​Евгений Савченко предложил разговаривать о «белой зарплате» напрямую с работниками

В Алексеевском районе на заседании регионального правительства Евгений Савченко предложил напрямую разговаривать с работниками о том, что они теряют, получая зарплаты «в конвертах». Губернатор пояснил, что с каждой тысячи рублей, которую работник получает в конверте, в будущем он теряет 350 рублей своей пенсии. Евгений Савченко уверен, что занимаясь профилактикой уровня зарплат в регионе, межведомственные комиссии должны говорить о зарплате не только с работодателем, но и с его работниками.
— Собрать их всех и рассказать, сколько эти люди потеряют. Те, кто получает сегодня официально 10 тысяч рублей, на пенсии будут получать в районе 7 тысяч. Они будут возмущаться и не захотят допускать, чтобы с ними рассчитывались в конвертах. Мы не добьёмся окончательного успеха, если не привлечём этих людей на свою сторону. Нужно работать через тех, чьи интересы мы защищаем. Это очень важно. Мы боремся не за доходы от НДФЛ, а за то, чтобы трудовые, пенсионные права не нарушались, — цитирует губернатора «БелПресса».