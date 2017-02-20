В Белгороде построят «Мастерславль»

В Белгороде в этом году хотят открыть интерактивный развлекательный центр для детей «Мастерславль». Он расположится на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Супруновской на месте старого белгородского зоопарка.
— Это воссозданная мини-модель города со всей инфраструктурой, где дети могут не «поработать» специалистами в самых разных профессиональных сферах, но даже получить «зарплату» и потратить её. Здесь будет всё как в настоящей жизни, кроме одного: жителями и посетителями города являются дети, которые знакомятся с основами различных профессий. Здесь есть свой ЖД-вокзал, своя почта, больница, налоговая инспекция, банки, предприятия и заводы, — сообщает пресс-служба городской администрации.
«Мастерславль» разместится в здании на площади 3 тысячи квадратных метров. Здесь появится 41-а мастерская для обучения детей 7-14 лет различным профессиям. Также инициаторы проекта обещают благоустроить прилегающую территорию и набережную Везёлки. На сам проект намерены потратить 250 миллионов рублей — их выделит ГК «Агро-Белогорье» и другие инвесторы, имён которых пока не называют.
Сейчас уже на месте будущего города мастеров расчистили территорию и договорились с московской компанией, с которой заключат договор франшизы. Начать строительство «Мастерславля» планируют уже весной, а открыть детский город профессий — до конца этого года.
Как сообщает «БелПресса», к сентябрю в «городе» заработает больница, полиция, паспортный стол, почта, пекарня, ферма, стройка, ветклиника, объекты для работы спасателями, пограничная служба, таможня, гордорстрой и театр. Ещё через год откроют дом моды, археологическую мастерскую, автодром, салон красоты, суд, стадион и другие учреждения. Чтобы работа мастерских была максимально приближена к реальной, за ними закрепят учреждения и компании, которые работают в Белгороде: «Сбербанк» будет следить за работой банка «Мастерславля», региональное УМВД — за отделом полиции, БГАДТ — за детским театром, Белгородский хладокомбинат — за фабрикой мороженого.
Организаторы предполагают, что посетителями «Мастерславля» ежегодно будут около 150 тысяч человек, а сам проект окупит себя через семь лет. Окончательная стоимость билета в город мастеров пока ещё не определена. Сейчас рассматривают два варианта: с билетами по 500 рублей и по 200 рублей за час пребывания в «Мастерславле».
Напомним, что первоначально озвучивались планы по строительству на месте старого зоопарка аквапарка, но после глава совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов заявил, что два аквапарка — мини- и большой — построят в Белгородском районе на пляже в Нижнем Ольшанце. Кроме того, компания уже начала строить динопарк рядом с новым зоопарком в Сосновке — его обещают открыть ко Дню города.