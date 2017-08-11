Влюбиться со второго взгляда. Как мы тестировали обновлённую Skoda Rapid

В региональном следственном комитете рассказали, что окончательное заключение о психическом состоянии 22-летней женщины должны дать в институте Сербского. 22-летнюю женщину, обвиняемую в похищении ребёнка из перинатального центра в Белгороде, отправили в институт Сербского в Москве для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя следственного управления СК РФ по Белгородской области Елену Козыреву.— Обвиняемая направлена на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку амбулаторно окончательного заключения о её психологическом и психическом состоянии дать не можем, — заявила Козырева.Напомним, на женщину возбудили уголовное дело за похищение несовершеннолетнего. Суд в Белгороде поместил её под арест на время следствия. Новорождённую девочку похитили из роддома днём 10 марта. Вечером того же дня ребёнка и похитительницу нашли в Курской области. Проверка прокуратуры выявила, что похищение стало возможным из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками перинатального центра. После служебной проверки областного департамента здравоохранения уволили заведующую отделением патологии новорождённых, из которого похитили ребёнка. В Валуйском районе сошли с рельсов 17 пустых вагонов. Во вторник, 23 июня, пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры проводит проверку обстоятельств аварии с грузовым поездом на 13-м километре станции «Насоново» Юго-Восточной железной дороги, а именно соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Курский следственный отдел на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Авария на железной дороге произошла в воскресенье, 21 июня. При движении грузового поезда, следовавшего от станции Лиски до станции Валуйки, сошли с рельсов 17 хвостовых пустых полувагонов, принадлежащих ОАО «Новая перевозочная компания». Жертв и пострадавших нет. Представьте такую ситуацию: утром вы включаете радио, и ведущий говорит: «Я понимаю, Маша, что у тебя всё совсем нерадужно, хоть ты об этом никому и не говорила, и вот тебе специальная песня, которая будет про твою грусть». Потом вы приезжаете на работу, и коллега сообщает: «Машенька, сейчас расскажу, как в последнее время ты не находишь тепла в близких, и давай об этом поговорим».Или вы уже не Маша, а, допустим, Вася. Вас вызывает начальник и ставит перед фактом: «У тебя не хватает денег на жизнь, в ближайшее время у тебя и не получится заработать, хоть ты, Вася, из штанов выскочи». Но ладно, начальник, даже случайный прохожий вдруг заглядывает в глаза и шепчет: «Я знаю о твоей проблеме, хоть ты её и скрываешь». И так везде: кто бы к вам не подошёл, говорят только о вас, исключительно о вас и ещё раз о вас.Ситуация, вроде, не похожа на реальную. Между тем, она совершенно точно отражает то, что происходит.Психологи считают, что мы воспринимаем информацию, приходящую из внешнего мира, выборочно. Мы выделяем то, что нам интересно, то, что для нас актуально. Но загвоздка здесь в том, что часть этой информации для нас важна и актуальна, но в негативном ключе, и тогда мы её отбрасываем, строим хитроумные защиты. В результате, не узнаём о себе много нужного и полезного. Мы предпочитаем плавать на поверхности. Также часть сообщений приходит в немного завуалированном виде, и тогда мы будто видим полупрозрачную ширму, но происходящее за ней дорисовываем сами, вплетая туда свои желания и фантазии.Попробуйте поиграть в увлекательную игру под названием «Как это про меня?». Для начала просто слушайте реплики собеседников и отслеживайте своё состояние. Приведу примеры. Ваш коллега рассказывает об успехах ребёнка в школе, а вы чувствуете раздражение. Вот в этот момент и следует задать себе волшебный вопрос: «А как это про меня?». Возможно, ответ лежит на поверхности: раздражение возникает потому, что как раз у вашего чада что-то не заладилось с учебным процессом. Может, всё не так явно. Рассказ коллеги напомнил вам о неприятной ситуации во время вашего обучения в школе. Или это относится к неудаче в другой сфере, но ваш мозг начал работать над ассоциациями именно на слово «успех».Вы увидели в сквере женщину, обратили на неё пристальное внимание и поняли, что разволновались. И снова: «А как это про меня?». Постарайтесь понять, что вызвало волнение: её внешность, поза, движение, голос, фраза, которую она произнесла. Вспомните, на кого из значимых для вас людей она может быть похожа.Алгоритм, кажется, понятен. Дополнительные вопросы, которые можно себе задать: какое чувство вызывают во мне эти слова, с чем в моей жизни это может быть связано, это про прошлое или настоящее, почему меня это волнует, какая ситуация в этот момент вспоминается.