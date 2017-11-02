Не попасть в зону риска. Что вам нужно знать об инсульте

Что такое инсульт?

Это острое нарушение мозгового кровообращения, которое сопровождается внезапной потерей сознания и параличами. Причины появления этого заболевания банальны: неправильное питание, малоподвижный образ жизни, высокое артериальное давление, повышенный уровень сахара и холестерина в крови.

Кто находится в зоне риска?

В зоне риска, в основном, находятся мужчины от 40 до 55 лет. Однако медики утверждают, что инсульт «помолодел». Всё чаще в больницу с опасным диагнозом попадают молодые люди до 33 лет.

Если вдруг рядом человеку станет плохо, я смогу понять, что у него инсульт?

Инсульт случается внезапно. У человека резко происходит изменение в сознании, нарушается речь, немеет правая или левая половина тела, теряется равновесие.

Для того, чтобы диагностировать первые признаки инсульта, необязательно быть врачом. Если вы видите, что прохожему или вашему знакомому резко стало плохо, то попросите его улыбнуться. Половина лица у человека не подвижна или уголок рта опущен? Это один из признаков инсульта. Затем вытяните руки больного и попросите, чтобы он держал их перед собой. Если одна из рук опускается, это тоже может подтверждать, что у него может быть инсульт.

Наконец, задайте человеку простой вопрос. Если он вас не услышит, или речь его будет невнятной, то срочно вызывайте скорую и оставайтесь с ним до приезда врачей.

Полное восстановление человека после инсульта может произойти, если госпитализация начнётся в первые минуты проявления этих признаков. Поздняя госпитализация приводит к серьёзным осложнениям. Доказано, что более 80 процентов больных инсультом становятся инвалидами, так как им вовремя не была оказана помощь.



Я хочу защитить себя от инсульта. Что мне делать?

— Питаться правильно. Исключить жирные, рафинированные продукты, фастфуд и другие подобные продукты. Обязательно отказаться от вредных привычек: курение, алкоголь. Необходимо вести активный образ жизни. Это касается не только молодых людей. Бабушки и дедушки тоже должны двигаться. Конечно же, почаще бывать на свежем воздухе, — советует заместитель главного врача областной клинической больницы Святителя Иоасафа Татьяна Тикунова.

Также важно периодически проходить обследование и сдавать анализы.

А если я уже сейчас хочу обследоваться? Куда обращаться?

Это можно сделать у лечащего врача в вашей поликлинике. Также в областной больнице подбирают индивидуальные программы обследования и лечения. Но за это придётся уже заплатить. Есть ещё одна возможность пройти обследование бесплатно: специалисты областной клинической больницы периодически проводят тематические мероприятия на предприятиях и в учебных заведениях, на которых любой желающий может сдать экспресс-анализ на содержание глюкозы в крови, померить артериальное давление и проконсультироваться с неврологом. Информацию о дате и времени таких мероприятий сообщают дополнительно.