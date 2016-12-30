Новогодние истории от Александра Исаенко

Глава «Агро-Белогорья» Владимир Зотов предложил соединить набережной Белгород и село Нижний Ольшанец. В среду, 25 ноября, глава группы компаний «Агро-Белогорье» Владимир Зотов на расширенном заседании актива региона в Яковлевской районе рассказал об идее создания благоустроенной набережной. По информации ТРК «Мир Белогорья», 15-километровая набережная должна соединить район Кашар в Белгороде и село Нижний Ольшанец, пролегая вдоль Везёлки и Северского Донца.По словам бизнесмена, возглавляющего наблюдательный совет по развитию мультипарка, набережная входит в план по комплексному развитию территории, которая расположена вдоль левого берега Северского Донца. После бесславного вылета российской сборной с чемпионата Европы по футболу информационное пространство перенасыщено претензиями к футболистам и тренерам. Всевозможные СМИ считают своим долгом отметиться на поле порицания атлетов. Их обвиняют, кажется, во всех смертных грехах, ставя в вину и недостаточный уровень мастерства, и безволие, и нежелание «биться» за страну. Последней каплей, переполнившей чашу грехов футболистов, стала новость о бурном празднике, который «закатили» члены сборной России в одном из заведений Монако. Кажется, что после этого в общественном мнении для них не осталось места среди приличных людей.А так ли уж они виноваты? В чём виновны футболисты и тренеры? В том, что не смогли показать игру на уровне лучших сборных Европы? Да, не смогли. Но причина не в них самих. Каждый из футболистов прошёл свой нелёгкий путь. С малых лет они трудились на тренировках, проливая пот, кровь и слёзы, превозмогая боль, усталость, отказывая себе в простых человеческих радостях. Один из участников «пирушки» — наш земляк Александр Кокорин. Он вырос в небольшом городе Белгородской области — в Валуйках. Немалых трудов стоило и самому Александру, и его родителям добиться выхода на уровень сборной страны. Много лет они тратили время и немалые средства на то, чтобы будущий футболист делал свои первые шаги в спорте и имел возможность проявить себя. С 10 лет Саша покинул родительский дом и был вынужден жить в спортивном интернате при одном из футбольных клубов. При этом его будущее было довольно туманно и совершенно непредсказуемо — он мог никогда и не выйти на уровень игры, позволяющий зарабатывать на жизнь спортом. Несмотря на трудности, и он, и его родители продолжали идти к цели. Они проделали огромную работу, объём которой большинство из нас даже не представляют. Это судьба одного человека, но она показательна, и в большей или меньшей степени похожа на судьбы других членов сборной. В праве ли мы осуждать футболистов? Нет. Они и их семьи сделали всё в тех условиях, которые им были предоставлены, чтобы реализовать свои мечты, работать и зарабатывать. Никто не вправе осуждать их за то, как именно они тратят законно заработанные деньги. Крупные соревнования — это возможность проявить себя, и трудно представить, что кто-то вдруг не захотел этого сделать. Те ребята, которые отобрались в сборную, сделали всё возможное, что было в их силах. Другое дело, что этих сил было недостаточно для того, чтобы играть на равных с лучшими футболистами Европы. Наша сборная современного образца — это олицетворение нашего общества, его отношения к жизни в целом и к спорту в частности. Сборная команда любой страны по любому виду спорта — и футбол не исключение — вершина айсберга, в основе которого — детский и массовый спорт. Статистика — наука упрямая, её не обманешь. Генетика спорта выявила устойчивую закономерность: среди 1 миллиона людей талантом мирового уровня обладают около 10 человек. Это соотношение — самое важное для понимания сути происходящего в спорте и в футболе в частности. Оно показывает, насколько сложно вырастить атлета. Множество непредсказуемых случайностей влияют на вероятность раскрытия таланта. Потенциально талантливый ребёнок должен родиться здоровым, не заболеть в раннем детском возрасте. В очень узкий промежуток времени взросления ребёнка у родителей должно появится желание «отдать» чадо в спорт. При этом желание должно быть подкреплено возможностями тратить немалые средства на оплату всевозможных, связанных с тренировками и соревнованиями надобностей, возможностью иметь достаточное количество времени для сопровождения ребёнка на тренировки. Ребёнок должен попасть в «свой» вид спорта, в котором он сможет максимально раскрыться. В доступной спортивной школе должен быть тренер, обладающий достаточной квалификацией для того, чтобы правильно воспитать талант. Даже при совпадении всех этих случайностей дальше начинают играть свою роль другие факторы. Ребёнок должен обладать определёнными психологическими характеристиками для тренировочной и соревновательной деятельности. Он должен иметь запас физического здоровья, чтобы переносить повышенные физические нагрузки. Со временем начинают влиять школа, вуз, работа, семья. Каждый из этих факторов может стать камнем преткновения на пути созревающего таланта. К сожалению, сегодня большинство талантов отфильтровываются на разных этапах взросления, так и не заявив о себе. На