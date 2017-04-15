В Белгород привезли первых динозавров

В Белгород из Чехии привезли несколько десятков фигур динозавров. Напомним, что летом рядом с Белгородским зоопарком планируют открыть динопарк — там разместят 88 фигур доисторических ящеров, 3D-кинотеатр, магазин «Диношоп», музей, кафе «Диногриль» и детскую палеонтологическую площадку.
Пока динозавров разместили в зоопарке, но их не смогут увидеть посетители, так как они временно находятся на закрытой технической территории.
Среди объектов динопарка будут 12 роботизированных фигур. Самыми внушительными ящерами станут восьмиметровый тираннозавр и десятиметровый диплодок, а самым маленьким — полутораметровый репеномам.
Динопарк обойдётся «Агро-Белогорью» в 181 миллион рублей. Он займёт 8,4 гектара земля рядом с зоопарком. Откроют этот развлекательный объект в июле — меньше чем через год после того, как анонсировали его строительство. Сама стройка началась в сентябре 2016 года, а первые фигуры динозавров сделали в январе этого года. Представители компании обещали, что билеты в белгородский динопарк будут стоить около 300 рублей. Напомним также, что сезонный аквапарк в Белгородском районе, который тоже строит «Агро-Белогорье», хотят открыть уже 1 июня.