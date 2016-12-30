В Белгороде прошел «Большой бизнес-практикум» по эффективным продажам

В бизнес-пространстве «Контакт» прошёл «Большой бизнес-практикум», посвящённый эффективным продажам. Его организовала группа компаний «Бизнес максимум». Управляющий бизнес-пространством «Контакт» Алексей Черненко не просто рассказал собравшимся, как продавать, но и вместе с ними, показал, какие ошибки допускают начинающие предприниматели в общении и поведении с клиентами.
На протяжении всего мастер-класса в зале разыгрывали ситуации, где один из участников что-то продавал, а остальные — соответственно покупали. Половину семинара продавали подушки разных размеров, расцветок, с разными наполнителями и, что более важно, как заметил Алексей, — разным людям, потому что все клиенты разные и к каждому нужен свой подход. Это собственно и есть первое универсальное правило продаж от Алексея Черненко: «Нет никаких правил»!
— Когда готовят скрипты, которые продают людям под видом железных правил продаж, я спрашиваю: «Зачем?» Мы продали подушки четырём покупателям, посмотрите какие они разные, а представьте, если у вас магазин, и через вас каждый день проходят сотни людей? Все покупатели разные, а те, кто делает скрипты, считают, что люди все одинаковые, — рассказал тренер.
После того, как были «проданы» все подушки, мы прервались на кофе-брейк, и в это время Алексей рассказал о втором секрете успешных продаж — продавать нужно качественные вещи и не пытаться никому, что-либо «впарить».
— Продажи у многих ассоциируются с «впариванием», а действительно заниматься продажами — это искусство. Я всегда начинаю работу с людьми с вопроса: что вам нужно? — поделился Алексей.
И, наконец, третий совет: чтобы продавать, нужно понимать клиента.
— Если ему утром кто-то испортил настроение и он пришёл к вам, то вы для него отдушина, а если вы добавите сверху, то он будет ненавидеть не того, кто ему испортил настроение утром, а вас и ваш магазин, — заключил Черненко.
В заключение управляющий бизнес-пространства «Контакт» сказал, что научиться честности, искусству и пониманию может кто угодно за 120 дней, но для этого нужно дикое желание и послушание, потому что зачастую люди, которые хотят продавать, заявляя о своём желании, не делают для этого ничего.
P.S. «Большой бизнес-практикум» продолжится 21 и 22 января.