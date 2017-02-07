​Россельхозбанк запустил новую программу льготного финансирования

Белгородский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев по новому механизму: предприятиям больше не придётся извлекать значительные средства из оборота и тратить время на длительные процедуры получения субсидии. По такой схеме кредитование в области уже получила компания ОАО «Эфирное».
По информации пресс-службы банка, в настоящее время он продолжает принимать заявки от аграриев, формирует реестры потенциальных заёмщиков и согласовывает проекты с Минсельхозом России. Это позволяет упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки. Россельхозбанк планирует выделить около 3 миллиардов рублей на финансирование аграриев по упрощённой схеме.
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