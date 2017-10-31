«Я представляю интернет». Как Сергей Хахалев хайпанул с Дружко, Савченко и Noize MC

Фото из архива Сергея Хахалева

— Недавно ты выступал в Челябинске как «автор рекламной кампании „Дружко шоу“». Что это значит?

— «Дружко шоу» — один из самых ярких кейсов, который делала компания «Файв паблик», где я работаю. Поэтому всем очень нравится писать это в заголовки. Хотя создание самой рекламной кампания заняло сутки.

— В смысле?

— Есть компания «Изюм», для них мы делали продвижение разных роликов. В воскресенье вечером 23 апреля они сказали, что у них есть новое шоу, и его надо раскрутить. Посев нужно было сделать вирусно. Мы решили не тратить на это деньги. И перед сном я часа три-четыре занимался посевом.





— Что ты подумал о самом шоу, когда увидел?

— У меня был плохой интернет, я посмотрел и не стал до конца вникать. Я понял, что смешно, но не ожидал, что будет так сильно. Прикидывал, что это будет полмиллиона просмотров.

— А заказчики?

— Они ожидали, что хайпанут, но не настолько сильно. В понедельник я проснулся от кучи уведомлений в Telegram. Подумал, что херово засеял и сейчас буду получать по голове. Но оказалось, что всё более чем нормально, и с резко появившейся популярностью ещё надо разбираться.

Всё остальное продвижение было на удержание того, что есть. Пытались решить сразу большую кучу проблем: зарегистрировать аккаунты, сайты и так далее — и всё это за минуту. Хотя это надо было сделать до этого. Какую-то часть я взял на себя, потому что ребята были очень заняты съёмками второго выпуска.

— Объясни просто, что ты делал тогда, когда нужно было распространить ролик.

— Если контент вирусный, то есть хороший и интересный, то он хорошо расходится. Простой пример: если тебе твоя девушка скинет клёвую картинку, то если картинка тебе понравится, ты скорее всего поделишься ей с кем-то ещё. Или кинешь в чат, где сидят твои коллеги или однокурсники.

Получилось так, что контент «Дружко шоу» был настолько хорош, что очень хорошо «завирусился». Мы его скинули нескольким блогерам, сообществам, просто посмотреть. Ничего не платили, не заказывали обзоры у ТОП-блогеров, а Макс +100500 или Катя Клэп вставили Дружко по своему желанию. Это были личные выходы на людей, которых зацепило шоу и они начали делиться им.

Первая волна дала гигантский эффект. Например, в шоу была затронута тема рэпа, поэтому мы дали ролик в «Рифмы и панчи», «Новый рэп» и другие паблики по теме. Они нас сразу поставили. На следующий день мы начали это поддерживать. Админы, которые спали в воскресенье или писали «да не, это что-то не то», в понедельник, когда о нас начали писать СМИ, стали ставить сами.

— То есть любой контент сейчас может собрать миллионы просмотров? Или повлияло, что это был именно Дружко?

— Дружко имеет очень большую часть влияния. Он уже был известной персоной в интернете, живым мемом. У него не было никаких негативных историй в прошлом и образ обладал высокой узнаваемостью.

— Вы хайпанули, что было дальше?

— В этот же день мы учились работать с этим хайпом. Ребята, делавшие первый выпуск, пытались сделать так, чтобы второй был не хуже. После огромного успеха первого выпуска, ожидания аудитории возросли в разы и их надо было удовлетворить.

А мы работали над несколькими выпусками, договаривались с пабликами, всё было без денег. Мы сделали основу, чтобы ребята из «Изюма» дальше занимались распространением шоу сами.

— «Дружко-шоу» — это один из кейсов, над которыми ты работал. Что ещё есть?

— Много всего, из крупного — паблики Mash, Life, сеть региональных сообществ наподобие «Белгород — это интересно», а из блогеров — «Хайповости» с Паниным. Первый выпуск мы тоже запускали по примеру Дружко, сеяли без рекламы. И точно так же ролик завирусился. Мы сделали ребятам продвижение, насколько я помню, на 2-3 выпуска, и они пошли работать сами. Главное для нас было, чтобы все про них написали, и они вышли в тренды YouTube.

— YouTube заменит в итоге телек?

— Это история примерно про то, как раньше говорили, что закроется театр и умрут книги. Но, как мы видим, театр и книги живы. Все форматы будут живы, просто будут с каждым годом менять правила игры.

Если на «ютубе» ещё год назад не было ничего похожего на формат шоу (только начинался Big Russian Boss), то сейчас такого куча. Например, у наших клиентов, команды Black Elephant, был кейс с девочкой. В прямой трансляции, которую распространили во всех соцсетях от Periscope до «ВКонтакте», связанная девушка с таймером сидела в пустом помещении, который по идее отсчитывал время до её кончины.

В комнате играло радио «Говорит Москва». И всё дошло до того, что «Говорит Москва» остановило свой эфир, а ведущие говорили только о том, что происходит в этой комнате. И это всё было в стриме, ведущие несколько часов общались только об этом. В итоге мы получили кучу просмотров и упоминаний в СМИ.

Форматы телевизора приходят в интернет. Сейчас запустились «Пабличные игры» (наши ребята, которые делали историю с девочкой, тоже скоро выпустят новое реалити-шоу). В общем, будут сэндвичи, когда шоу будет идти и в интернете, и на ТВ. Грубо говоря, как у Джимми Кимела, у которого вечернее шоу выходит в телевизор, и есть часть рубрик, которые выходят только на ютубе. Я уверен, что в ближайшие месяцы такое будет и в России.

