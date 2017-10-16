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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

В Шебекине больница выплатит родственнице погибшей женщины 325 тысяч рублей

Женщина умерла потому, что её вовремя не госпитализировали.

Родственница погибшей из-за халатности врача пациентки из Масловой Пристани подала в суд на Шебекинскую центральную районную больницу.

Женщина обратилась за помощью в Масловопристанскую амбулаторию, но врач вместо того, чтобы госпитализировать, отправил её домой. Дома состояние женщины ухудшилось, и она умерла.

В суде стороны заключили мировое соглашение, по которому Шебекинская ЦРБ заплатит 25,6 тысячи рублей за погребение женщины и 300 тысяч рублей, чтобы компенсировать моральный вред родственнице погибшей.

Виолетта Бакарас

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#Шебекинский районный суд #Шебекино
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