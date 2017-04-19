​В Белгородской области энергетики восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада

Сотрудники филиала «Белгородэнерго» перешли на «особый режим работы» в связи со сложившейся в регионе непогодой. Из-за сильного снега и ветра в некоторых районах произошли локальные отключения электроэнергии. Сейчас 26 бригад восстанавливают подачу электричества.
— При необходимости количество сил и средств будет увеличено до 165 ремонтных бригад в составе 826 человек, укомплектованных 343 единицами авто- и спецтехники. Работы будут продолжаться до полного восстановления надежного электроснабжения, — рассказали в пресс-службе филиала «МРСК Центра» — «Белгородэнерго».
Белгородцы могут круглосуточно сообщать об обрыве проводов и других проблемах с электроснабжением по единому прямому номеру энергетиков
По информации Росгидромета, в среду, 19 апреля, в регионе до 20:00 возможен сильный северо-восточный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду. Напомним, что посмотреть и почитать, как белгородцы встретили непогоду, можно в нашем материале.