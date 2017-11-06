Стендап в «Студии». Как комики шутили про рэпера в больнице и нелепые статусы во «ВКонтакте»

Белгородцы послушали шутки участника проекта «Открытый микрофон» на ТНТ Александра Гришаева, юмористов Comedy-баттл Дениса Молодичко и Олега Щербака, а также Луку Хиникадзе, знакомого по Stand up на Paramount Comedy.

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Денис Молодичко из Майкопа не только специализируется на юмористических шоу, но ещё и успевает работать учителем английского языка, что даёт ему пищу для новых шуток.

Денис Молодичко

«Я учитель английского, и иногда ко мне подходят и спрашивают: „Реально выучить английский язык за месяц?“. Я отвечаю: „Ну, смотря за какой месяц. Если за январь, где 31 день, то побороться можно. Если за февраль, где 29 дней, то будет тяжеловато“.

Чем дебильнее человек, тем меньше времени ему нужно для изучения английского языка. Серьёзно! Иногда просто попадаются люди, которые просят: „Выучи меня за три дня английскому“. Ну, я, конечно же, беру таких на обучение, деньги-то не лишние, но зато после меня ученик выходит с полным пониманием того, что вокруг фразы „My name is Андрюша“ строится, в принципе, весь английский...».

Молодичко также высказал своё мужское мнение об увлажняющем креме.

«Вы знаете, в последнее время жена начала мне давать какие-то гомосоветы. Например, когда наступает зима, у меня трескается кожа. И знаете, что она говорит?! „Денис, намажь руки увлажняющим кремом“. Нет, я не буду этого делать. Я сильно хорошо себя знаю: сегодня увлажняющий крем для лица, а завтра — гигиеническая помада, а потом ещё хуже. Так что давай без этого».

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Следующим на сцену вышел Александр Гришаев из Казани, который объяснил белгородцам, что такое «стокгольмский синдром».

«Я родился в 1991 году и чуть-чуть застал детство 90-х. Вот, кто из вас знает, что такое „стокгольмский синдром“?! Похлопайте. Ну, вы понимаете, о чём я. Просто помню своё детство, когда в моём дворе перестали расти каштаны, потому что три года кого-то тошнило в кучу резинового спирта. Помню, когда я пошёл в школу, она была одна, и в ней было всего девять классов и девять кабинетов, и это никого не смущало. Все люди думали: ну, работа всегда есть, справа — завод, слева — тюрьма, устроимся как-нибудь.

Тогда люди становились наркоманами, чтобы иметь какой-то социальный статус. Во время зимы, когда выпадал снег, на табличках не писали „Осторожно лёд!“, а писали просто „Осторожно!“, потому что тогда с балконов падали люди. Вот так идёшь со школы и можешь папу поймать».

Александр Гришаев

Александр Гришаев признался, что он неудачник.

«Я очень неудачливый человек. Единственный раз, когда я решил на кого-то нарваться, это был человек, у которого оказалось второе место по боксу. Очевидно, что у меня оно было не первое. В принципе, если говорить обо мне как о спарринг-партнёре, то я — одноразовый, поэтому боксёр меня не трогал, он мне жизнь подарил.

У меня было четыре пожара, меня четыре раза грабили, пару раз я падал с высоты, но ни разу не умер. Я знаю, что у меня есть ангел-хранитель и какой-то аутист».

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Свой грузинский колорит внёс неординарный врач Лука Хиникадзе из Москвы. Его главной фишкой было то, что он очень молодо выглядит, поэтому когда он признался зрителям, что ему чуть больше 25 лет, зал был в шоке.

Лука Хиникадзе

«Я закончил университет, работаю в больнице и искренне понимаю пациентов, которые боятся у меня лечится. Единственное, что мне доверяют пациенты, это поставить телефон на зарядку, и то когда узнают, что я грузин, говорят: „Нет, лучше телефон мы оставим при себе“».

Не обошлось без врачебного юмора, правда, специфического.

«В прошлом году ко мне поступил известный рэпер с гайморитом, и ему нужно было сделать прокол. При виде меня и шприца с иголкой он упал в обморок, я подумал: „Что за ганстер? Ты же в своих песнях убивал людей, почему тебя игла сломила?“ Я стою над ним в полном недоумении, что делать. Нас не учат в медицинском оказывать помощь русским рэперам. Я решил импровизировать и говорю ему: „Алло, Москва как слышно? Дайте шуму!“. Но, конечно же, я так не делал. Я дал ему нашатыря и пообещал, что я никому не расскажу об этой истории. Ну, вы понимаете, кто я теперь».

Лука пошутил о своих грузинских родственниках.

«Грузинские родственники часто мониторят мои социальные сети, и они совсем не понимают юмора и слишком переоценивают мои возможности. Недавно я выложил фотку с Ларисой Долиной и подписал с юмором „Моя тёлка“, и понял одно, что грузины остаются горячими даже в комментариях: „Ауф, ой что это за императрица! Святой Георгий посмотрите, какую королеву он себе подцепил“».

Тема про социальные сети продолжилась шуткой про статусы «ВКонтакте».

«Несмотря ни на что, я общаюсь с девушками. У моей подруги недавно увидел статус во „ВКонтакте“: „Если мужчина будет мужчиной, то женщина будет женщиной“. На что ей отвечает подруга: „Что точно, то точно“. Какую нагрузку это несёт? Это две мои однокурсницы и будущие врачи. Мне страшно представить, как они будут общаться с пациентами. Наверное, так: „Если болезнь — это недуг, то палата — это комната“. Так это должно выглядеть?».

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Последним выступал Олег Щербак из Белгородской области, который покорил гостей своим «шо» и «гэ», а также рассказал о своём селе в Грайворонском районе.

«Я первый раз попал в арт-клуб „Студия“ и замечаю, какие вы тут все чистые, вальяжные. Ну, знаете, это место тут такое, чтобы в замедленном режиме ходить, себя показывать. У меня, знаете ли, на селе в кабаке тоже замедляешься, но не из-за того, что красиво, а от полов, липких от пива».

Олег Щербак

Нашлось здесь место и соответствующему юмору про «знакомых» в спортивках и туфлях.

«У нас есть типочек ростом 180 сантиметров, в майке MMA, спортивных штанах и туфлях. Говорит мне: «Я ж всё-таки на люди выхожу». У него есть привычка ко всем задираться. Однажды он подходит и говорит: «Я бы этого идиота вырубил, бороду сломал, но он же в ментовку заявит». Ну, такой себе борец-юрист. И тут наш знакомый подхватывает: «Слышишь, у меня есть люди , которые за 400 тысяч убьют его, за 70 тысяч ‒ руки и ноги покалечат». А я такой: «У меня 2,5 тысячи есть. Что [за эти деньги] они могут подъехать и пообзываться на него?».