Как с пользой отдыхать летом? [партнёрский тест]

Результаты теста
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Сёрфить в соцсетях
Вы настоящий сёрфер соцсетей, и вам даже летом будет сложно без поста «ВКонтакте» или новой фоточки вInstagram, что уж говорить о видеозвонках в Skype и сбора урожая на «Ферме» в «Одноклассниках». Хорошо, что теперь можно общаться бесконечно и не считать потраченные мегабайты. Недавно для абонентов МТС появилась опция «Всети»: безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам можно получить за четыре рубля в день. В месяц – всего как одна кружка кофе на вынос. Подробности тут.
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Смотреть фильмы
Мы посчитали ваши ответы и поняли, что вам пора пересмотреть все части «Пиратов Карибского моря» и «Гарри Поттера». Кому как не вам известно, что каждый киноман обожает смотреть фильмы в дороге, а списки фильмов для просмотра летом без конца и края. Кстати, абоненты МТС могут за семь рублей в день неограниченно смотреть видео на основных популярных ресурсах без потери трафика в пакете. За подробностями сюда.
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Делать покупки и получать кэшбек
Шопоголик — это про вас. Вы знаете, что лето — это не только время солнца, отдыха, но и, конечно, шопинга и развлечений. Вокруг столько акций среди товаров и услуг, что глаза разбегаются. Вы сможете купить больше, если часть расходов будет возвращаться на вашу карту. Например, с новой дебетовой карта МТС можно получать кэшбеки по пятницам. Интересно попробовать? Узнать больше можно здесь.
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Путешествовать
Судя по вашим ответам, вы любите путешествовать. И это здорово! Кстати, вы, наверное, знаете, что во время поездок важно поддерживать связь, делиться впечатлениями с близкими. Если вы абонент тарифов линейки Smart МТС, то за плату 15 рублей в день можно общаться на всей территории России по ценам домашнего региона. А на некоторых тарифах даже этой платы нет и вся страна – как один большой дом. Подробнее здесь.
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Читать книги
Вы любите книги, поэтому даже летом мы рекомендуем вам не оставлять любимое занятие. Почему бы не перечитать «Войну и мир» Льва Толстого, «Сагу о Форсайтах» Джона Голсуорси или прочесть что-то новое? В приложении«МТС Книги» есть онлайн-библиотека из более 60 тысяч книг. Некоторые книги можно читать бесплатно, на другие действует подписка — семь рублей в день.