В Белгороде пройдет парад детских санок

В воскресенье, 25 декабря, в Белгороде на Соборной площади пройдёт парад детских санок, в котором приглашают поучаствовать всех белгородцев. Помимо парада, для участников подготовили спортивно-развлекательные соревнования. В акции смогут участвовать семьи от трёх человек, где родители не старше 35 лет, а дети — 14 лет. Им надо будет украсить санки и подготовить небольшое выступление, чтобы представить свою команду.
— Семьям необходимо украсить или стилизовать санки, подготовить визитную карточку своей семьи и представление санок в любой форме: рассказа, стихотворения, сказки, песни. Регламент выступления — до трёх минут. После этого семьям предстоит спортивно-развлекательное соревнование. Оно включает самый быстрый бег в мешках, самое продолжительное скатывание с горки, весёлую змейку на санках, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Жюри оценят оригинальность команды, авторское исполнение визитной карточки и оформления санок. Победителей наградят дипломами, подарками и сладкими призами. Заявки на участие, в которых нужно указать ФИО, дату рождения, место работы и контактный телефон родителей, а также ФИО и дату рождения детей, необходимо направить по адресу электронной почты управления молодёжной политики umpbel@mail.ru, а вопросы можно задать по телефону +7 (4722)
Напомним, что парад детских санок, так же, как и парад Дедов Морозов, будет проходить в Белгороде в рамках новогодней программы, которую подготовила городская администрация. Подробнее прочитать о том, что будет происходить в городе на новогодние праздники можно в нашем материале.
Спонсор раздела
Фотостудия «Точка» (Белгород, Чехова, 1 — прим. ред.) принимает заявки на новогодние фотосессии. В уютном пространстве несколько тематических зон, оформленных руками мастеров специально под Новый год-2017.
С объективами — умельцы-фотографы (почти волшебники, а может и не почти) — Василий Кучма и Григорий Гудзь. Стоимость — от 3 тысяч рублей. Забронировать съёмку можно по телефонам: + 7 (961) 175-00-30 или +7 (910) 366-67-07.