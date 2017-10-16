В Шебекине больница выплатит родственнице погибшей женщины 325 тысяч рублей

Родственница погибшей из-за халатности врача пациентки из Масловой Пристани подала в суд на Шебекинскую центральную районную больницу.



Женщина обратилась за помощью в Масловопристанскую амбулаторию, но врач вместо того, чтобы госпитализировать, отправил её домой. Дома состояние женщины ухудшилось, и она умерла.

В суде стороны заключили мировое соглашение, по которому Шебекинская ЦРБ заплатит 25,6 тысячи рублей за погребение женщины и 300 тысяч рублей, чтобы компенсировать моральный вред родственнице погибшей.