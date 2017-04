«В обществе есть напряжение». Митрополит Иоанн — о ловле покемонов в храме, йоге, мироточащих иконах и освящении компьютерного класса

Суд оправдал водителя после изучения всех обстоятельств дела, но обвинитель и вдова погибшего подали апелляцию. Суд апелляционной инстанции отклонил доводы обвинителя и жалобу вдовы погибшего в аварии ГАЗели и КамАЗа мужчины, которые просили об отмене оправдательного приговора водителю грузовика, посчитав его незаконным и необоснованным. Авария произошла в августе 2014 года на трассе «Белгород — Шебекино — Волоконовка». КамАЗ столкнулся с ГАЗ-3302, в результате чего водитель ГАЗели умер на месте, а его пассажир скончался в больнице, не приходя в сознание. Первоначально на водителя грузовика завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек. За это ему грозило до семи лет тюрьмы. Но Шебекинский районный суд, изучив все обстоятельства дела, решил, что подсудимый не виновен, так как он действовал в соответствии с правилами дорожного движения, а водитель ГАЗели по неизвестной причине выехал на встречку и создал аварийную ситуацию. Суд оправдал и реабилитировал водителя КамАЗа. Приговор вступил в законную силу. Заместитель губернатора Елена Батанова рассказала об ограниченности средств на программу «Доступная среда» и пообещала проконтролировать создание рабочих мест для инвалидов. На заседании Общественной палаты Белгородской области члены комиссии по делам ветеранов и инвалидов рассказали о проблемах с трудоустройством инвалидов. Например, незрячие массажисты-выпускники медицинского колледжа не всегда могут найти работу. Из-за этого, по мнению члена Общественной палаты Николая Поклада, «колоссальные усилия по их обучению пропадают даром». Он предложил создавать для них отдельные рабочие места.Член комиссии Общественной палаты Анатолий Франковский рассказал, что необходимо формировать централизованный и постоянный заказ на продукцию, изготавливаемую инвалидами. — Заказы на изготовление той или иной продукции инвалиды получают не напрямую, а через посредников. К тому же заказы эти нерегулярные. Мы посредникам отшиваем вещи за копейки — выполняем заказ, а потом месяц работы нет. Люди расходятся, и собрать их потом очень сложно, особенно инвалидов-швей, которых и так очень мало, — пояснил Франковский. Первый заместитель губернатора Елена Батанова пояснила, что большинством проблем связаны, в том числе, с недостатком финансирования. — Полномочия-то нам переданы, но под них, к сожалению, федеральный центр не передал никаких средств. Я согласна, что с этой программой («Доступная среда» — прим. ред.) надо работать, но ограниченность финансирования нас ограничивает, — пояснила Батанова.Чиновница пообещала «вопрос создания рабочих мест для инвалидов в регионе взять на контроль». Знакомые организовали сбор средств для вдовы и восьмилетнего ребёнка одного из погибших. В понедельник, 9 января, на автодороге «Белгород — Шебекино — Волоконовка» 49-летний водитель на «Оке» выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen Passat. Водитель отечественной легковушки и её пассажир умерли на месте ДТП, водитель иномарки получил травмы, его отвезли в горбольницу № 1 Белгорода. Фото Дмитрия Тарасова, vk.com/autobelgorod Знакомые погибших организовали сбор денег для жены и восьмилетнего сына одного из погибших мужчин. Им можно помочь, перечислив деньги по указанным ниже реквизитам. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_13590339_572", 13590339, 572, 'S1sEDuBJ655WM9Xdwi1TwCMuIQ', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Самым популярным смартфоном стал IPhone 4S. Компания Tele2 опубликовала статистику количества мобильных устройств, зарегистрированных в сети. В этом году смартфоны заняли лидирующее место среди всех гаджетов — их доля составила 48 процентов. — Тройку моделей популярных смартфонов возглавил Apple iPhone 4S. На втором месте расположился брендированный аппарат оператора Tele2 Mini, продажи которого стартовали в феврале 2016 года. Третье место занял Samsung Galaxy Star Plus, — пояснили в компании. В сети Tele2 растёт количество планшетов. В августе их число достигло 3,2 процента. Самыми востребованными у абонентов Tele2 стали планшеты Samsung, Lenovo и Explay, которые вошли в пятёрку самых популярных моделей и заняли долю в 15,5 процента от общего числа этих устройств в сети Tele2.Среди операционных систем лидирует ОС Android — 83 процента абонентов. На втором месте — операционная система iOS c восемью процентами, а на третьем — ОС Windows, которой пользуются 5 процентов абонентов оператора. Ознакомиться со статистикой прошлого года можно на сайте компании.