Белгородцы стали активнее устанавливать себе электросчётчики

В 2016 году в Белгородской области число домов и квартир, в которых нет счётчиков электроэнергии, сократилось больше чем на 30 процентов. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго».
По мнению энергетиков, возможной причиной этого стало введение повышающих коэффициентов к нормативам на оплату электроэнергии. Сейчас около 14,3 тысячи человек продолжают оплачивать использованное электричество по нормативу, нарушая тем самым ФЗ № 261 «Об энергосбережении...». Большинство нарушителей проживает в Старом Осколе, Губкине и Белгороде.
С 1 января этого года жильцы квартир, которые так и не установили себе приборы учёта электричества, будут платить за него по повышающему коэффициенту 1,5 — то есть, им придётся платить на 50 процентов больше, чем тем, у кого уже установлены электросчётчики.
В «Белгородэнерго» также поясняют, что потребители должны обращать внимание на срок работы счётчика. Если у него истёк срок госпроверки, он проработал больше 25-30 лет, а его класс точности не выше 2,5, в этих случаях счётчик нужно заменить.
— При получении акта инструментальной проверки о признании электросчётчика непригодным к эксплуатации потребитель обязан в указанный срок заменить его на современный с классом точности не ниже 2,0. В этом случае в течение трёх месяцев после выдачи предписания будет производиться усреднённый расчёт оплаты, а затем — по нормативу, с учётом повышающего коэффициента, — рассказали в пресс-службе компании.