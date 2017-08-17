Фейковые уведомления. Как мы звонили в Единую городскую службу по учёту водоснабжения

Уже около полугода белгородцы находят в своих почтовых ящиках листовки Единой городской службы по учёту водоснабжения с печатями, отсканированными на цветном принтере. Служба ссылается на Федеральный закон об обеспечении единства измерений и пишет в листовках, что «приборы учёта воды, установленные в вашей квартире, имеют межповерочный интервал и нуждаются в обязательной метрологической поверке, без проведения которой приборы считаются непригодными для водопотребления». На основании этого «служба» утверждает график проверки счётчиков. На таких листовках написано, что это повторное уведомление, и если хозяева не проведут обязательную метрологическую поверку, то будут платить за воду по нормативам. В конце листовки указан телефон, по которому предлагают подать заявку на проверку счётчиков.



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О листовках Единой городской службы по учёту водоснабжения писали уже многие белгородские издания. Тем не менее, видимо, жители города всё ещё не знают, что не обязаны обращаться в эту компанию. Мы решили позвонить в эту службу и узнать, как она работает.

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После нескольких гудков, автоответчик вежливо попросил подождать и сообщил, что я девятый в очереди к оператору. Операторов в службе достаточно много, потому что при разговоре с девушкой из call-центра на заднем фоне слышно множество других женских голосов.

После того, как подошла моя очередь, я объяснил девушке, что сегодня приехал из отпуска и нашёл в своём почтовом ящике листовку Единой городской службы по учёту водоснабжения и спросил, что мне нужно делать.

— Как давно у вас установлены приборы учёта воды? — спросила оператор.

— Не знаю. Последний раз у нас его проверяли в 2013 году.

— У вас горячая или холодная вода?

— И такая? и такая.

— Межповерочный интервал составляет четыре года на горячую и шесть лет на холодную воду. А паспорта имеются у вас на приборы?

— Ну, да, наверное, где-то лежат.

— Нужно уточнить точный месяц поверки и за месяц до межповерочного интервала обращаться к нам. Поверка осуществляется в лабораторных условиях, стоимость поверки одного прибора с учётом демонтажа и монтажа выходит в районе 2 тысяч рублей.

—То есть вы у меня счётчик скрутите и заберёте, да?

— Да, его надо демонтировать и проверить в лабораторных условиях.

На сайте департамента ЖКХ Белгородской области недавно опубликовали информацию, что после проверки Единая городская служба по учёту водоснабжения не пломбирует счётчики, потому что не имеет права, и никуда о замене не сообщает. Я уточнил у девушки, поставят ли мне обратно пломбу после демонтажа.Оператор сказала, что для опломбирования после проверки надо вызывать управляющую компанию, и параллельно предложила мне заменить счётчик на новый со свежими поверочными сроками. Стоимость замены одного прибора — 2,5 тысячи рублей. По словам девушки оператора, в эту сумму входит: счётчик нового поколения российского производства с межповерочным интервалом на горячую воду на шесть лет, встроенное оборудование: фильтр грубой очистки и обратные клапаны, а также установка и гарантийное обслуживание в течение года. Помимо этого, во второе предложение уже входила пломбировка и полный пакет документов: договор на замену, акт выполненных работ, акт о пломбировке, гарантийный талон и паспорт на счётчики.

— Вы сказали про управляющую компанию, вы с ними это как-то согласовываете? — уточняю я у оператора.

— Мы имеем право устанавливать пломбу. Мастер ставит пломбу, и это подтверждение его работы. Он соответственно подтверждает, что там нет никаких магнитов, и ничего другого. Он опломбирует. Никаких проблем не будет.

— А на какое число можно назначить проверку? Потому что мне уже повторное уведомление пришло. Там написано, что до 17 августа будут идти проверки. Мне надо до этого числа выбрать день и позвонить вам?

— В любое удобное время и день. Лучше заранее это делать потому, что заявки все обрабатываются. Мы можем предварительную заявку составить. Если что-то не так, вы можете всегда откорректировать заявку, — ответила девушка, закончив наш разговор.

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У этой «службы», по словам оператора, нет сайта, а юридический адрес находится в Санкт-Петербурге. В Белгороде — только call-центр и филиал, где работают мастера. Белгородский филиал расположен по адресу Портовая 94.

Владельцем Единой городской службы по учёту водоснабжения является Валерий Семёнов. Мужчина пользовался услугами call-центров, чтобы собирать заявки, и заключал договоры с Почтой России на распространение листовок. УФАС уже устанавливало, что Семёнов нарушал антимонопольное законодательство, распространяя ложные, неточные или искажённые сведения, а также вводил потребителей в заблуждение в Калуге, Перми, и Калининградской области с 2014 по 2016 год.





— Организации «Единый городской центр обслуживая ЖКХ» и «Единая городская служба по учёту водоснабжения» не имеют никакого отношения к органам местного самоуправления, а также не являются муниципальными учреждениями. Кроме того, организации являются юридическими лицами, которые не имеют аккредитации, соответственно не имеют права выполнять работы по поверке приборов учета воды. Все компании, которые прошли аккредитацию, указаны на сайте Росреестра , — предостерегает пресс-служба департамента ЖКХ Белгородской области.

В ведомстве сообщили, что проводить поверки и ставить счётчики могут только те частные компании, которые получили аттестат в Федеральной службе по аккредитации. Компании, которые разбрасывают листовки в почтовые ящики, обманывают горожан. Если вы не знаете, когда у вас ставились счётчики, и когда истекает межповерочный интервал, то можно уточнить эту информацию в организации, которая ставила счётчик на учёт.

— Поверка приборов учёта воды осуществляется на месте установки прибора, без его монтажа. Стоимость подобной услуги составляет от 400 до 500 рублей. Собственник жилого помещения обращается в аккредитованную организацию (ФБУ «Белгородский ЦСМ» по телефону +7 (4722) 20-13-33, ООО «Водомер сервис» по телефону +7 (4722) 21-92-82, ООО «Метрологическая служба» по телефону +7 (4722) 50-02-62 и другие), специалисты испытательной лаборатории выезжают на дом, осуществляют поверку прибора учёта. По итогам поверки оформляется «акт поверки», в который вносится информация о приборе учета и результатах поверки. После проведения поверки прибора учета, необходимо осуществить его опломбировку, которая осуществляется на дому и бесплатно. Опломбировку проводит ресурсоснабжающая организация, — сообщает сайт департамента ЖКХ Белгородской области.