то имеется множество причин социального плана. Не секрет, что детская заболеваемость бьёт рекорды. Здоровый ребёнок, не имеющий противопоказаний к спорту, — редкость. Родители детей вынуждены трудиться часто сверхурочно и не на одном рабочем месте для обеспечения минимальных потребностей в жилье, одежде, питании. Это не добавляет им времени, энтузиазма и сил для детского спорта. Современное устройство логистики и дорожного движения не позволяет детям, как прежде, самостоятельно посещать спортивную школу и требует непосредственного сопровождения и присутствия родителей до определённого возраста, а первые годы — самые важные. Материальные возможности родителей — ещё один из лимитирующих факторов. Не малое значение имеет и уровень профессионализма тренеров, методическая база образовательного процесса, материальное обеспечение. Не секрет, что зачастую критерием отбора детей в спортивную школу является «платёжеспособность» родителей. Для атлетов во взрослом периоде актуальным становится отсутствие системы материальной поддержки. Не все и не сразу начинают зарабатывать средства, позволяющие элементарно выживать, оплачивая жильё и питание. Если учесть, что в современном обществе престиж спорта и, как следствие, массовость и вовлечённость людей в спорт, находятся на критически низком уровне, то картина становится совершенно печальной. Выявление и воспитание таланта, способного на равных соревноваться с атлетами мирового уровня, с точки зрения генетической статистики в современных условиях маловероятны. Всё вышеперечисленное — это проблемы общественного уровня, не решив которые, мы, как общество, не вправе предъявлять претензии к конкретным игрокам. Наша сборная — олицетворение того пути, которым идёт современный российский спорт, олицетворение общества. Вот почему не стоит «пинать» Кокорина. 29-летнего местного жителя уже судили за подобное преступление. В старом Осколе на 29-летнего местного жителя завели уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». — В дежурную часть отдела полиции обратились сразу несколько человек, сообщивших о разрушении памятников на могилах их родственников. Подозреваемого задержали на улице, недалеко от места преступления, — сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области. Сейчас правоохранители выясняют, по какой причине мужчина разрушал надгробия. Также сообщается, что ранее он уже был осуждён за подобное преступление. Два ранее судимых молодых человека отобрали и продали телефон и золотой крестик потерпевшего. На двух старооскольцев завели уголовное дело за грабёж. Они напали на мужчину в подъезде многоквартирного дома и забрали у него телефон и золотой крестик.Пострадавший рассказал полицейским, что вечером планировал навестить знакомую, но её не было дома. На выходе из подъезда к нему обратились два незнакомца, которые напали и избили его, после чего отобрали личные вещи на сумму более 5 тысяч рублей.— В ходе оперативной проверки полицейские установили личность подозреваемых, грабителями оказались ранее судимые 23-летний и 26-летний жители Старого Оскола. Молодые люди признались в преступлении и указали полицейским адреса лиц, которым сбыли похищенный телефон и золотой крестик, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. Три команды будут соревноваться в четырёх конкурсах. В воскресенье, 11 декабря, в 18:00 в бизнес-пространстве «Контакт» (Королёва, 2а, офис 101 — прим.ред.) пройдёт киновикторина от организаторов проекта «Киноклуб» молодёжной организации «Новое поколение». — Это будет викторина на знание отечественного и зарубежного кинематографа, которая пройдёт в формате «Своей игры». Правила такие: четыре этапа, каждый разбит на категории. Каждая категория имеет свои вопросы и задания. Например, угадать фильм по краткому описанию, найти лишний фильм, в котором не играл определённый актёр и так далее. Вопросы будут также поделены по сложности и оцениваться будут также по-разному, — рассказала руководитель «Киноклуба» Екатерина Гордеева. Участвовать в киновикторине может любой желающий, но сейчас регистрация закрыта, так как организаторы набрали нужное число участников. В «Киноклубе» рассказывают, что приготовили небольшой конкурс с призами для зрителей, которые захотят прийти и поболеть за участников. Следить за новостями викторины можно в официальной группе во «ВКонтакте». «Киноклуб» молодёжной организации «Новое поколение» регулярно проводит кинопоказы с 2009 года. Особенность киноклуба в том, что зрители узнают название фильма только перед его просмотром.Спонсор разделаEvent-компания «Золотая рыбка» знает, как сделать новогодний праздник незабываемым. За плечами компании семь лет работы на корпоративных вечерах, нестандартных праздниках и событиях городского масштаба. Если у вас уже есть мысли, как сделать новогодний праздник особенным, но не знаете, кто может исполнить это желание, звоните: +7 (920) 551-551-0. «Золотая рыбка» воплотит в жизнь все ваши идеи и сделает ваш Новый год самым ярким событием этой зимы.Event-компания «Золотая рыбка» — стоит только пожелать. По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево. В понедельник,
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Новогодние истории от Александра Исаенко

