«Новое британское кино» в Белгороде. Что посмотреть на кинофестивале?

В среду, 15 ноября, в Белгороде стартует 18-й кинофестиваль «Новое британское кино». Фестиваль проводят по всей стране, как заявляют организаторы, для того, чтобы развить культурный обмен между Россией и Великобританией. Фильмы из программы фестиваля — это в основном мировые премьеры. Некоторые из них уже успели побороться за кинопремии на престижных фестивалях. Все картины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Убийство священного оленя» — 15 ноября

The Killing of a Sacred Deer, снятый греческим режиссёром Йоргосом Лантимосом — психологический хоррор, рассказывающий о кардиохирурге, который столкнулся с неоднозначным выбором из-за того, что его семья подверглась необъяснимым страданиям. В центре картины — взаимоотношения хирурга и мальчика-пациента, появление которого кардинально изменило жизнь врача. По мнению кинокритика Антона Долина, в фильме есть отсылка к трагедиям Еврипида.

— Сюжет навеян трагедией Еврипида, третьего и самого утончённого из отцов театра. Какой именно, режиссёр не сообщал, но в картине напрямую упомянута Ифигения в Авлиде; да и название наводило на подозрения. Как известно, проблемы у царя Агамемнона начались с того, что он случайно убил на охоте священную лань Артемиды,— пишет Долин на «Медузе». — Богиня наслала на море штиль, и, чтобы отправиться в поход на Трою, Агамемнон был вынужден принести в жертву самое дорогое — дочь, невинную деву Ифигению. Не бойтесь древнегреческих спойлеров: фильм лишь отчасти отражает проблематику и фабулу трагедии.

«Бесит быть нормальным» — 16 ноября

Mad to Be Normal Роберта Муллана рассказывает о шотландском психиатре Рональде Лэйнге, который основал новую лечебницу в Лондоне, в которой психически нездоровых людей лечат совершенно нетипичными методами. Время действия – 60-е годы XX века, когда в Англии для сумасшедших были распространены клиники с тюремным содержанием, в которых лечили негуманными методами, в частности, электрошоком. Лэйнг же устраивает для своих пациентов групповую терапию, совместные разговоры, и даже разрешает им употреблять ЛСД в определённых дозах. Кстати, Рональд Лэйнг — реально живший в Англии психотерапевт, создатель антипсихиатрического движения.

«Англия принадлежит мне» — 17 ноября

England is mine — биографическая драма Марка Гилла о жизни и карьере английского певца Моррисси до того, как он создал известную группу The Smiths вместе с Джонни Марром.

«Прощай, Кристофер Робин» — 18 ноября

Goodbye Christopher Robin режиссёра Саймон Кёртис — фильм о взаимоотношениях автора произведений о Винни-Пухе Алана Милна с его сыном Кристофером Милном, ставшим прототипом одноимённого персонажа произведений о Винни-Пухе.

«Дэвид Боуи это…» — 18 ноября

David Bowie is — документальная кинокартина режиссёра Хамиша Хэмилтона о масштабной выставке, посвящённой жизни и творчеству британского рок-певца Дэвида Боуи в «Музее Виктории и Альберта» в Лондоне.

«Последний портрет» — 19 ноября

«Final Portrait» режиссёра Стенли Туччи — это ещё один биографический фильм, на этот раз про Альберто Джакометти, швейцарского скульптора и художника.

«Дыши ради нас» — 20 ноября

«Дыши ради нас» Энди Сёркиса — история любви и попытки сбежать от обыденного мира в поисках излечения тяжёлой болезни, основанная на биографии Робина Кейвендиша, первого британского адвоката для калек.

21 ноября на фестивале покажут фильм 1982 года «Бегущий по лезвию» режиссёра Ридли Скотта. Купить билеты на фильмы можно здесь. Все показы пройдут в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Сити Молл Белгородский».