиду её дороговизны и тяжести.
Ещё один интересный факт. Можно подумать, что «лифтбек» — это западное нововведение, но даже в Советском союзе такие автомобили не просто были, а выпускались в Ижевске. Правда тогда этот тип кузова именовали «комби». Я думаю, автомобиль под названием «ИЖ-комби» знаком многим автолюбителям советской эпохи. А авто прошлого поколения MAZDA-6 и Ford Mondeo также можно было купить в варианте кузова «лифтбэк». Хотя, американцы всё же называли эту версию «хэтчбек». Но это уже дебри терминологии. Вернёмся к автомобилю.
Об основных отличиях Skoda Rapid
Почти все изменения в Skoda Rapid 2017 года коснулись исключительно «видимой части» автомобиля. В процессе обновления изменили головную и кормовую оптику, в переднем бампере добавили новые противотуманки.
Причём новые не только по форме, но и по содержанию — они светодиодные. Диодными стали и ходовые огни в головных фарах. Кроме того, в дорогих модификациях оптика обзавелась биксеноновой начинкой и функцией автоматического переключения с дальнего света на ближний. Боковые поворотники переселились с передних крыльев на наружные зеркала, а задние фонари получили всё те же светодиоды в виде аккуратной ленты. Технически же автомобиль изменений практически не претерпел — всё та же платформа VW Polo. Однако, Rapid немного длиннее и, в отличие от своего соплатформенника, смотрится немного солиднее. Особенно это заметно в «топовой» версии, если смотреть машине «в глаза». Резкие, рубленые очертания агрессивных фар, ходовые огни и диодные струны указателей поворота смотрятся солидно, но не тяжеловесно, сохраняя общее ощущение динамичности.
Стоит особо отметить что все Rapid-ы, которые собирают для России, в базовой комплектации оснащены пакетом «плохих дорог» — увеличенные профили резины, ужесточённые пружины, увеличенный на 12 миллиметров дорожный просвет, дополнительная (в некоторых версиях карбоновая) защита снизу. В российской версии клиренс, к слову, составляет 170 миллиметров. Это позволяет более свободно чувствовать себя в реалиях «не совсем идеального» российского дорожного покрытия. При этом, продольные крены автомобиля даже при достаточно активном вождении — в пределах разумного. Разница же в длине по сравнению с донором платформы — VW Polo очень благотворно сказалась на вместительности салона. Пассажиры заднего ряда могут разместиться достаточно комфортно.
Но о внутреннем убранстве и удобстве мы поговорим несколько позже, здесь же отметим огромный проём и большой угол открывания задних дверей. В отличие от многих «одноклассников», на задний ряд сидений не просто удобно садиться, но даже поставить детское кресло или автолюльку не составит проблемы. А сесть «за самим собой» сможет даже достаточно высокий водитель.
Кстати, в проёмах дверей есть специальные отверстия для крепления поперечных дуг для багажа. Многие, конечно, ездят и с обычными «стяжными» креплениями. Но, согласитесь, надёжности мало не бывает. Ещё одна, вроде бы, «мелочь», но об этой мелочи инженеры подумали. Мне кажется, что это говорит о «правильном» отношении к потребителю.
О российской сборке
Чешский Rapid «чешским» можно назвать с небольшой натяжкой — автомобиль собирается в России. Причём речь идёт не о крупноузловой сборке, а о полноценном сборочном конвейере. В сборе привозится только двигатель и приборная панель. Кстати, именно этот факт, помимо прочих технических ухищрений, направленных на увеличение жёсткости кузова на кручение, позволяет, даже при условии применения достаточно твёрдых пластиков в отделке панели и салона, достаточно долгое время избегать «болезни», которая присуща многим «одноклассникам». Речь идет о «сверчках» и «трещотках», на которые жалуются многие владельцы «Солярисов» и Polo Sedan.
Кстати, вспоминая написанное выше, расскажу о некоторых «ньюансах и деталях» кузова. Если вы откроете бензобак, то на внутренней стороне крышки помимо стандартного указания требуемого типа топлива (кстати, двигатель Rapid спокойно «переваривает» и 92-й бензин, а это уже неплохая экономия), можно обнаружить прозрачный пластиковый скребок для льда. Вроде бы и мелочь, но иногда этой «мелочи» ой, как не хватает.
