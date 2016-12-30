​В Белгороде открыли новую школу на тысячу мест.

В Белгороде открыли новую школу в 11 микрорайоне на улице Есенина. В МБОУ СОШ № 50 одновременно могут учиться 1000 школьников. С января в новой школе уже будут учиться дети из ближайших районов, а на проектную мощность она выйдет с нового учебного года.
Здание разделено на семь блоков, каждый из которых имеет своё значение: блок для учащихся начальных классов, блок русского языка и литературы, математический, историко-обществоведческий и так далее. В школе имеется библиотечно-информационный центр с читальным залом и книгохранилищем, конференц-зал, многофункциональный актовый зал на 350 мест.
Также в школе есть спортзал и два бассейна, оборудованы баскетбольная, волейбольная и гимнастическая площадки, беговая дорожка, площадка для мини-футбола, для изучения правил дорожного движения, для сдачи нормативов ГТО, общая физкультурная площадка для подвижных игр.
На открытии учреждения был Евгений Савченко и его заместитель Наталья Полуянова, которая курирует образование в регионе. Она рассказала, что новая школа уникальна по научному и спортивному оснащению, а также анонсировала открытие в следующем году ещё двух школ — в Белгороде и Белгородском районе.
— Одна из главнейших задач, которая сегодня поставлена перед всеми регионами Российской Федерации, — ликвидация второй смены. У нас сегодня около 5 тысяч школьников учатся во вторую смену, в основном это Белгород, Старый Оскол и Белгородский район. Чтобы решить задачу, наш регион активно участвует в строительстве новых школ. Эта школа-тысячник распахнет свои двери в январе. Она уникальна и по оснащению, и по спортивному ядру. Но, кроме того, здесь расположится технопарк «Кванториум» из 11 лабораторий по ведущим научно-техническим направлениям. Такие технопарки есть только в 10 регионах страны. На следующий год мы планируем строительство еще не менее двух школ — в Белгородском районе и в Белгороде. Надеемся, что уже в скором времени проблема второй смены будет полностью решена в Белгородской области, — рассказал Наталья Полуянова.
Строительство новой школы вошло в государственную программу «Развитие образования на 2013-2020 годы». Программа предполагает строительство новых школ в регионах на условии софинансирования из федерального, областного и муниципального бюджетов.