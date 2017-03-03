Белгородцы стали активнее устанавливать себе электросчётчики

Белгородский клуб в сезоне 2016–2017 решил «сделать ставку на отечественных волейболистов и собственных воспитанников». В новом сезоне за волейбольный клуб «Белогорье» сыграют диагональный Максим Жигалов и доигровщик Ян Ерещенко. Об этом сообщает пресс-служба «Белогорья» на сайте клуба. Помимо этого, немецкий диагональный Георг Грозер, отданный на сезон 2015–2016 в аренду южнокорейскому клубу, теперь сыграет в Китае. Контракт с «Белогорьем» «расторгнут по взаимной договорённости».Максим Жигалов минувший сезон тоже провёл в аренде, но в кемеровском «Кузбассе», а Ян Ерещенко выступал за сургутскую «Газпром-Югру». «Кузбасс» в итоге занял восьмое место (из 14) в чемпионате России, а «Газпром-Югра» — пятое.В конце апреля руководство белгородского клуба объявило, что команду покидают связующие Сергей Антипкин и Константин Лесик, либеро Роман Брагин, доигровщики Дмитрий Красиков и Марко Ивович из Сербии, а также центральный блокирующий Роман Ханипов. Доигровщик Александр Косарев, завершивший карьеру игрока, стал старшим тренером «Белогорья», сменив на этом посту Вадима Хамутцких. Несмотря на то, что в «Белогорье» ранее говорили о том, что найдут двух легионеров на замену сербу и немцу, сейчас всё же решили «сделать ставку на отечественных волейболистов и собственных воспитанников». В клубе заявляют, что комплектование команды ещё не завершено.В сезоне 2015–2016 белгородский клуб стал бронзовым призёром чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, уступив казанскому «Зениту» и московскому «Динамо». «Львы» также пробились в «Финал шести» Лиги чемпионов ЕКВ, но потерпели поражение от итальянского «Трентино». До конца июля погулять на «Маланье» можно будет в Ракитянском, Яковлевском и Корочанском районах. Организаторы фестиваля народности и исторической реконструкции «Маланья» второй год подряд после главного июньского гулянья в «Ключах» проводят так называемые «мини-Маланьи» в районах. Так, в субботу, 11 июля, в парке «Зелёная дубрава» Ракитянского района состоятся сразу два фестиваля: «Маланья» и районный фестиваль народного творчества «Поющая дубрава». Здесь развернутся народные гулянья: будут плести и запускать венки, проведут старинный традиционный обряд для молодожёнов и супружеских пар у «Дерева желаний» и «Дерева единения сердец». Также организуют дегустацию целебного чая в травяной беседке «Зелёная аптека», «Караоке под баян» и пикник-площадки.18 июля «Маланью» встретит Яковлевский район, а 31 июля — Корочанский. Мужчина предлагал взятку в 1,5 тысячи рублей за возможность проехать с незадекларированным товаром в Москву. Транспортная прокуратура направила в Свердловский районный суд материалы уголовного дела о покушении на дачу взятки сотруднику таможни. В мае 2016 года гражданин Украины ехал в поезде и перевозил с собой слесарные инструменты и другие приспособления без декларации, необходимой при перевозке товаров через границу. Он собирался продать эти вещи в Москве, но в Белгороде при прохождении таможенного контроля инспектор нашёл их и начал составлять протокол об административном правонарушении за отсутствие декларации на товар. Харьковчанин попросил не делать этого и разрешить провести инструменты за денежное вознаграждение в полторы тысячи рублей. При попытке передать взятку мужчину задержали. На время следствия его заключили под стражу. Обвиняемому грозит штраф до 60-кратной суммы взятки или лишение свободы до восьми лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки. Если вы хотите несколько раз в месяц получать рассылку о самых интересных публикациях на «Фонаре» на электронную почту, просто оставьте свой e-mail здесь. Белгородским любителям музыки хорошо известно имя молодого певца и музыканта Эмиля Кадырова. Молодой человек прожил в Белгороде всего три года, пока учился в музыкальном колледже имени С. А. Дегтярёва, но он успел покорить различные площадки, выступая сольно и в составе творческих коллективов. После первого фестиваля «Борислав Струлёв и друзья» губернатор Евгений Савченко подарил Кадырову ценную испанскую гитару. Сейчас Эмиль учится в Российской академии музыки имени Гнесиных по двум направлениям: академический вокал и классическая гитара. Он — один из самых сильных певцов четвёртого сезона телепроекта «Голос», работает в команде Александра Градского.Олеся Шкреба — Сколько лет вы уже живёте в Москве и чем занимаетесь в столице?Эмиль Кадыров — В Москве я живу третий год, уехал после окончания Белгородского музыкального колледжа института искусств и культуры. Закончил отделения вокала и классической гитары. Уехал, поступил в Гнесинку, продолжаю учиться, участвую в проекте «Голос».О. Ш. — Как вы попали на проект?Э. К. — На проект я попал очень просто: отправил заявку и меня пригласили, вот и всё. Никаких окольных путей там практически не существует. По крайней мере, я попал вот так. Но и до «Голоса» у меня были концерты в Москве, которые я организовывал. Были сольные выступления. Как-то само собой всё получилось. Сейчас очень много сольных концертов, мероприятий, на которых я выступаю. Жизнь кипит!