Такой самоанализ позволит лучше понимать и себя. А осознание того, что не поведение и реплики собеседника, а вы сами запускаете в себе определённые процессы и регулируете настроение, позволит в будущем более гармонично выстраивать отношения с людьми.От того, что всё, что мы слышим, мы воспринимаем «про себя», легко прийти к пониманию того, что каждая история наших отношений — это тоже только «моя история».Есть такой анекдот, где поочерёдно приводятся страницы из дневника женщины и мужчины, которые флиртуют друг с другом. В своём дневнике женщина мысленно вышла за него замуж, мечтает уже о третьем ребёнке и уверена, что её партнёр делает то же самое. В дневнике мужчины прослеживается лишь желание скорого секса. Как вы понимаете, это две совсем разные истории: у неё — своя, у него — своя.Помните об этом, когда интерпретируете слова и поступки своих партнёров, друзей, знакомых.Если вас пригласили в кафе, это далеко не в каждом случае означает, что следующим шагом будет предложение руки и сердца. А если кто-то не отвечает вам на звонки, это может быть связано не с внезапно возникшим к вам отвращением, а, например, со срочной командировкой. И когда вы после кафе собрались ехать в романтическое путешествие, не требуйте от другого этого предложения — это только ваша история. Не проклинайте человека, не отвечающего на звонки и не рвите его фотографии — это только ваша история. В своем проживании ваших взаимоотношений он может быть нежен, а вы равнодушны. Вы можете быть злы на него, а он в это время даже не подозревает, чем вызвал злость.Просто иногда напоминайте себе об этом, а о чувствах и планах другого спрашивайте прямо. Ведь у него есть своя история. Ваше и его может пересекаться и местами совпадать. Но у вас никогда не будет полностью идентичных историй. В ДТП пострадали водитель и пассажир полицейского автомобиля. В пятницу, 3 февраля, в Белгороде на перекрёстке улиц Князя Трубецкого и Пугачёва 42-летний водитель на Dаеwоо Nехiа при развороте на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу служебному автомобилю ДПС Lada Priоrа, который ехал с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, и врезался в него. Фото vk.com/autobelgorodПо информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, оба водителя были трезвыми. Водитель и пассажир полицейского автомобиля получили травмы. Им оказали медицинскую помощь в горбольнице № 1 и направили на амбулаторное лечение. На конкурс подали около 30 проектов из 26 российских регионов. Проект департамента строительства и транспорта Белгородской области «Строительство ледовых арен в Шебекине и Ракитном Белгородской области» стал победителем конкурса всероссийского конкурса «Лучший проект года-2016» в номинации «За реализацию социально значимого проекта». Об этом сообщили на сайте департамента. Ледовая арена в Шебекине, фото вшебекино.рфИтоги конкурса подвели в Ярославле. Его учредителем является Национальная ассоциация управления проектами СОВНЕТ. В конкурсе участвовали более 30 проектов из 26 регионов России. — Методика проведения конкурса и оценки проектов основаны на модели конкурса Международной ассоциации управления проектами — IPMA, в которой проекты оцениваются по двум группам — совершенство управления проектом и его результат, — пояснили в департаменте.Спонсор разделаEvent-компания «Золотая рыбка» знает, как сделать новогодний праздник незабываемым. 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Ответившая на звонок женщина попросила перевести на её счёт предоплату, пообещав отправить товар почтой, так как она проживает в Нижнем Новгороде. Жительница Шебекина, обрадованная низкой ценой, выполнила все указания мошенницы, — рассказали в пресс-службе областного УМВД. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Жители Белгородской области по-прежнему продолжают становиться жертвами интернет-мошенников: недавно один мужчина перевёл 100 тысяч рублей предоплаты за покупку внедорожника на сайте интернет-объявлений. Чтобы не стать жертвой мошенников, прочитайте наш материал о «цифровых» аферистах, где наглядно разбираются основные способы интернет-мошенничества. Задать свои вопросы можно на сайте Белгородской митрополии или в социальных сетях. В четверг, 5 января, Белгородский и Старооскольский митрополит Иоанн в прямом эфире ответит на любые вопросы белгородцев. Прямую линию организуют в предверии православных праздников: Рождества Христова и Светлого Христова Воскресения. Часы с GPS-трекером помогут человеку сообщить в экстренные службы, где именно он находится и в какой помощи нуждается. В Белгороде в продажу поступили часы с GPS-трекером, которые предста