«Нужно ли вам идти в белгородский динопарк?». Самый сложный тест на «Фонаре»

В начале августа в Белгороде откроется динопарк. Новый развлекательный объект займёт площадь более восьми гектаров.
Сейчас в динопарке 56 фигур доисторических ящеров, до конца июля здесь появятся ещё 32. Большинство динозавров будут статичными, но 12 смогут двигаться и издавать звуки, а ещё одного установят в воде. Самыми внушительными ящерами станут восьмиметровый тираннозавр и десятиметровый диплодок, а самым маленьким — полутораметровый репеномам.
Мы решили проверить, насколько вы готовы к открытию белгородского динопарка, и подготовили для вас очень сложный тест из 17 вопросов. Интересно, сможет ли кто-нибудь самостоятельно ответить верно на все вопросы?
Тест «Нужно ли вам идти в белгородский динопарк?»
О строительстве парка представители группы компаний «Агро-Белогорье» впервые заявили летом 2016 года.
- Строить динопарк начали в сентябре 2016 года.
- Первые фигуры динозавров в Чехии сделали в январе этого года.
- Сотрудники «Агро-Белогорье» пообещали, что билеты в белгородский динопарк будут стоить около 300 рублей.
- В апреле в Белгород привезли фигуры первых доисторических ящеров, а совсем недавно — 29-метровую фигуру сейсмозавра, пару тиранозавров и брахиозавров, длиной десять и 12 метров соответственно.