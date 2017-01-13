В Чехии начали создавать фигуры динозавров для белгородского динопарка

Компания «Агро-Белогорье» опубликовала фотографии фигур динозавров, которые будут установлены в белгородском динопарке. Первые копии животных привезут в Белгород в апреле. Их созданием занимается чешская компания West Media.
— Экспонаты будут как статичными, так и роботизированными. Каждый из них изготовлен вручную по специальной технологии. Слой за слоем мастера наносят грим на каркас динозавра, добиваясь максимального сходства с его доисторическим прототипом. Расчёт делается на то, чтобы фигуры могли выдержать самые сложные погодные условия, — рассказывают в пресс-службе компании.
Всего в динопарке установят 88 фигур динозавров, часть из них будут подвижными, и их движения будут сопровождаться звуковыми эффектами, а одного динозавра установят в воде. Помимо динозавров, этим летом в динопарке построят 3D-кинотеатр, магазин «Диношоп», музей и кафе «Диногриль». Всё это без учёта строительных работ обойдётся компании в 145 миллионов рублей.