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В Белгород привезли ковчег с мощами новомученников русской церкви

Частицы тел священномучеников будут в области с 16 октября по 2 ноября.

В Белгородскую область привезли ковчег с частями мощей 54 новомученников русской церкви. По сообщению пресс-службы Белгородской и Старооскольской епархии, ковчег с мощами новомученников создали с благословения патриарха Кирилла. Мощи священномучеников пробудут в области с 16 октября по 2 ноября.

16 октября ковчег прибыл в Преображенский собор, где в 8 утра прошло богослужение. 17 октября в 7 утра ковчег отправился в храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 18 октября литургия с мощами пройдёт в храме Иоанна Кронштадтского по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 167а.

С 19 по 21 октября мощи будут возить по храмам Старого Оскола, а 22 октября ковчег доставят в храмы Старооскольского района и другие районы области. 1 ноября в Свято-Троицком храме Белгородской митрополии начнётся ночная служба, а 2 ноября с 9 утра — божественная литургия.

Трофим Нарожный

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