О. Ш. — Почему вы решили переехать?Э. К. — Как ни крути, Москва — это центр. Центр культурной жизни. Все музыканты, которые хотят творческой карьеры, творческого роста, всё равно приходят к тому, что нужно переехать в Москву и продолжать свою деятельность здесь. Белгород — это совершенно замечательный город, одна из лучших филармоний в России, но мне этого оказалось мало, и поэтому я решил переехать.Фото из личного архива Эмиля КадыроваО. Ш. — На чём получается сэкономить, живя в Москве?Э. К. — Экономить? Москва — это такой город, который просто не разрешает тебе экономить. Здесь есть очень много всего, и тебе всё это очень хочется. Поэтому на чём-нибудь сэкономить очень, очень и очень тяжело. У меня экономить не получается.В финале нашего общения Эмиль обратился к белгородцам: «11 декабря будет очередной выпуск «Голоса», и всё будет зависеть от зрительского смс-голосования. Я очень надеюсь, что Белгород за меня проголосует!».Tele2 подготовила специальные предложения для тех, кто собирается отправиться в Москву. Стоимость разговора в столице для абонентов компании составляет пять рублей за минуту. Для большей выгоды и удобства можно подключить услугу «Везде ноль» — при абонентской плате три рубля в сутки входящие звонки остаются бесплатными, а стоимость исходящих составляет два рубля за минуту. Также в Москве белгородцам не придётся переплачивать за мобильный интернет — он везде предоставляется на условиях «домашнего» тарифа. Абоненты Tele2 могут общаться в мессенджерах и делиться фотографиями в социальных сетях, используя 2 гигабайта нетарифицируемого интернет-трафика на тарифном плане «Очень чёрный» или 5 гигабайт интернет-трафика на тарифном плане «Самый чёрный».На правах рекламы Обвиняемые проведут в тюрьме 12 лет на двоих. В законную силу вступил приговор двум бывшим полицейским, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть задержанного. В январе 2015 года обвиняемые дежурили в отделе, когда к ним поступил потерпевший. Мужчина начал нецензурно оскорблять сотрудника РОВД при коллегах, в результате чего тот принялся избивать задержанного. Правда, позже обвиняемый уже утверждал, что погибший получил смертельные травмы от другого сотрудника полиции ещё до попадания в отдел. — На записи с камеры видеонаблюдения видно, что подсудимый вытолкнул мужчину в коридор и избил. После этого бывший полицейский совместно со своим коллегой, в отношении которого идёт другое уголовное дело, незаконно надел на пострадавшего наручники и оставил в коридоре. Избитого мужчину обнаружил второй подсудимый, который схватил его за одежду и затолкнул в туалет, где толкнул ногой, — рассказывают в пресс-службе Белгородского областного суда. На следующий день избитого мужчину забрала скорая. У потерпевшего оказалась закрытая тупая травма живота, вызванная разрывом селезёнки и образованием в брюшной полости свёртков крови, от которых он через несколько дней скончался. На суде полицейские частично признали свою вину, но просили учесть смягчающие обстоятельства (противоправность и аморальность поведения потерпевшего, наличие у обоих осуждённых малолетних детей) и назначить наказание, «не связанное с лишением свободы». Суд апелляционной инстанции учёл смягчающие обстоятельства, но первоначальный приговор оставил в силе. Теперь один обвиняемый проведёт в тюрьме девять лет, второй — три года. Кроме того, они не смогут работать полицейскими ещё два года после выхода из тюрьмы. Напомним, что в сентябре корреспондент «Фонаря» постарался разобраться, как и почему полицейские избивают задержанных. Белгородский областной суд изменил приговор районного, приговорив мужчину к трём годам лишения свободы. Белгородский областной суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы за мошенничество, хищение чужого имущества и злоупотребление доверием.Мужчина помогал с продажей дома в Белгородской области жительнице Казахстана. Жильё ей пришлось продать, чтобы помочь дочери погасить недостачу в предприятии, где она работала. По договорённости с клиенткой, адвокат должен был перечислить 2,7 миллиона рублей на счёт этой организации, а остальные деньги переслать своей клиентке.Вместо этого белгородец указал в документах, что дом продан за миллион рублей, но и эти деньги он присвоил себе. Свою доверительницу он обманывал, утверждая, что перечислил деньги неким людям, которые помогают её дочери избежать уголовного преследования. В результате действий адвоката дочь его клиентки оказалась в тюрьме, а деньги от продажи дома она так и не получила.В суде мужчина не признал свою вину, но её удалось доказать с помощью показаний покупателей дома.Свердловский районный суд приговорил адвоката к штрафу в 50 тысяч рублей. Но областной суд счёл этот приговор слишком мягким и изменил его на три года тюремного срока. Представьте такую ситуацию: утром вы включаете радио, и ведущий говорит: «Я понимаю, Маша, что у тебя всё совсем нерадужно, хоть ты об этом никому и не говорила, и вот тебе специальная песня, которая будет про твою грусть». Потом вы приезжаете на работу, и коллега сообщает: «Машенька, сейчас расскажу, как в последнее время ты не находишь тепла в близких, и давай об этом поговорим».Или вы уже