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Белгородец ​Виктор Лукинов стал полуфиналистом проекта «Ты супер! Танцы»

Воспитанника центра развития «Южный» выбрал хореограф Егор Дружинин.

Танцор из Белгорода Виктор Лукинов прошёл в полуфинал телепроекта «Ты супер! Танцы». Согласно регламенту "восьмушки", жюри выбирают по одному участнику, который по их мнению достоин пройти в полуфинал. Виктора Лукинова выбрал Егор Дружинин. Хореограф отметил прыгучесть, артистичность и хореографию мальчика. 13-летний Виктор выступил в образе игрушки в ночном магазине. Остальные жюри единогласно проголосовали за прохождение Виктора в полуфинал.

Вместе с Виктором в полуфинал прошли Валерия Родионова, Анастасия Яшкина и Богдан Красавин.

Справка «Фонаря»

«Ты супер! Танцы» — это танцевальный телевизионный проект для детей, оставшихся без родительской опеки. С 2012 года Виктор с двумя младшими сёстрами живёт в центре развития «Южный». Их родителей лишили родительских прав, поэтому дети жили с бабушкой, но после того, как она заболела и не смогла содержать всех троих детей, их отправили в детский дом. Сейчас Виктор мечтает стать известным танцором и очень не хочет расставаться со своими сёстрами.

Илья Лядвин

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#танцы #детский дом Южный
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