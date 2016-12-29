​В Белгороде полицейский переоделся в Деда Мороза и поздравил детей в социально-реабилитационном центре

В Белгороде полицейские поздравили детей в социально-реабилитационного центре для несовершеннолетних. Сотрудник полиции переоделся в Деда Мороза и поздравил шестилетнего Алексея, который участвовал в благотворительной акции «Тёплым словом — добрым делом».
Акцию каждый год проводит НИУ «БелГУ». Белгородские меценаты и представители ведомств области собираются в актовом зале университета, где стоит ёлка украшенная открытками с новогодними пожеланиями от нуждающихся детей. Участники акции выбирают себе открытки, чтобы потом лично вручить детям подарки, которые они просили. В этом году в акции участвовало около 500 детей.
— Представители УМВД присутствовали на этом мероприятии и сняли с новогодней ёлки письмо шестилетнего Алеши, в котором он просит Деда Мороза исполнить его заветную мечту — подарить радиоуправляемый танк. К сожалению, Алексей, заболел и был госпитализирован. Но Полицейский Дед Мороз нашел мальчика в больнице и вручил ему подарок, — пояснили в пресс-службе областного УМВД.
Полицейские отмечают, что соседей мальчика по палате Дед Мороз тоже поздравил и подарил им сладкие подарки.