Быть здоровым. «Полезно или нет?» [партнёрский тест]

Прекрасно себя чувствовать, быть стройным и подтянутым хочется всем без исключения. Но не все знают, как это сделать. Кто-то морит себя голодом, кто-то проводит всё свободное время на велотренажёре, кто-то уже давно махнул на себя рукой, а ведь можно для начала начать правильно питаться.
Сейчас все говорят о здоровом питании, но немногие знают, что это значит на самом деле. «Фонарь» вместе с «Дюк-агро» решили проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в своём организме и здоровой пище, и приготовили для вас тест.
Тест «Полезно или нет?»
Редакция «Фонаря» вместе с «Дюк-Агро» запустили проект «Быть здоровым». Мы будем рассказывать о том, как белгородцы следуют принципам здорового образа жизни, как питаются и занимаются спортом. Кроме того, мы подробнее познакомим с пользой мяса индейки, ведь высокое содержание фолиевой кислоты и гипоаллергенность делает его идеальным продуктом для беременных и кормящих женщин. Кроме того, хорошая усваиваемость белка позволяет вводить индейку в качестве прикорма маленьким детям, а высокое содержание протеина — пополнять запасы энергии, растраченные во время занятий спортом или тяжёлых физических нагрузок.