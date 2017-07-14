​Бесплатная «тарелка» и ноль за мобильную связь. Как выгодно подключить сразу несколько услуг МТС

«Спутник» + мобильная связь
Спутниковое ТВ от МТС показывает 180 разножанровых телеканалов, многие из которых — в HD-качестве. Полный комплект оборудования стоит от 4,6 тысячи рублей. Итоговая сумма зависит от модели телевизора, к которому будут подключать оборудование.
За пакет телеканалов нужно будет ежемесячно платить 140 рублей. Если вариант и для тех, кто хочет сэкономить, — 1,2 тысячи рублей за целый год. Ещё один весомы плюс есть для пользователей тарифа Smart — им не нужно платить абонентскую плату за «спутник». То есть, подключив любой Smart (кроме Smart Mini), человек получит и мобильную связь, и возможность бесплатно смотреть ТВ. Кстати, можно сделать и наоборот: подключиться к «спутнику» и получить скидку на мобильную связь по программе «20 процентов возвращаются за спутниковое ТВ МТС». Как это работает? Вы оплачиваете абонентскую плату за спутниковое ТВ, и 20 процентов от этой суммы (до 150 рублей) переводятся на счёт вашего мобильного. Подробнее узнать об условиях подключения спутника и спецпредложениях можно здесь.
Домашний интернет + цифровое ТВ + мобильная связь
«20 процентов» возвращаются не только к абонентам «спутника», но и к пользователям пакета услуг «Домашний интернет и цифровое ТВ от МТС». Суть программы в том, что ежемесячно на мобильный номер будут перечисляться 20 процентов от той суммы, которую человек потратил на фиксированную связь. Узнать, как вернуть свои 20 процентов, можно здесь.
Мобильная связь + карта «МТС Деньги»
Как не платить за мобильную связь вообще? Абонентская плата обнуляется, если человек подключился к тарифному плану линейки Smart или МТС Планшет и пользуется картой «МТС Smart Деньги». Если человек будет оплачивать картой покупки на определённую сумму в месяц или у него на карте будет определённый неснижаемый остаток, то абонент получит возможность пользоваться мобильной связью МТС бесплатно. Получить такую карту, кстати, довольно просто. Процедура оформления займёт не больше 15 минут.
Покупка в салоне МТС + мобильная связь
Можно следить за спецпредложениями в интернет-магазине и в офисах обслуживания МТС. Например, сейчас при покупке смартфона Samsung Galazy A можно получить шесть месяцев бесплатной мобильной связи на тарифе Smart. До 2 тысяч бонусных рублей (один бонусный рубль может быть использован для оплаты связи МТС стоимостью один рубль — прим. ред.) на мобильный счёт получают покупатели смартфонов Huawei и Honor.
Любые услуги МТС + бонусные баллы
Почти каждый некорпоративный абонент МТС может стать участником бонусной программы, которая позволяет получать скидки на услуги связи и специальные предложения от партнёров компании. Такая программа называется «МТС Бонус». Как она работает: бонусные баллы накапливаются, когда абонент МТС пользуется любыми услугами оператора или совершает покупки в интернет-магазине. На что можно потратить бонусы? Опять же на оплату услуг связи, покупку гаджетов, пользование мобильными приложениями МТС и так далее. Узнать больше о бонусной программе можно на официальном сайте и в обзоре МТС/Медиа. Кстати, если вы абонент МТС «со стажем» — вам это зачтётся дополнительными баллами.
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