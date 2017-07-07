​Белгородский журналист выиграл всероссийский конкурс, взяв интервью у митрополита Иоанна

Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев победил во всероссийском конкурсе для молодых журналистов «Медиа Бургер». Финальная часть конкурса проходила в Сыктывкаре. Корнев выиграл в номинации «Интервью» за материал, в котором поговорил с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном. Также журналист получил гран-при конкурса и теперь может пройти стажировку в любом европейском СМИ на выбор.
— Меня интересует деятельность многих влиятельных людей Белгородской области, а митрополит Иоанн неофициально считается вторым по влиятельности человеком в регионе, это и подтолкнуло меня на создание этого материала, — рассказывает журналист.
В интервью Корнев разговаривает с митрополитом о политике, губернаторских выборах, саентологии и о том, зачем Иоанн летает на вертолёте с иконой. Прочитать интервью можно здесь.
Справка «Фонаря»
«Медиа Бургер» проводится для журналистов не старше 25 лет. В конкурсе участвовало 200 материалов со всей России, которые затрагивали общественно-политические проблемы. Оценивают работы известные российские журналисты «Новой газеты», «Медузы» и других СМИ. В самом конкурсе есть семь номинаций: текстовое интервью, текстовый репортаж, статья, видеорепортаж, тематическая программа на радио, мультимедийный проект, сайт СМИ.