— Многие знают тебя как организатора концертов Noize MC. Расскажи историю знакомства с Ваней.

— Я был на форуме Noize MC, там было под две-три сотни человек, которые общались о Нойзе. Среди них был, например, Johnyboy, он писал там дикие фристайлы, все его дико х****ли и говорили, что он несёт полную дичь. Он был смешным персонажем, а через пять лет начал выигрывать баттлы и стал звездой, а потом также перестал быть звездой и открыл кофейню.

Так получилось, что кто-то мне дал один из первых клипов Вани «Песня для радио». В то же время этот клип кто-то слил в сеть до официального релиза. И Ваня думал обо мне как о человеке, который слил его клип. Но при личной встрече разобрались по фактам, и стали дальше хорошо общаться. Вот так.

— Что такое организация концерта Noize MC?

— Все думают: чтобы приехал артист, надо зайти в официальную группу и спросить, когда ты приедешь к нам в город. На самом деле, ты пишешь менеджеру артиста и узнаёшь, сколько он стоит. Дальше ты считаешь, что с этим делать.

Noize — это, допустим, 500 тысяч рублей на группу. К этому добавляется аренда клуба, реклама, проезд, питание. В итоге получается сумма 600-700 тысяч рублей. В итоге, чтобы выйти в ноль, нужно продать 700 билетов по тысяче рублей. Но если ты продашь 750 билетов, то ты заработаешь 50 тысяч рублей.

Организация концерта — это работа на три месяца, которая не очень много занимает времени в целом, но очень много в последние дня три. И тут надо понимать, в какой плюс выходить, считаешь ли ты оправданным получить 30 тысяч рублей за три месяца работы и так далее.

— Провалы с Noize MC в Белгороде были?

— На моей памяти нет, но для меня провал — это отмена концерта. Когда три месяца работаешь для этого, а потом концерт отменяется — это очень плохо.

— Расскажи о первом концерте Noize MC, который ты организовал.

— Это было случайно. Мы собирали других исполнителей, а за три дня до концерта Ваня подтвердил, что тоже будет. Дело было в ЦМИ.

Когда за три дня до концерта мы узнали, что Ваня приедет, то бегали по остановкам и клеили листы А4 «Noize MC в Белгороде». В итоге в ЦМИ было битком людей. Там была наша первая встреча с Ваней.

Технически мы были не готовы к выступающим с гитарами, ведь рэперы всегда с микрофонами в руках. Когда Ваня вышел на сцену петь под гитару, то ему нужна была стойка. А так как стойка была сломана, то я держал микрофон в ней, пока он пел. Вот все и запомнили меня как чувака, который держал Нойзу микрофон.

Фото из архива Сергея Хахалева

— В этом году ты был доверенным лицом Евгения Савченко перед губернаторскими выборами. Как это получилось?

— Администрация области предложила мне стать доверенным лицом. Я согласился.

— Кто лично предложил?

— Ольга Альбертовна Павлова. Мы знакомы, она задала вопрос, хочу ли я. Предложила обдумать. Я согласился, потому что мне это интересно.

— Она объяснила, почему предлагает тебе?

— Потому что я представляю, грубо говоря, тот слой людей, который не представлен другими доверенными лицами.

— А именно?

— Интернет. Каких-то людей, которые соприкасаются со всем, что есть, только через интернет... Я немного объясню, почему согласился.

Изначально идея создания «Белгород — это интересно» была такая, что мы в шутку говорили, что если нужно будет вывести много людей на площадь, то мы напишем, и они выйдут. Но меня всегда печалило то, что мы пишем о некоторых серьёзных вещах, а их не видят.

Ведь мы пишем о проблеме не для того, чтобы показать, какой херовый Белгород, а для того, чтобы проблему «пофиксили». Поэтому мне мало было того, что посты из БЭИ попадают в мониторинг, который как-то там работает.

Плюс меня дико напрягало, что мэр присутствует только в «Фейсбуке», где в 20 раз меньше белгородцев, чем «ВКонтакте». И я решил, что раз есть такая возможность, то можно донести до первого лица области, что всё самое интересное и важное — здесь, у нас.

Страница губернатора «ВКонтакте» — это моя идея, но она родилась до выборов и до того, как я стал доверенным лицом. Она была рассчитана на мэра. Я предлагал помочь с этим, и денег не просил, говорил, что объясню, как пользоваться инструментом...

— И в чём проблема?

— Может, не хотели начинать первыми. А весной появилась возможность начать первыми с губернатора. Ему идея понравилась и ближе к выборам страница появилась. Так получилось, что многие написали, что это под выборы. Тогда мы решили страницу не верифицировать, но в ближайшее время это произойдёт.

—У тебя есть политические амбиции?

— Скорее нет, чем да. Я просто хочу, чтобы вещи работали нормально. Когда я вижу, что в сферах, где я разбираюсь, творится херотень, то мне обидно.

Грубо говоря, когда запустили «Активный горожанин», и там работал Артём Королёв (бывший и.о. директора Института муниципального развития и социальных технологий — прим. «Ф».), я ему списком присылал правки для сайта: ошибки интерфейса, баги, которые влияют на безопасность сайта.

Я бесплатно сделал тест сайта. Почему? Потому что я люблю Белгород. И я хочу, чтобы в моём городе «ВКонтакте» были губернатор и мэр, и у них был рабочий сайт, чтобы решать проблемы города.