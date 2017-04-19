«Большое подспорье для малого бизнеса». Как изменилось кредитование аграриев

О кредитовании белгородских аграриев
— Программа заработала с начала года, а уже 3 февраля мы заключили первый договор с первым клиентом — компанией «Эфирное». Сейчас уже подписано более 40 кредитных договоров, 40 клиентов получили согласование Минсельхоза на получение льготного займа. Таким образом, общий объём согласованных кредитов у нас достиг 1,7 миллиарда рублей. На основе согласованного реестра Министерства сельского хозяйства мы можем заключать кредитные договоры с заёмщиками, которые будут пользоваться кредитными ресурсами на льготных условиях. Вот таких договоров в суммарном значении уже заключено более чем на 1,45 миллиарда рублей. Эта цифра динамическая, так как договоры подписываются практически каждый день, и через день-два мы получаем дополнительные согласования реестров.
Сейчас мы продолжаем оперативно принимать заявки от аграриев, формировать реестры потенциальных заёмщиков и обеспечивать согласование проектов с Минсельхозом РФ.
Об удобстве
— Для малого бизнеса данная система — большое подспорье. Многие получили доступ к льготным кредитным средствам благодаря тому, что поменялся подход, сократился документооборот и ограничился тем, что заёмщик связан документами только с банком. На данный момент процесс отлажен. Но в случае, если возникают нарушения правил, установленные Минсельхозом, ставка переключается на коммерческую. Также хочется отметить, что время рассмотрения кредитов от подачи пакета документов уменьшилось, особенно в сезонное время.
В настоящий момент по льготной программе заёмщик получает экономические выгоды без каких-либо упущенных издержек, то есть стоимость денег описывается той ставкой, которая записана у него в договоре. Мы стараемся, чтобы в нашем портфеле было 20-30 процентов клиентов из сегмента малого бизнеса.
О приоритетах в поддержке аграриев
— Можно выделить два блока приоритетов. Во-первых, поддержка малых форм хозяйствования… Это крестьянско-фермерские хозяйства, сельские производственные кооперативы и индивидуальные предприниматели, которые ведут своё хозяйство на селе. Также общества с ограниченной ответственностью, которые относятся к малому бизнесу.
Следующие приоритеты связаны с отраслевой спецификой. Более оперативно поддерживаются молочное животноводство, овощеводство, некоторые направления растениеводства (особенно в части проведения сезонных работ), поддерживается модернизация. Все деньги, которые предлагают направить на кредитование АПК, будут направлены на приоритетные задачи, согласованные с властями отдельно взятых регионов. У нас есть долгосрочные кредиты на модернизацию, покупку техники и оборудования, но по согласованным с нами реестрам не предполагаются какие-либо большие инвестиционные проекты.
Напомним, что в 2016 году редакция вместе с «Россельхозбанком» реализовала спецпроект «Сделано на Белгородчине», в котором мы рассказывали о белгородцах, которые занимаются агробизнесом и производят натуральные продукты. Подробнее о проекте можно узнать здесь.