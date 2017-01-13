​Россельхозбанк за год выдал кредитов на 20 миллиардов рублей

Белгородский филиал Россельхозбанка подвёл предварительные итоги работы за год. В 2016 году банк выдал кредитов на 20 миллиардов рублей, 16,6 из которых пришлись на юридические лица.
В компании отмечают, что одно из важнейших направлений работы банка — поддержка и развитие малого предпринимательства. Совокупный объём кредитного портфеля малого и микробизнеса составил 2,3 миллиарда рублей. Общий размер кредитов физических лиц составил 3,4 миллиарда рублей. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году.
— Объём привлечённых средств розничных клиентов увеличился на 24 процента по сравнению с прошлым годом и составил 7,4 миллиарда рублей. Жители Белгородской области с начала текущего года открыли в филиале банка более 11 тысяч новых вкладов, — пояснили в Россельхозбанке.
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