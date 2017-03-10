​В Белгородской области собирают деньги на летний лагерь для детей с ДЦП

В Белгородской области благотворительный фонд помощи инвалидам «Луч Света» собирает деньги на летний лагерь для детей с ДЦП. Сбор средств проходит на площадке Boomstarter, где организаторы планируют накопить 370 тысяч рублей.
Коррекционный лагерь «Луч Света» пройдёт с 7 по 14 августа на территории епархиального подворья «Рождественское» в Шебекинском районе. Около 100 детей из России и Украины вместе со своими семьями бесплатно пройдут курс коррекционной программы «Рука-Мозг». Автор проекта — председатель фонда, Наталья Смолянина объясняет, что курс направлен на социальную адаптацию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями и их семей в обществе.
— Десятки детей и их родители со всей России мечтают снова приехать на летний отдых в лагерь «Парус мечтны», в Белгородскую область. Для этих детей выбор не велик — подобных инклюзивных, коррекционных лагерей для детей с ограниченными возможностями не проводят больше нигде в России. Дети, которые хотя бы раз окунулись в жизнь лагеря, уже никогда не будут прежними, — рассказывают организаторы.