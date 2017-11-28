Заработать на земле. Как белгородские фермеры добились рекордного урожая? [партнёрский материал]

В 2016 году средняя урожайность зерновых в регионе составляла около 43 центров с гектара, а в 2017 года она уже возросла до 50 центнеров с гектара. Лидерами по урожайности стали Краснояружский, Ракитянский, Яковлевский, Прохоровский и Ивнянский районы. Здесь собрали более 60 центнеров урожая зерна с гектара. «Фонарь» узнал, как удалось добиться таких высоких показателей у фермера Сергея Мазнева из Ивнянского района, и выяснил, доволен ли он сам рекордным урожаем.

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В Ивнянском районе на хуторе Зоринские дворы расположилось крестьянско-фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя Сергея Мазнева. На тысяче гектаров фермер выращивает гречку, ячмень, свёклу и подсолнечник.

— Всю жизнь я мечтал посвятить себя работе на земле. Сам я деревенский. Родился в Ивнянском районе в селе Хомутцы. Окончил Белгородский аграрный университет по специальности «Зоотехник». Работал и начальником участка, и председателем колхоза, поэтому сельское хозяйство знаю от А до Я. Своё дело начал в 2004 году со 150 гектаров земли. А затем приобретал её в аренду, — рассказывает Сергей Мазнев.

На старте бизнеса, по словам фермера, важно было выйти в ноль и вовремя расплатиться по кредитам. Сейчас хозяйство работает в прибыль. Его продукцию покупают даже «Мираторг», «Эфко» и «Очаково». В этом году Сергей Мазнев собрал 60 центнеров зерновых и 670 центнеров свёклы. На уборочную страду он взял льготный кредит в Россельхозбанке.

— Я доволен Россельхозбанком. Являюсь их клиентом с 2004 года, — рассказывает Сергей Мазнев.

К слову, Россельхозбанк в этом году профинансировал проведение посевной и уборочной кампаний в регионе на 13 миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

— Клиенты научились пользоваться новым механизмом льготного кредитования, и резко возрос спрос. Огромную роль сыграл, конечно, департамент АПК, который вовремя подключился к этому процессу и помог выстроить взаимоотношения между банком, клиентами и Минсельхозом, — отметил директор Белгородского филиала РСХБ Алексей Киселёв.

По данным филиала, чаще всего фермеры и крупные компании брали кредит на повседневные нужды, чтобы поддерживать оборот и производство. Также они покупали под залог новую технику и оборудование, применяли новые технологии для обработки полей и выращивания животных. Всё это помогло им завершить год с высокими показателями урожайности.



Сергей Мазнев отмечает, что вместе с тем, высокие показатели урожайности имеют и свои минусы: цены на зерно снизились и упали продажи. Фермер говорит, что в таких ситуациях важно просчитывать свои действия на несколько шагов вперёд. В этих условиях предпринимателю помогают кредиты. Они позволяют выбрать подходящий момент для реализации собственной продукции и получить оптимальную цену.

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По словам Сергея Мазнева, самой сложной культурой в части возделывания остаётся сахарная свекла. Она требует постоянного внимания к себе и много технических затрат. Только на один гектар фермер тратит 800 тысяч рублей на обработку. Поэтому, несмотря на то, что свёкла прибыльна, некоторые крестьянские хозяйства от неё отказываются.

— Основная причина в том, что это не просто дорогая культура, — её приходится далеко возить. Раньше у нас был местный завод в районе, а потом он разорился. Сейчас приходится ездить в Грайворон — это слишком большое расстояние. Но я пока решил, что не буду отказываться от свёклы.

— Какие еще внешние факторы влияют на урожай?

— Моё мнение, что в сельском хозяйстве кризис может создать только человек и погода. Человек ленится, неправильно выбирает направления работы, не умеет просчитывать риски, формировать рабочий план. Мы, аграрии, на сто процентов зависим от небесной канцелярии. Нет такого года, чтобы для всех культур были нормальные погодные условия. Нужно, чтобы в определённый момент пошёл дождь или наоборот. Например, несколько лет назад мы посеяли гречку. Она росла крупная, хоть картины с неё пиши. Специалисты приезжали из области, районов и говорили, что 30 центнеров насобираю. Начали собирать – ничего нет. Она крупная, но пустая. Это значит, что вовремя не пошёл дождь. Думали 30, а еле 15 намолотили.

— Но разве цены на удобрения, импортную технику не подскочили?

— Это как раз о том, что я говорил. При формировании бюджета фермер должен учитывать всё. Также сельское хозяйство не терпит промедлений. Подошло время убрать — это делается в сжатые сроки. На сельском хозяйстве вся область живёт, поэтому кризис не особенно отразился, по крайней мере, на мне. Хотя, конечно, государство должно помогать фермерам и создавать им соответствующие условия. Всегда.

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Коллектив в крестьянском хозяйстве Мазнева небольшой — работают всего семь человек. Но это, по словам фермера, проверенные трудолюбивые люди, на которых не страшно оставить производство. Вместе с отцом работает сын Евгений. Он сейчас учится в БГТУ имени Шухова и параллельно помогает отцу.

Фермер для своих работников покупает бесплатные путёвки в санатории, снабжает продукцией. В прошлом году выдал рабочим по 250 килограммов сахара, 30 литров масла и 50 килограммов гречки.

— Они меня кормят, поэтому у нас не может быть разногласий. Если нужна машина для их личного хозяйства — пожалуйста. Я не считаю эти копейки, — говорит фермер.

Также Мазнев помогает близлежащим детским садам и школам, отдаёт в год продукции на 500 тысяч рублей. По программе губернатора «Управление здоровьем» фермер выделил около миллиона рублей и самостоятельно оборудовал офис семейного врача во Владимировке. Кстати, Мазнев, помимо сельскохозяйственных культур, выращивает ещё овец, индюков и гусей. Они все идут на питание работникам фермы и на социальную помощь. Также на своей территории Сергей держит несколько породистых охотничьих собак и стабильно раз в неделю вместе с механизаторами ходит на охоту.

— В город меня никогда не тянуло. Я в квартирах, многоэтажках этих, не смогу жить. Для меня связать судьбу с городом — значит лишиться свободы. Мы с детства летом на речку бежим, зимой — банька, прорубь, лес, воздух. Село — это современная романтика.