Куда летят «Гуси-Лебеди». Марина Лазарева — о новом ресторане русской кухни и трендах ресторанного бизнеса*

— Марина, «Фамильный дом вкуса» известен в Белгороде. Вас часто видят на выездных мероприятиях работающей вместе с командой, и это внушает доверие к тому, что вы делаете. Почему сейчас вы решили открыть ресторан русской кухни?

— Если посмотреть на развитие ресторанного бизнеса в России, то мы заметим, что русская кухня сейчас находится на пике популярности. В Белгороде эта ниша не занята. Также меняются люди, клиенты. Если раньше, нам было неважно, что мы едим, то сейчас мы стали больше задумываться, из каких продуктов приготовлено блюдо, как именно оно сделано. В этом случае русская кухня — это не только модно и вкусно, но и полезно.

— При упоминании «ресторана русской кухни» мне на ум приходят тарелки, расписанные гжелью, деревянные столы и стулья…

— Нет, «Гуси-Лебеди» — это не бублики, кокошники и самовары, а звон хрустальных бокалов и атмосфера классического русского ресторана. Нам хочется создать место, в котором будет комфортно, где будет чувствоваться русская душа. И у нас есть в этом опыт. Когда мы открывали ресторан La Terrazza, я с сестрой ездила в Италию, училась готовить пиццу, изучала, как устроено обслуживание в этой стране. Мне кажется, благодаря этому ресторан получился настоящим, итальянским.

Также обстоит дело и с рестораном «Гуси-Лебеди». Мы объехали крупнейшие рестораны русской кухни в стране, чтобы понять недостатки и преимущества в работе коллег и применить самое лучшее в нашем заведении.

Мы делаем основной упор на семейных традициях и ценностях, поэтому в нашем ресторане будет комфортно и взрослым, и детям. Совсем скоро мы откроем огромную детскую комнату, которая будет разделена по профессиям, сделаем зону для мастер-классов и развивающих занятий, а также контактный зоопарк. В ресторан будут выведены экраны с детской площадки, и родители смогут наблюдать за своими детьми и не волноваться. Кстати, в ночное время по выходным, экраны основного зала ресторана будут превращаться в караоке.

Мы разработали особенную творческую программу. В ресторане играет только русская музыка, звучат лучшие легендарные произведения и исполнители XX века. По пятницам и субботам наших гостей ждут вечера живой музыки. Нам хочется, чтобы наш ресторан был похож на русскую сказку, в которую ты попадаешь и испытываешь нечто волшебное.

— Наверное, именно поэтому название ресторана связано со сказкой?

— «Гуси-Лебеди» — это уникальное сочетание чего-то близкого. Название навеяно приятными ассоциациями: домом у озера, романтическим путешествием. У меня нет плохих ощущений, когда я слышу сочетание «гуси-лебеди», наоборот — это ассоциация со сказкой и нежностью.

— Чего ждать от кухни? Традиционных русских блюд или чего-то нового?

— У нас высокая гастрономическая кухня приобретает русский размах. Объясню, чтобы стало понятнее: гастрономическая высокая кухня — это малюсенькое, но безумно дорогое блюдо. Нашему русскому человеку это непонятно. К такой кухне нужно прийти. Мы, с одной стороны, делаем высокую кухню, но при этом блюда большие, сытные и вкусные. Наша цель, чтобы человек не только насытился, но и получил удовольствие. Каждый день наши повара выпекают ароматные пирожки и лепят фирменные пельмени и вареники. На нашей кухне есть настоящая дровяная печь, в ней мы готовим легендарное грузинское хачапури, которое в русской печи приобретает особенный неповторимый вкус. Мы будем удивлять.

Также, разрабатывая меню, мы обратились к истории нашего региона, поэтому у нас вы сможете попробовать традиционные белгородские блюда (кстати, в нашем спецпроекте «Вкусная экономия» Александр Пыж готовил лапшевник по рецепту «Поваренной книги Белгородской области» — прим. «Ф».). Плюс — у нас ресторан русской локальной кухни. Преимущественно, мы используем продукты белгородских производителей.

— Но ведь белгородцы не всегда довольны качеством продуктов белгородских производителей...

— Мы работаем на рынке больше десяти лет. За это время наработали связи с поставщиками и производителями, выбираем лучшие предложения на рынке. У нас в штате есть собственный санитарный врач, который контролирует качество продуктов. Мы постоянно пробуем и тестируем то, что нам предлагают производители. Мы всегда относились к качеству продуктов очень ответственно. Понимаете, не в наших интересах портить свою репутацию из-за какого-то небольшого нарушения.

— А для кого ресторан «Гуси-Лебеди»? Всё-таки сейчас люди затянули пояса и стараются экономить деньги.

— Знаете, можно открыть ресторан для всех, и не открыть его ни для кого. Кто-то открывает рестораны исключительно для богатых людей, кто-то делает ставки на студентов. Наша цель — создать комфортную атмосферу каждому. Ресторан, где любой человек может качественно отдохнуть. Средний чек на человека в нашем новом ресторане — это приблизительно 1,2 тысячи рублей.

Мы также берём на себя большую миссию — показать русское гостеприимство. Наш ресторан находится недалеко от железнодорожного вокзала и аэропорта, мы располагаемся в здании, где есть 4-звёздочный отель. Думаем, к нам часто будут заходить иногородние и иностранные гости. Надеюсь, что «Гуси-Лебеди» станут важным открытием для города.

— Марина, сказался ли экономический кризис на белгородском общепите? Почувствовал ли его «Фамильный дом вкуса»?

— Санкции Евросоюза стали для нас чуть ли не катастрофой. Российский производитель тогда не был готов поставлять многие продукты, которые мы заказывали в Европе, ту же моцареллу, например. Нам было очень сложно. Сейчас российский производитель в целом и белгородский в частности значительно выросли по качеству. Поэтому мы и не боимся в нашем новом ресторане делать акцент на локальных продуктах.

Я думаю, что сейчас белгородскому рынку общепита придётся поменять свой формат и задуматься не только о низких ценах, но и качественной вкусной еде. Сделать акцент именно на продуктах, потому что этого требует потребитель.

— Открыть ресторан в непростое время — это рисковый шаг...

— Риски есть всегда. Пожалуй, это самое важно открытие, которое когда-либо было у нас. В Белгороде многое пробовали, открывались новые места, безумно красивые, но они быстро забывались и закрывались. А есть вечные заведения, которые остаются такими же популярными, как и в год открытия. Я готова постоянно приводить в пример наш ресторан La Terrazza. Он на протяжении пяти лет остаётся модным, люди любят это заведение. Они приходят к нам, чтобы почувствовать Италию.

Вот и в ресторане «Гуси-Лебеди» мы стараемся сделать так, чтобы он полюбился белгородцам и стал местом, куда захочется возвращаться. Ради этого стоит рисковать.

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Ресторан «Гуси-Лебеди» находится в Белгороде на улице Студенческая, 1Р. Зарезервировать столы можно по телефонам +7 (904) 089-72-57 и +7 (4722) 732-777. Подробнее о заведении можно узнать на его странице в Instagram или на сайте рестораныбелгорода.рф.