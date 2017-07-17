Новый сезон со старыми задачами. Какие перспективы у «Энергомаша» на ближайшее будущее?

Футбольное первенство среди команд группы «Центр» второго дивизиона стартует уже в эту среду, 19 июля. В борьбу, по замыслу организаторов, должны включиться 14 команд, среди них есть много новичков. Это красногорский «Зоркий» во главе с Сергеем Юраном, новомосковский «Химик» и московский «Арарат», в составе которого несколько именитых российских игроков под руководством Сергея Булатова. «Сокол» и «Авангард» по итогам прошлого сезона поменялись местами: куряне пошли на повышение, а саратовцы из ФНЛ вернулись во второй дивизион. Произошли изменения и на зональном уровне: с «Запада» прибыло «Строгино», а обратно проследовало «Чертаново». Планировалось, что в турнире ещё поучаствуют футболисты «Юности Москвы» , но руководство столичной спортивной школы на днях отказалось от этой идеи. Для того, чтобы не перекраивать уже свёрстанный календарь руководство ПФЛ добавило из группы «Юг» волгоградскую команду— «Ротор-2».
Стартовый тур первенства ПФЛ среди команд группы «Центр», как и два года назад, «Энергомаш» проведёт дома против московского «Торпедо». «Заводское дерби» состоится 19 июля в 19:00 на центральном стадионе Белгорода. Во втором туре белгородцы отправятся в гости к брянскому «Динамо» во главе с опытным тренером Софербием Ешуговым.
В Кубке России «Энергомаш» начнёт своё выступление с 1/128 финала. Соперником нашего клуба на этой стадии турнира станет липецкий «Металлург». Встреча также пройдёт в областном центре и состоится в воскресенье, 23 июля, в 19 часов. В случае успеха, наш клуб выйдет в 1/64 финала, где сыграет с лучшим в паре «Химик» — «Калуга». Стоит отметить, что товарищеский матч с липчанами , который состоялся в Липецке 11 июля, завершился вничью — 1:1.
Кого из игроков «Энергомаша» мы не увидим в этом сезоне?
В текущее межсезонье наш клуб покинуло сразу пятеро ведущих футболистов. Среди наиболее ощутимых потерь — вратарь Андрей Рыжиков, перешедший в саратовский «Сокол». Белгородский голкипер защищал цвета «Энергомаша» с 2015 года и благодаря его мастерству наш клуб сумел дойти в прошлом сезоне до 1/16 финала Кубка России, привезя в Белгород клуб РФПЛ «Уфу».
Полузащитник Дмитрий Самойлов пополнил ряды ярославского «Шинника» — клуба ФНЛ. Ещё один полузащитник — Роман Концедалов теперь будет выступать за волгоградский «Ротор». Нападающий Александр Агеев вернулся обратно из аренды в «Краснодар», проведя в Белгороде два сезона. А вот ветеран команды — Сергей Васильев — теперь будет выступать в первенстве МОА «Черноземье». Новобранцев в составе «заводчан» пока нет, однако есть группа перспективных футболистов, который находятся на просмотре и в ближайшее время могут пополнить ряды нашей команды. В первую очередь, это Артём Половнёв, Артём Герасимов, Дмитрий Михалицын и Сергей Мягкий.
Традиционно перед началом сезона прошла встреча с болельщиками команды. Фанаты могли задать интересующие их вопросы футболистам и тренерскому штабу.
— Прекрасно знаете, что у нас идёт комплектование только местными игроками. Мы постоянно следим за молодыми футболистами Белгородской области. В это межсезонье многих пригласили на просмотр. К сожалению, некоторые не смогли показать уровень, достойный нашей команды. Но у них ещё будет шанс. Мы держим всех на карандаше. Главная наша задача — воспитывать белгородских футболистов. Речи о том, что главная цель — выход в этом сезоне в Футбольную национальную лигу — нет. Для повышения в классе нужна соответствующая инфраструктура. Сейчас у нас этого нет. А в Кубке хотим пройти как можно дальше и снова привезти в Белгород команду Премьер-лиги, — цитирует «БелПресса» слова главного тренера «Энергомаша» Виктора Навоченко.
Отметим, что желание успешно выступить в Кубке России — это хорошее желание, но надо признать, что без ряда ключевых игроков это будет сделать крайне сложно.