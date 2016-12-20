​В «Белгородэнерго» наградили победителей детского конкурса

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» наградили финалистов областного конкурса по электробезопастности и энергоэффективности. Конкурс «Энергия и человек» организовали при поддержке регионального департамента образования и БГТУ имени Шухова. В конкурсе участвовало около 100 школьников из 20 районов области. Они защищали свои проекты в сфере образования, науки и творчества. В итоге после отборов на уровне школы, района и области комиссия выбрала более 30 победителей в разных номинациях.
Например, среди учеников начальной школы лучшую творческую работу представила третьеклассница из шебекинской школы № 5. Ангелина Старчикова сделала тематический ролик о необходимости соблюдать правила электробезопастности на улице и дома. Это видео она показывала на классных часах в школе.
Среди учеников средней школы лучшую проектную работу представил Егор Донченко, ученик Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната. Он разработал обучающее мобильное приложение по теме «Электробезопасность» для Android.
У старшеклассников в номинации «проектная работа» победил ученик девятого класса белгородского лицея № 9 Савелий Матвейчук. Он сконструировал ветрогенератор вертикально-осевой схемы, эффективность которого пытался обосновать перед жюри.
— Все работы интересны и заслуживают внимания. Многие удивили нас своей глубиной, аналитикой и широкой доказательной базой. А некоторые при дальнейшей проработке могут принести реальную пользу обществу. Серьёзный и обстоятельный подход к работе говорит о том, что вы и есть то будущее белгородской энергетики, на которое мы рассчитываем, — рассказал Сергей Демидов, директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго».