«В обществе есть напряжение». Митрополит Иоанн — о ловле покемонов в храме, йоге, мироточащих иконах и освящении компьютерного класса

Пасхальная пресс-конференция митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна прошла в здании Белгородской митрополии и транслировалась в интернете. Ведущий Виталий Стариков зачитывал вопросы, которые заранее оставили белгородцы на сайте митрополии и в соцсетях , а также обращался к журналистам, которые были в зале.
О сносе здания СИЗО № 1
«Сразу скажу, что мы договорились: соберём кирпичи старинные, решётки со старой тюрьмы — там очень много было перестроек — и сделаем такой мемориал, где можно будет почитать память новомучеников. Я не думаю, что нужно как-то критиковать власть: это излишне. Сейчас идёт диалог, и я уверен, что мы на этом памятном месте увековечим память о святителе Никодиме. Я сам переживаю об этом, но то, что смог, сделал».
Об истории СИЗО № 1 и причинах сноса здания можно почитать здесь.
Об освящении компьютерного класса в 48-й школе Белгорода
— Освятили
— значит предали божьему благословению.
Я считаю, что в этом мире нет того, что
нельзя освящать. Если мы отвергаемся,
то мы отдаём это на удел дьяволу. Потому
что освящение — это есть благословение.
И мы можем исправить какую-то ситуацию,
если вдруг она возникает.
О воспитании
молодёжи
— Молодёжь всегда непредсказуема. И у молодых людей есть такое право — высказывать своё мнение и сказать: «Вы ж нас воспитали такими», и я считаю, что наша сегодняшняя молодёжь — это результат нашего воспитания.
Не надо думать, что молодёжь другая, а мы иные. Мы им внушили то, что сегодня они имеют. Слава богу, на Белгородчине с молодёжью есть диалог. Это уникальная ситуация. Все считают, что молодёжь сама воспитается. Мы сегодня должны, как мне кажется, очень ответственно поступить и посмотреть на молодёжь как на наше будущее.
Надо сегодня делать так, чтобы молодёжь наша питалась созидательными идеями, а не разрушительными. А если они каждый раз слышат из СМИ, что у нас ужасное общество, то, конечно же, они отвечают, как умеют. Я думаю, что надо всё-таки оглядываться на тех, кто идёт за нами, — иначе мы просто окажемся в ситуации конфликта.
Об уголовном преследовании блогера Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови, и передаче Исаакиевского собора РПЦ
— Во-первых, я хотел бы спросить: если бы кто-то на могиле вашего отца топтался, как бы вы отреагировали? Храм построен в месте, где мы почитаем священномучеников и страстотерпцев. Николай II отрёкся, его супруга также не была императрицей. Почему детей расстреляли? И храм-то построен на месте Ипатьевского дома. Мне кажется, что это срам (я употребляю такое древнерусское слово), когда вот так бесцеремонно оскверняют память. Просто на себя перенесите и всё.
Не могу комментировать передачу Исаакиевского собора, потому что патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался по этому поводу и обозначил позицию РПЦ о том, что нам нужно исторически восстановить справедливость, так как не может храм быть только местом музея. Он ответил, по-моему, очень убедительно на всё то, что вызывает в обществе совершенно непонятное недоумение. Я вот думаю, что можно найти, как мне кажется, согласованный выход из этой ситуации. Просто нужно участвовать в диалоге. Если говорить просто: это не моя митрополия, я в чужой монастырь не хожу со своим уставом, поэтому до конца не знаю всего этого вопроса. Патриарх сказал убедительно. Я понимаю, что ничего революционного я не скажу.
О напряжении в обществе
— В обществе есть напряжение. Скрывать это было бы нечестно. Главное — нужен диалог с властью и церковью. Я считаю, что у нас есть возможность услышать друг друга. Если мы не сделаем этого, очень сильно пожалеем. Я не верю, что можно остановить русскую смуту, потому что она всегда приводит к войне всех против всех, и нам нельзя её допустить. В гражданской войне не бывает победителей. И нельзя думать, что наши действия могут быть идеальными. Я не хотел бы углубляться в такие политические вопросы. Мы должны стремиться понять друг друга. В этом мире, если мы забудем о том, что Господь призывает нас любить друг друга, наверное, просто-напросто начнётся трагедия.
О мироточении икон
«Я не могу однозначно ответить, добрый это знак или нет. В любом случае, когда мироточит икона, это говорит о том, что мы должны прислушаться к голосу Божьему. Господь дал нам знак, что мы обязаны полюбить свою историю, бережно относиться ко всему происходящему. Почему это случилось? Я не знаю. Я не могу сказать, что мы супер такие верующие — грехов хватает. Меня порадовала реакция белгородцев. Я не ожидал, что будет такой ажиотаж».
Подробнее почитать о том, как в Белгороде замироточили иконы Матроны Московской, можно в нашем материале .
О йоге
— Россию всегда разрушали разные увлечения. До революции в аристократических салонах было модно заниматься различными спиритическими опытами и так далее. Мне кажется, что мы недооцениваем опасность того, что нам навязывается. Человек может в какой-то момент сломаться, надломиться, и эта йога, которая порой так пропагандируется, просто-напросто приводит человека в состояние духовного безразличия.
О неоязычестве
— Неоязычество родилось буквально 10 лет назад. И самое страшное, что в нём люди находят удовлетворение своих страстей. Неоязычники не имеют критериев, о которых я говорил. Они пытаются выбить веру, которая до христианства была на Руси как истинный путь. Но язычники не создали государства, они не смогли объединить общество, не смогли объединить людей, и поэтому это разрушение всему созданному, христианскому миру. Неоязычники — это разрушители России. Я убеждён в этом.
Об оскорблении чувств верующих
— Это очень тонкие вещи. Мы должны просто понять, что надо услышать другого человека, вместить его в себя. Я всё время пытаюсь рассказать о том, что не бывает проблем, которые нельзя было бы обсуждать. Это первое. Второе — как обсуждать. К сожалению XX век для России сложился так, что люди перестали слышать друг друга. Они обязательно навешивают ярлыки и сразу же записывают во враги людей, которые просто хотят понять, в чём суть того или иного явления. Мы, конечно же, никогда не должны опускаться до того, что если человек имеет другую точку зрения, обвинять его и навешивать какие-то ярлыки.
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Митрополита также спрашивали о восстановлении храмов в Белгородской области, о том, кто придумал выражение «Святое Белогорье» (как выяснилось, сам Иоанн), о граффити и инопланетянах. Стенограмму пресс-конференции опубликовали на сайте митрополии.