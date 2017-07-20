​Неунылые нули. Как белгородский «Энергомаш» начал новый сезон

В Белгороде прошёл матч первого тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второго дивизиона группы «Центр». Футболисты «Энергомаша» встречались с некогда именитым московским клубом — «Торпедо». Перед началом матча прошла церемония открытия нового футбольного сезона в областном центре.
Перед игроками и зрителями выступил Олег Сердюков, начальник регионального управления физической культуры и спорта, и Денис Шпилёв, президент региональной Федерации футбола. После вступительного слова игроков «Энергомаша» наградили индивидуальными призами по итогам прошлого сезона. Так нападающий Виктор Сергеев стал лучшим игроком в группе «Центр», а Виктора Навоченко признали лучшим тренером сезона.
Стартовые официальные матчи белгородская команда проводит крайне неудачно. В прошлых сезонах наши футболисты неизменно терпели «сухие» поражения — 0:2 от курян и москвичей. На этот раз «энергомашевцы» попытались переломить эту тенденцию.
Большая часть матча проходила в равной и упорной борьбе, однако по-настоящему опасных моментов у ворот противника не возникало. Игровая инициатива и атаки в основном возникала у ворот хозяев поля, однако новый вратарь «Энергомаша» Руслан Дудкин сохранял их в неприкосновенности. Реальный шанс открыть счёт на 36-й минуте упустил Сергей Кудрин, который из хорошей позиции не попал в ворота москвичей. Под конец первого тайма уже голкипер столичного клуба Пётр Устинов был вынужден выручать свою команду. В итоге на перерыв игроки ушли так и не открыв счёт — 0:0.
Во второй половине матча гости начали играть активнее и всё чаще угрожали воротам «Энергомаша», в то время как хозяева с трудом переходили из обороны в атаку. Кульминация встречи наступила в последние десять минут игры. На 83-й минуте мощный удар Филиппа Дворецкого приняла на себя штанга белгородских ворот, а за две минуты до окончания встречи мяч чуть не попал в ворота «Торпедо». В итоге финальный свисток столичного арбитра Сергея Тихонова зафиксировал ничью — единственную по результатам всех прошедших матчей в группе «Центр».
— Первая игра всегда накладывает дополнительную ответственность, которая немножко сковывает команду. Но по сравнению с прошлым сезоном, сегодня мы выглядели лучше. Могли как выиграть, так и проиграть. «Торпедо» хорошо организованная команда, в составе которой есть мастеровитые игроки. Считаю, что боевая ничья стала закономерным результатом, — прокомментировал итог матча Виктор Навоченко, главный тренер «Энергомаша».
Напомним, что свой следующий матч первенства ПФЛ страны белгородцы проведут на выезде. Во втором туре 27 июля белгородцы сыграют в Брянске против местного клуба «Динамо». Свой следующий домашний матч «Энергомаш» проведёт уже в это воскресенье, 23 июля. В 1/128 финала Кубка России по футболу в Белгород приедет один из соперников белгородцев по группе «Центр» — липецкий «Металлург». Начало встречи в 19:00.