«​Вынужден хромать всю жизнь». Как староосколец больше года доказывает, что сосед и участковый перерубили ему ступню

Журналист «Фонаря» поговорил с потерпевшим и изучил материалы уголовного дела, за время расследования которого поменялись четыре дознавателя, а само дело дважды пытались закрыть из-за отсутствия состава преступления.

Что случилось?

2 сентября 2016 года Евгений Лапин приехал к себе на дачу в посёлок Лесное, чтобы поработать дома по хозяйству. Под вечер он пошёл к своему куму Артёму Смирнову, который жил в нескольких домах от него. Мать Артёма купила полуторалитровую бутылку пива, которую мужчины выпили за ужином. После ужина Смирнов пошёл провожать своего кума, чтобы поговорить и покурить по дороге.

Около 23:45 мужчины проходили мимо участка Дмитрия Берестовского, который жил по соседству с Евгением Лапиным. В это время Дмитрий вместе с капитаном полиции, участковым Валерьяном Поповым и его женой жарили шашлыки. Оба мужчины утверждали, что в тот вечер не пили ничего кроме кофе.

У Лапина и Берестовского до этой встречи уже были разногласия из-за дорожки, через которую Евгений ходил на свой участок. Это не нравилось Дмитрию Берестовскому, так как он считал дорожку частью своего участка. Артём Смирнов вспоминает, что когда в тот вечер они шли по дорожке, Дмитрий вместе с Валерьяном Поповым вышли из дома и окликнули их: «Кто вы такие? Что вы здесь делаете?». В одной руке у участкового Смирнов увидел топор, а в другой — фонарик, которым он светил им в лицо.

— Мы с Евгением сразу же стали спрашивать: «Ты что, не узнал нас?». Дмитрий подошёл ко мне вплотную, и я сразу же заметил, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, так как от него сильно разило спиртным. Он шатался, и у него были «стеклянные» глаза, — рассказывал Артём Смирнов следователю.

Смирнов утверждает, что в это время участковый Попов светил Евгению Лапину в лицо фонариком и высказывал претензии из-за того, что он ходит к себе домой через чужой участок. Мужчины стали сильно ругаться. Артём Смирнов увидел, что участковый идёт на его кума с топором, и побежал звать на помощь, так как сам побоялся лезть в драку с полицейским. А Евгений Лапин побежал в сторону своего дома.



— Когда я подошёл к своему дому и только попытался вставить ключ во входную дверь, меня со спины ладонью развернул Попов […]. Я выхватил у него фонарь. А Дмитрий со словами: «Хватит с ним разговаривать» забрал у него топор, размахнулся и обеими руками ударил меня по левой ступне. Затем они оба побежали в сторону участка Дмитрия, а я кричал им в след:«Дима, ты что сделал?». После того, как они убежали, я попытался пройтись, но не смог. Сел на ступеньках, с левого кроссовка выдернул шнурок, перетянул ногу, чтобы кровью не истечь, и начал звать на помощь, — вспоминает Евгений Лапин.

Крики мужчины услышала мать Смирнова Оксана Мазуренко и прибежала к нему на помощь. Когда женщина пробегала мимо участка Берестовского, она якобы услышала, как тот взволнованно спрашивал у Попова, что с ним теперь будет, а полицейский орал на него: «О чём ты думал?».

Мазуренко нашла истекающего кровью Евгения, но из-за паники не смогла позвонить в скорую и побежала просить помощи у Берестовского и Попова. Когда она сбежала с пригорка, то увидела, что мужчины уже сидят в своих машинах и собираются уезжать. Женщина попыталась их остановить, но они развернулись и уехали. Крики Евгения и звуки двух отъезжающих машин слышали и соседи, которых разбудил Артём Смирнов.

Мазуренко утверждает, что Берестовский даже не погасил свет на своей даче и оставил дверь открытой. Женщина видела, что в тот момент кто-то ещё оставался дома. Видимо, это была жена участкового, но проверить мать Артёма Смирнова не решилась.

Артём отвёз Евгения в больницу, где ему зашили ступню. Перерубленную кроссовку, по словам Евгения Лапина, изъяла старший следователь Следственного управления УМВД России по Старому Осколу Елена Черноусова как вещественное доказательство. Когда «Фонарь» отправил запрос в УМВД по Белгородской области, то там заявили, что кроссовки у мужчины не изымали.

Как расследовали это дело?

Во время медицинских экспертиз специалисты не смогли установить, с какой именно силой и под каким углом был нанесён удар топором из-за того, что рана зажила. А кроссовка, возможно, могла дать экспертам больше информации о силе удара и других показателях. Но выходит, что обувь просто пропала.

Служебная проверка в отношении Валерьяна Попова показала, что в его действиях не было ничего незаконного, так как он не принимал участия в конфликте и был трезвым. По словам участкового, он с женой уехал до конфликта Берестовского и Лапина и узнал о том, что произошло, только на следующий день от коллег.

Позже Валерьяна Попова перевели на службу в Крым. В УМВД по Белгородской области уточнили, что участкового перевели потому, что его семья переехала туда на постоянное место жительства.

Берестовский, к которому на следующий день после конфликта приехали полицейские, сначала сказал, что кинул топор в землю, чтобы напугать Евгения Лапина, и попал ему в ногу. Позже он изменил показания, заявив, что пьяные мужчины — Артём Смирнов и Евгений Лапин — сами пришли к нему на участок. От выпитого алкоголя Артём Смирнов упал, заснул и, следовательно, не видел происходящего. А в это время Лапин якобы напал на Берестовского с топором, потому что ему показалось, что Смирнова толкнули. Чтобы защититься, Берестовский выхватил у Лапина топор, кинул его в землю и случайно попал мужчине в ногу.



За время расследования поменялись четыре дознавателя, а само уголовное дело дважды пытались закрыть из-за отсутствия состава преступления, но прокуратура отправляла его обратно.

Что изменилось?

После того, как редакция «Фонаря» отправила запрос в УМВД по Белгородской области, Евгению Лапину пришло письмо из полиции, в котором говорилось, что расследование дела взяли под особый контроль. Пострадавшего впервые за всё время расследования вывезли на дачу для того, чтобы он дал показания на месте происшествия. Также в полиции заявили, что начали служебную проверку в отношении должностных лиц, которые допустили ошибки при расследовании дела.

Начнут ли новую проверку в отношении участкового Попова, на причастность которого указывают несколько свидетелей, пока неизвестно.