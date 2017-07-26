У губернатора Белгородской области появилась страница во «ВКонтакте»

Губернатор
Белгородской области зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте». На его
странице уже есть фотографии и записи на стене, но закрыты комментарии и
возможность отправки сообщений. Первая запись датирована 14 июня.
На губернатора подписались его пресс-секретарь Дмитрий Ткачёв, начальник управления информации и социальных коммуникаций департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Татьяна Конева, руководитель управления молодёжной политики Белгородской области Андрей Чесноков, сотрудники регионального департамента образования, УМВД по Белгородской области и другие пользователи. Сам губернатор пока подписан только на официальную страницу Правительства России. Администрация «ВКонтакте» ещё не верифицировала страницу Евгения Савченко. В областной администрации сообщают, что глава региона официально появится в сети только после тестирования страницы.
— Мы ведём сейчас переговоры с администрацией «ВКонтакте», пока страница губернатора находится в разработке. Сейчас мы тестируем её, подбираем контент и смотрим опыт других территорий, — пояснили «Фонарю» в областном правительстве.
Напомним, что в феврале на традиционной пресс-конференции Евгений Савченко говорил, что хочет зарегистрироваться в какой-либо соцсети, но ему этого не рекомендуют помощники.
— Я хотел быть участником какой-то социальной сети, но мне не порекомендовали мои ближайшие помощники. Это же время... Это главный ресурс, его нужно использовать эффективно.... Как можно осваивать экономические вклады без цифровых технологий, без IT-технологий?! Я ищу информацию в «Телеграмме», ищу IT-информацию, то есть, хай-тековую всю информацию, — говорил тогда губернатор.