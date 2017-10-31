Белгородец ​Виктор Лукинов стал полуфиналистом проекта «Ты супер! Танцы»

Танцор из Белгорода Виктор Лукинов прошёл в полуфинал телепроекта «Ты супер! Танцы». Согласно регламенту "восьмушки", жюри выбирают по одному участнику, который по их мнению достоин пройти в полуфинал. Виктора Лукинова выбрал Егор Дружинин. Хореограф отметил прыгучесть, артистичность и хореографию мальчика. 13-летний Виктор выступил в образе игрушки в ночном магазине. Остальные жюри единогласно проголосовали за прохождение Виктора в полуфинал.

Вместе с Виктором в полуфинал прошли Валерия Родионова, Анастасия Яшкина и Богдан Красавин.



Справка «Фонаря»

«Ты супер! Танцы» — это танцевальный телевизионный проект для детей, оставшихся без родительской опеки. С 2012 года Виктор с двумя младшими сёстрами живёт в центре развития «Южный». Их родителей лишили родительских прав, поэтому дети жили с бабушкой, но после того, как она заболела и не смогла содержать всех троих детей, их отправили в детский дом. Сейчас Виктор мечтает стать известным танцором и очень не хочет расставаться со своими сёстрами.