С открыванием пятой двери — ничего нового. Открывается она только из салона, на внутренней стороне — удобная ручка. На внешней — вечно закидываемая дорожной пылью и грязью кнопка электрического замка. А вот с капотом немного интереснее. Один из обязательных вопросов, который задаёт себе каждый автолюбитель перед новым автомобилем: «Как открывается капот?». Автопроизводители каждый раз придумывают для новых владельцев своеобразный квест: клавиша открывания замка капота может быть справа от замка, слева от замка, это может быть рычажок, который может располагаться с обоих сторон от замка и который надо сдвинуть либо вправо, либо влево. В «третьем» поколении ручка открывания замка выскакивала из радиаторной решётки при нажатии клавиши из салона. В Shkoda Rapid с этим всё максимально просто и логично — как удобнее всего взять капот? За его выступающую часть в центре. Под ней и расположена клавиша открывания замка. Никаких «рыжаков» или «выскакивающих ручек». Подошёл, взялся, открыл. Кстати, расположена клавиша достаточно глубоко и за счёт формы капота, в отличие от клавиш многих автомобилей, не так забрасывается грязью.
О двигателе
В Skoda с определённого времени при формировании ценовой политики и комплектаций автомобиля пришли к выводу, что каждый клиент индивидуален и надо позволить ему сделать автомобиль «под себя». Кому-то нужен двигатель помощнее, кто-то предпочитает ездить только «на ручке», а кому-то хочется при минимальных затратах в техническую часть автомобиля похвастаться салоном от «топовой» версии. Теперь это можно сделать. В отличие от многих других производители не стали жёстко «привязывать» двигатель в коробке. Все варианты двигателя сочетаются со всей линейкой доступных к заказу «коробок».
В Европе обновлённый Rapid представлен с новыми для этой модели трёхцилиндровыми моторами 1.0 TSI мощностью 95 или 110 лошадиных сил, с дизелями 1.4 TDI (90 лошадиных сил) и 1.6 TDI (116 лошадиных сил). Но в Россию им путь заказан: на калужском заводе концерна Volkswagen, где по полному циклу производят Polo и Rapid, по-прежнему будут устанавливать атмосферники 1.6 мощностью 90 или 110 лошадиных сил в паре с «механикой» или шестиступенчатым «автоматом» — или 1.4 TSI (турбонаддув, 125 лошадиных сил) с семиступенчатым «роботом» DQ200. Помимо стандартных комплектаций в «пакете клиента» есть отдельный список доступных опций. И он, поверьте, достаточно внушителен. Можно заказать самый «маленький» двигатель, с ручной коробкой переключения скоростей, но при этом внутри будут стоять сиденья с развитой боковой поддержкой, красными вставками и скошенный по-спортивному «по хорде» руль с перфорированной кожей и красной же отстрочкой, а на монитор будет выводится информация с камеры заднего вида (с омывателем!). Кстати, теперь камера дополнена графическим парктроником по кругу: раньше Rapid можно было оснастить лишь задними датчиками парковки. Один из 19-и элементов принципа Simply Clever от Shkoda— ниша с зонтиком под передним пассажирским креслом в некоторых версиях. Согласитесь, приятно?
О тест-драйве
Нам досталась комплектация в версии Monte Carlo, о чём свидетельствует шильдик на средней стойке. Помимо прочего, в этой версии присутствуют накладки «а-ля спорт» на губе переднего бампера, немного съедающие дорожный просвет на и без того широченных порогах. Чтобы выбраться из «спортивных» сидений и выйти из машины в дождь, не запачкав брюки, надо очень постараться. Но за всё надо платить. Кстати, накладки Monte Carlo — одна из немногих опций, которая недоступна для отдельного заказа. Жаль, с ними машинка смотрится очень органично.
Итак, садимся. Прежде чем «надавить педальку» осмотримся вокруг. Салон достаточно просторный и «по-фольксвагеновски» понятен. Всё на своем месте. В варианте салона со спортивными сиденьями автомобиль очень понравится любителям «формульной» посадки, когда салон буквально «обжимает» тебя и ты чувствуешь себя пилотом раллийного болида. Но при этом в более «гражданской» версии салона — в автомобиле достаточно просторно — смущает плохая обзорность назад и, как следствие, очень маленькое салонное зеркало. Передняя и боковая обзорность достаточно стандартная, и каких-либо негативных либо восторженных эмоций не вызывает.
Немного портят картину отсутствие панорамных секторов на зеркалах заднего вида и широченный «низ» передних стоек, закрывающий достаточно большую зону обзора. Особенно со стороны водителя. При правых поворотах и подъезде к пешеходным переходам будьте осторожны!
О мультимедийной системе
Рассказ менеджера про возможности мультимедийной системы автомобиля, которая способна воспринимать носители CD, MP3, SD-карты, а также подключать устройства через AUX и USB-входы, был достаточно продолжителен. Оказывается, магнитола имеет возможность синхронизации с iOS и Android-устройствами через протоколы Apple CarPlay и Android Auto — вплоть до совместной навигации и управления картами через огромный 8-дюймовый сенсорный экран. Новая мультимедиасистема позволяет «зеркалить» рабочий стол своего смартфона. Кстати, экран с достаточно неплохой скоростью реакции (привет создателям Ford Mondeo 4, в экран которого иногда нужно бить чуть ли не кулаком). Я думал, что этим достоинства магнитолы, явно рассчитанной на современную молодёжную аудиторию и ограничатся, но оказалось, что нет. С помощью этой магнитолы можно ещё довольно много: от настройки вариантов вывода показаний бортового компьютера до настройки времени задержки функции Leaving home, когда машина провожает тебя вслед светом фар. Про эту магнитолу можно писать очень долго, поэтому обратимся к остальному салону.
