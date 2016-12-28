​В Белгороде собирают деньги на лечение инвалида-паломника

В редакцию «Фонаря» обратились знакомые инвалида первой группы Ивана Дузина, которому требуется помощь. По их словам, Иван — глубоко верующий человек, который посвятил свою жизнь строительству храмов и паломничеству.
Автостопом он ездил по России и посещал святые места. 10 лет назад, во время одной такой поездки, он попал в автокатастрофу.
— В коме был несколько месяцев, надежды на жизнь не было вообще. Многие люди из разных городов везли ему помощь в больницу. Во время комы перенёс 15 операций. Врачи были просто в шоке от того, что он выжил и остался в разуме с такой сильной черепно-мозговой травмой, — рассказывает Анна Кулик, обратившаяся в редакцию.
Сейчас Иван живёт на съёмной квартире и собирает деньги на лечение — поёт на улицах. 10 января он хочет поехать в Крым на лечение в военном госпитале имени Пирогова, но на это ему не хватает денег. Анна Кулик говорит, что 90 дней лечения в санатории стоят около 100 тысяч рублей и просит белгородцев помочь Ивану собрать нужную сумму. Редакция приводит реквизиты банковской карты Ивана Дугина.
Реквизиты для перечисления денег
Универсальный счёт Ивана в Сбербанке, куда можно переводить деньги: 42 307 810 907 0000 404 89.