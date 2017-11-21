СМИ: Учёные БелГУ первыми в мире обнаружили гены гипертоников

ТАСС сообщает, что в Белгороде учёные первыми в мире выявили комбинацию генов, по которым можно прогнозировать риск развития гипертонической болезни. Специалисты из НИУ «БелГУ» получили патент на изобретение, которое позволит по анализу генов матриксных металлопротеиназ определить степень риска возникновения эссенциальной артериальной гипертензии.

— Генетический подход к оценке как риска развития заболеваний, так и осложнений, поможет выявить группу риска и, уже работая именно в этой группе, предупредить эти неблагоприятные последствия. Мы использовали гены матриксных металлопротеиназ, чтобы оценить их роль в формировании заболевания и использовать в прогнозировании рисков течения заболевания, развития осложнений. Белгородские учёные получили эти данные впервые в мире. Это позволило нам предложить данный способ прогнозирования рисков, и мы его зарегистрировали в виде патента, — цитирует издание доктора медицинских наук, заведующего кафедрой медико-биологических дисциплин Медицинского института НИУ «БелГУ» Михаила Чурносова.

Эффективность метода проверили на 1,5 тысячи пациентов Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа (тысяча из них были гипертониками, а 500 — контрольная группа — прим. «Ф».). Теперь, по словам Чурносова, медики смогут заранее назначать лечение и профилактику пациентам, входящим в группу риска.