О салоне
Интерьер строгий и динамичный одновременно. Шкалы приборной панели чёткие и хорошо читаемые. Однако, кто (ну, скажите мне, кто) и зачем придумал установить чёрное лаковое покрытие вокруг центральной консоли — в местах, где к панели больше всего прикасаешься пальцами? Этим грешат многие современные автомобили. Не избежал этого и Rapid. Очень непрактично и неудобно. А подлокотник размером с пачку дамских сигарет? Скорее ключница, а не подлокотник. Влезает телефон, пару пластиковых карточек и ключи от квартиры (не больше двух). Отчасти это компенсируется большим охлаждаемым «бардачком», в который влезает лист А4. Но не будешь же каждый раз туда лезть за служебной «бензиновой» карточкой? Также портит впечатление от «логичности» салона место расположения рычажков стеклоподъёмников — чтобы опустить задние стёкла, надо достаточно сильно изогнуть руку. С другой стороны — часто ли мы это делаем? Также надо понимать, что длина автомобиля всё-таки не семь метров, и чем- то приходится жертвовать.
На заднем диване свободно размещаются два взрослых человека, а вот втроём зимой будет, пожалуй, тесновато. Но, опять же: хотите простора — покупайте Superb или новый Kodiaq. Но это уже совсем другие деньги.
Кстати, наша тестовая машина со всеми возможными опциями, вплоть до раздельного подогрева задних сидений, обойдется в районе 860 тысяч рублей. Согласитесь, тоже довольно немало. Но зато в ней есть практически всё, что нужно современному водителю. Даже полноценный круиз-контроль, который подчас недоступен для «одноклассников».
Задний диван (на котором мы в этот момент сидим) с достаточной большой подушкой не совсем рассчитан на дальние пробеги. Даже вдвоём сзади проехать тысячу километров на нём будет достаточно проблематично из-за жёсткости подушек и практически полного отсутствия какого-либо рельефа. Втроём проехать такое расстояние — это и вовсе почти цирковой номер, так как мешает центральный тоннель.
Пересаживаемся вперёд, включаем зажигание, выжимаем длинноходную педаль сцепления, включаем первую передачу и едем. Коробка относительно короткоходная и очень чёткая, передачи переключаются двумя пальцами. У нас под капотом двигатель объёмом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Чтобы разогнать машину весом около 1,2 тысячи килограммов, двигатель надо раскручивать не ниже 3 тысяч оборотов в минуту. Только в таком режиме он выдает оптимальную отдачу. Конечно, о спортивной динамике разгона и каком-либо бодром ускорении на скоростях выше 80 километров в час речи не идёт, но, разогнавшись, машинка идёт достаточно легко. При этом тахометр при скорости 90 километров в час показывает 2,3-2,5 тысячи оборотов в минуту. Достаточно неплохой показатель. Да и на более низких оборотах в «городском режиме» сильно обделённым «лошадями» себя не очень чувствуешь. Сказывается неплохой крутящий момент.
При своей относительно небольшой ширине автомобиль уверенно держит дорогу, рыскает носом, не виляет задом, как первые «Солярисы», даже на повышенных скоростях. Сказывается расширенная задняя колея.
Руль, оснащённый электроусилителем, достаточно резкий, с небольшой недостаточной поворачиваемостью. Однако, управление не избавлено от частой проблемы бюджетных электроусилителей — отсутствия должной обратной связи «на колесе». «Пилоту» почувствовать машину в повороте будет тяжеловато. Вспоминаем, что мы не в спортивном болиде, сбрасываем до разрешённых 90 километров в час, и всё приходит в норму. Машина катится как по рельсам, приливы кожаного руля хороша ложатся в руку, подвеска хорошо отрабатывает неровности дороги. Здесь подвеска простая — спереди независимый пружинный механизм «МакФерсон», сзади — продольные рычаги и торсионная балка.
Минусы — избыточная жёсткость и неспособность качественно отработать мелкие неровности, особенно при «переставке». Плюсы — простота и дешевизна при ремонтных работах. А для небольшого семейного автомобиля — большой плюс. Хотите комфортную подвеску, которая отрабатывает всё вплоть до горошины на дороге — покупайте авто класса AUDI А6 и выше. Здесь — разумный компромисс в угоду бюджету приобретения и стоимости владения. Для автомобиля класса Skoda Rapid, на мой взгляд, более чем логично.
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