На правах рекламы В медицинском учреждении не соблюдалась техника пожарной безопасности и трудовое законодательство, в реанимации не хватало медицинских аппаратов. Прокуратура Белгородской области вместе со специалистами из других управлений завершила проверку в городской больнице № 2 Белгорода, где месяц назад погиб пациент Евгений Вахтин. Ведомство сообщило о систематическом нарушении законодательства на территории больницы. — В медицинским учреждением допускаются многочисленные нарушения законодательства о здравоохранении, о пожарной безопасности, трудового законодательства, законодательства о персональных данных. Не соблюдаются сроки информирования органов внутренних дел о поступлении пациентов, которым причинён вред здоровью в результате противоправных действий. Выявлены нарушения порядка обращения с наркотическими и психотропными веществами, — рассказывают в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. В журнале приёма больных не было указано время осмотра и диагноз Евгения Вахтина, его состояние, не дано обоснования назначения консультации терапевта и невролога. В журнале осмотра отсутствовала запись об осмотре обратившегося врачом приёмного отделения терапевтического корпуса, не указаны время и причины ухудшения состояния больного, не рассказано о проведении реанимационных действий и их эффективности. В акте о смерти не представлена хронология проведения реанимационных действий, нет данных об осмотре пациента реаниматологом и информации о проведении ЭКГ-мониторинга. Кроме того, в отделениях анестезиологии и реанимации было шесть аппаратов искусственной вентиляции лёгких, хотя должно было быть 14, отсутствовал электростимулятор, а в хирургическом отделении — дефибриллятор.За прошлый год врач-хирург Илья Зелендинов сверхурочно отработал 468 часов — это в четыре раза превышает норму, что отнесли к нарушениям трудового законодательства. Главному врачу больницы вынесли представление, а на должностных лиц медучреждения завели четыре административных дела.Напомним, что бывший главврач городской больницы № 2 Владимир Луценко был освобождён от должности в начале января. 18 января стало известно, что новым руководителем медучреждения стала Жанна Чефранова, которая продолжит также руководить и областной клинической больницей святителя Иоасафа. Об обнаруженных нарушениях в больнице раньше уже сообщали представители Росздравнадзора, которые отметили, что медсестра, проводившая промывание желудка Евгению Вахтину, работала в учреждении на 0,25 ставки, обучаясь на 5 курсе мединститута, а обвиняемый в преступлении Илья Зелендинов нарушил нормы врачебной этики. Специальное голосование открыли на сайте областного департамента ЖКХ. На сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области открылось голосование на лучшую управляющую компанию области. Каждый житель региона может поставить положительную или отрицательную оценку своей управляющей компании. Как пояснили в ведомстве, этот рейтинг необходим для улучшения работы УК с населением. На момент публикации из 50 управляющих компаний Белгорода положительные оценки пока получили только две — ООО «Жилищное управление-ЖБК-1» и АНО ЖКХ. Подсудимый признал свою вину в зале суда и частично вернул деньги потерпевшему. Во вторник, 7 июля, пресс-служба Октябрьского районного суда сообщила о вынесении приговора белгородцу, укравшему 32 тысячи рублей. В марте 2015 года возле автосервиса он вытащил из салона незапертого автомобиля «Форд Транзит» сумку с деньгами. Во время судебного заседания подсудимый признался, что деньги были ему нужны для покупки наркотических средств. Осуждённый уже вернул потерпевшему 8 тысяч рублей и обязуется возместить оставшуюся сумму причинённого ущерба. Однако белгородец совершил преступление после недавнего освобождения из колонии, поэтому суд применил к нему строгие меры пресечения, присудив ему один год и четыре месяца в колонии строгого режима. Как стать обладателем дорогого автомобиля и сэкономить на налогах. В новом номере журнала «Белгородский бизнес-класс» адвокат рассказывает о преимуществах покупки автомобиля в лизинг. Наверное, нет такого человека, особенно среди предпринимателей, который не хотел бы приобрести автомобиль бизнес-класса. Однако, кроме достаточно высокой цены, есть и другие факторы, добавляющие сомнений: а нужно ли покупать дорогой автомобиль, да к тому же платить немаленький транспортный налог? А если все деньги в обороте и не хочется их оттуда изымать? Кредит? Да вот только банковские аппетиты превосходят сейчас все возможные «психологически значимые» пороги. Как водится, выход есть, и способ снизить затраты на приобретение и дальнейшее содержание существует и лежит на поверхности. Это лизинг. Казалось бы — тот же кредит. Но это только на первый взгляд. Если присмотреться, то в лизинге можно разглядеть что-то «от лукавого» (да ещё и требования к вещам, которые могут быть предметами договора лизинга, установлены статьей 666 Гражданского кодекса). Отметим самое важное: при разумном подходе этот инструмент можно использовать с большой выгодой для себя. Итак, если у вас появилось желание приобрести дорогой автомобиль, выгоднее это сделать в лизинг. Что для этого нужно? Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выступающие одной из сторон в сделке. Если вы уже учредитель какого-либо ООО, то совсем нет проблем. Регистрация же тоже займёт немного времени, а затраты при грамотном подходе вкупе с дальнейшим приобретением окупятся сторицей. Кроме всего проч