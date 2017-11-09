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​Белгородец за минуту вытащил 20 забитых гвоздей и установил рекорд [видео]

Мужчина собирается попасть в книгу рекордов Гиннеса, сдвинув с места 600-тонный поезд.

Водитель «скорой помощи» из Белгорода Денис Васильченко установил новый рекорд, вытащив зубами 20 гвоздей за 1 минуту на шоу Первого канала «Я могу!».


Мужчина в будущем хочет попасть в книгу рекордов Гиннеса, сдвинув с места железнодорожный состав массой около 600 тонн (это около девяти вагонов — прим. «Ф».).

— У меня есть задумка в цирке выступить. Знаете, как гимнастки в кольце крутятся? Гимнастки маленькие, весят килограммов 40 с копейками. Можно подвесить меня за ноги под купол, а я в зубах буду держать трос с кольцом, конечно, со страховкой, в течение всего номера. Мечта у меня такая, — рассказывал «Фонарю» Денис Васильченко в марте 2016 года.

Справка «Фонаря»

Дениса Васильченко называют «русским медведем»: он с лёгкостью вяжет узлы из гвоздей, сдвигает с места самолёты, рвёт пополам металлические монеты и календари и может поднять зубами более 100 килограммов. В декабре 2015 года Денис установил рекорд России, продержав 83,2 килограмма в зубах в течение 12 секунд.

Илья Лядвин

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