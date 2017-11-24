Правительство Белгородской области подписало новый договор о сотрудничестве с Россельхозбанком

Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Белгородскую область и встретился с губернатором Евгением Савченко.



Стороны договорились продолжать взаимодействовать, чтобы развивать социально-экономический потенциал Белгородской области и повышать эффективность деятельности банка на территории региона. В частности, банк будет помогать правительству области в реализации экономической и финансовой политики, руководство банка продолжит рассматривать возможности кредитования инвестиционных проектов и внедрять на территории региона новейшие финансовые технологии и высокотехнологичные банковские продукты.

Во время встречи руководство Россельхозбанка и правительство Белгородской области отметили, что банк является ключевым финансовым партнёром предприятий агропромышленного комплекса — одного из основных сегментов экономики области. Только с начала текущего года Россельхозбанк направил белгородскому агропромышленному комплексу 19 миллиардов рублей, из них 13 миллиардов рублей — на проведение сезонных работ.

— Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с таким мощным аграрным и индустриальным регионом, как Белгородская область. Банк работает на территории области с 2001 года, на протяжении всего этого периода оказывая значительную финансовую поддержку местным сельхозпроизводителям. За время деятельности банка в экономику региона было направлено порядка 148 миллиардов рублей, из них 123 миллиардов рублей — заёмщикам АПК. В дальнейшем мы нацелены на расширение нашего присутствия в регионе, развитие взаимодействия и с другими приоритетными отраслями. Уверен, что подписанное соглашение создаст для этого необходимые условия, — отметил Дмитрий Патрушев.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Патрушев также посетил производственную площадку группы компаний «Эфко» — крупнейшего в России агрохолдинга, выпускающего жиры специального назначения, майонез, растительное масло и кетчуп. При поддержке Россельхозбанка группа компаний уже реализовала два масштабных инвестпроекта: в 2015 году модернизировала цех по производству соусов, а в ноябре 2017 года ввела в эксплуатацию новый цех по переработке куриного яйца. На реализацию этих проектов банк направил около 2 миллиардов рублей.