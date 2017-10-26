Агрошкола. Как корреспондент «Фонаря» кормила индюшек*

В Волоконовском районе на хуторе Пыточном располагается производство индюшиного мяса — крестьянско-фермерское хозяйство «Покровская индейка». Здесь содержится около 9 тысяч птиц. Директор предприятия Алексей Селихов и заместитель директора Александр Горбач рассказали о тонкостях этого бизнеса.

— С чего начался ваш бизнес?

— Раньше в Волоконовском районе было несколько площадок по выращиванию индейки. Сейчас осталась только одна, на ней мы и ведём свое производство. Занимаемся этим уже больше семи лет. Раньше продавали птицу живьём, в прошлом году запустили убойный цех. Мы производим до двух тонн мяса индейки в день. В будущем планируем продавать молодняк — месячную птицу, а потом закупать обратно для убоя, — рассказал Алексей.

— Почему вы решили заняться этим бизнесом?

— Всем хочется денег заработать! Мне кум посоветовал заняться инкубацией. Как-то привозили из Лисок яйцо, инкубировали — выросла крупная индейка. Так занялся инкубацией, а потом потихоньку перешёл на выращивание. Приобрёл помещение.

Сегодня «Покровская индейка» не занимается инкубацией птицы: на производство завозят птенцов, купленных в Ставропольском крае, и в течение полугода выращивают. Первый месяц птица содержится в клетках, а потом отправляется в открытый загон.

— Индейки у нас летом на выгуле. Мы им насыпаем мел, песок, закупаем у населения гарбузы, кабачки — и они всё это потихоньку склёвывают. Вообще птица прихотливая, сложная. Всё с ней вовремя нужно доделать. До ста дней мы пропаиваем птицу антибиотиками, за месяц до убоя прекращаем давать любые лекарства, и мясо получается экологически чистое.

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— В межсезонье всегда требуется финансовая поддержка, потому что выращивание индюка у нас в России является сезонным производством. Сейчас нам одобрили льготный кредит в Россельхозбанке — кредит под низкий процент, очень выгодный для таких небольших предприятий как наше. Заемные средства планируем пустить на приобретение кормов. Сотрудничеством с Россельхозбанком очень довольны — работаем уже четвёртый год.

Основной приток прибыли приходится на конец осени — под Новый год. Весной завозим птенца, выращиваем его 150–180 дней до нужной кондиции по качеству и количеству мяса. Индюк достаточно дорог в содержании, и поэтому цена за килограмм мяса — в два-три раза выше той же курицы. Если не сравнивать качество и сам вид мяса, то люди рассматривают индейку как деликатес, несмотря на то, что в европейских странах индейка — это обиходное мясо. Человек может себе позволить вечером съесть стейк из индейки, — поделился Александр Горбач.

— Всегда рассказывают, что индейка — это наиболее «чистое» мясо. Так ли это?

— У нас крестьянско-фермерское хозяйство, и мы нацелены производить безопасное и экологически чистое мясо с высокими вкусовыми характеристиками. Мы не можем конкурировать ценой или объёмами производства с гигантами области. Мы производим более дорогое, но более качественное мясо. Конечно, мы применяем антибиотики — без этого нельзя. Мы используем антибиотики в первые пять дней для профилактики — птица только приехала из другого региона, у неё стрессы, смена флора, адаптация. Второй раз антибиотики применяем в середине выращивания — тоже для профилактики. Наше производство удалено от крупных производителей, поэтому бактериальный фон очень хороший. Мы не сталкивались с большими проблемами в плане заболеваний. Наше мясо сертифицировано по ГОСТу, оно полностью соответствует всем требованиям. Я лично строго слежу за графиком использования препаратов: антибиотики полностью выводятся за 21 день, а мы уже за месяц до убоя перестаём их применять.

Мы активно используем пробиотики. Нам удалось выиграть грант на разработку пробиотического премикса. Идея использования пробиотиков очень сильна благодаря им мы получаем более низкую себестоимость и более качественное мясо.

— Вы продаёте тушки целиком или можно приобрести разделанное мясо?

— У нас есть разделочный цех. Он хорошо оборудован. Например, разделали птицу, берём филе и загружаем его в вакууматор — у нас есть вакуумная упаковка. У нас не бывает такого, что птицу разделали, переложили мясо в пакет, передали водителю, а он грязными руками из пакета достал кусок мяса, взвесил на месте и продал. У нас чистое производство. Да, у нас есть заморозка, но мы её не так часто используем: она требуется для крупных поставщиков, которые закупают большой объём и потом долго его хранят. Но заморозка у нас происходит только один раз, мы не делаем «качели» с заморозкой-разморозкой. Этим мы обеспечиваем биологическую безопасность мяса.

— Где продаётся ваше мясо?

— Сейчас наши основные покупатели — Москва и Белгород. В планах – выйти также на Воронеж и Курск. Рынки там достаточно специфические, нужно изучить детально этот вопрос. В Белгороде в феврале на Семейном рынке мы открыли точку. Всегда в продаже — целая тушка, филе, бедро, крыло. Есть и полуфабрикаты: колбасная продукция, сосиски, как охлаждённая, так и замороженная продукция. К тому же, мы продаём собственных цыплят-бройлеров, которые выращиваются с соблюдением тех же норм, что и индюки. Многие люди не хотят покупать замороженное мясо, но, наверное, нужно понимать, что многие предприятия замораживают мясо, привозят его на точку продажи, размораживают и выдают за охлаждёнку. Поэтому иногда лучше сделать выбор в пользу замороженного мяса. Мы можем себе позволить держать охлаждёнку один день на рынке (при сроке хранения в семь дней) — если мясо не распродалось, мы продаём его предприятиям.

— Планируете ли продавать мясо в детские учреждения — садики, школы?

— У нас есть один частный детский садик, который стабильно закупает мясо. Если будет какая-то программа, которая рекомендует детские сады кормить малышей индейкой — мы будем только рады, потому что это полезное и вкусное мясо, из одного индюка можно приготовить много разных блюд.

***

На ферме мне разрешили попробовать покормить птицу. Кроме той еды, которая доступна индюшкам на выгуле, птицу подкармливают сбалансированным комбикормом, смешанным с кукурузой. Я беру небольшое ведёрко корма и отправляюсь внутрь загона.

Четырёхмесячные индейки достаточно крупные. Он уже весят больше десяти килограммов, а в загоне их несколько сотен. Поэтому если они вдруг обозлятся и бросятся — на ногах мне не устоять.

Вокруг человека с ведёрком желанных вкусностей индюшки собираются мгновенно, обступают со всех сторон. Стоя в центре этой толпы, чувствуешь себя на митинге инопланетян: настолько необычно выглядят белые птицы с красно-синими головами.

Корм разлетается вмиг. Кормильца птицы быстро принимают за своего лидера, и мне приходится очень быстро перебегать из открытого загона в крытый, а оттуда — на улицу, потому что индюшки верно следуют за мной.

Партнёрский материал

