Полиция подозревает 58-летнего жителя Белгородской области в незаконном хранении оружия. В Старом Осколе возбудили уголовное дело на 58-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном хранении оружия. В полицию сообщили сотрудники старооскольской больницы, куда мужчина попал после того, как выстрелил себе в руку. Ему ампутировали два пальца левой руки. Правоохранители выяснили, что травму мужчина получил, когда заряжал винтовку: он ударил по патрону молотком и тот взорвался. Пострадавший рассказал, что сделал винтовку из фрагментов оружия, найденного в лесу 12 лет назад.
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воскресенье, 25 декабря
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Парад Дедов Морозов-2016 в Белгороде [фото и видео]

Праздничные события на Соборной площади продлятся до 14 января.

В Белгороде, 24 декабря, праздничная предновогодняя программа открылась традиционным парадом Дедов Морозов, которые прошли по Гражданскому проспекту от городской администрации к Соборной площади.

Несколько видеофрагментов с главного предновогоднего парада в Белгороде.




Соборная площадь в этом году качественно изменилась — появилась новая ёлка, которая, по информации «БелПрессы», выше всех главных ёлок в Черноземье, несколько арт-объектов, «Ярмарка на Соборной», там же хотят провести «манекен челлендж» на 500 человек, парад детских санок и молодёжные дискотеки на льду.

Организаторы новогодней ярмарки обещают, что она будет организована «в лучших традициях европейских столиц». Здесь ремесленники будут давать мастер-классы, можно будет купить белгородские сувениры, отведать угощения и попить чаю, поводить хороводы, покататься на катке и каруселях, сходить в контактный зоопарк, сфотографироваться в фотобудке.

В торговых павильонах будут продавать горячие блюда и закуски, кондитерскую и мучную продукцию, слабоалкогольные и безалкогольные напитки. Ярмарка будет работать каждый день до 14 января с 11 до 22 часов. Исключением станут новогодняя, рождественская и «староновогодняя» ночи — тогда она будет работать до 4 часов утра.

Подробнее о задумках мэрии по новогодним событиям можно почитать в нашем материале или посмотреть в праздничной афише.

В воскресенье, 25 декабря, в 10 часов заработает приёмная Деда Мороза — заглянуть в гости к главному герою новогодних праздников можно будет до 30 декабря. В 12 часов начнётся семейная эстафета с парадом детских санок, а в 18 часов — молодёжная дискотека на катке.

Фото: Антон Вергун

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#Новый год-2017 #парад #Соборная площадь #администрация Белгорода
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