«Фонарь» завершает партнёрский проект с event-компанией «Золотая рыбка» интервью с Александром Исаенко, управляющим Белгородским отделением ПАО «Сбербанк». Он рассказал, чего именно ждал утром 1 января в детстве, для кого долго искал школьный рюкзак с Человеком-пауком и почему благотворительность лучше, чем деньги в мишуру.

Новогодние истории от Александра Исаенко

— В детстве я ждал Новый год потому, что утром 1 января по телевизору показывали мультики. Накануне я брал программу и ручкой помечал время, когда они будут. Я прямо помню, как утром просыпался с мыслью, что их будут показывать, причём тогда подарки под ёлкой были для меня на втором месте. И, конечно, мне было вообще не важно, какие именно это будут мультфильмы, — я смотрел все.

— Неужели только ради мультиков ждали Новый год?

— Нет, конечно. Это просто сразу вспоминаю. Ещё помню, что родители иногда ездили в командировки и, если они выпадали на декабрь, из Москвы привозили фрукты, которые мы хранили до 31-го числа. Но если говорить о самом главном воспоминании детства...У меня, особенно по маминой линии, много родственников, и как-то так у нас сложилось, что мы очень любили собираться вместе. Не было никаких ресторанов и кафе, поэтому все ходили к друг другу в гости. Эта суета, предвкушение праздника и ожидание того, что соберутся родные и близкие. Понятно, что взрослые сидели за столом, но приходило много детей, и мы игрались в отдельной комнате.

— В Деда Мороза верили?

— Безусловно. Понимаете, Дед Мороз — это не столько конкретный персонаж, это скорее ощущение волшебства и какой-то справедливости. Все дети знали, что если хорошо себя вести, то Дед Мороз оставит подарок под ёлкой. Поэтому если говорить о том, что эта вера в чудо и есть превалирование добра над злом, то я и сейчас в это верю. Мы живём в прагматичном мире, где бизнес-процессы и денежно-кредитные отношения упрощают отношения между людьми... Но если говорить о внутреннем ощущении, то я до сих пор верю в новогоднее чудо.

А вот Дед Мороз домой ко мне не приходил — никто из родных не наряжался. В основном волшебника я встречал на детских ёлках, билеты на которые родителям давали на работе.

— Но подарки же вы получали?

— Да, больше всего запомнился настольный хоккей. Я не знал, что это такое, пока не подарили. Но когда он у меня появился... года на три моя квартира превратилась в поле сражений. После школы постоянно собирались... Он мне как-то потом на глаза попался, когда я уже в университете учился, и было видно, что он весь затёртый, по нескольку раз отремонтированный.

— За своими детьми наблюдаете? У них есть ощущение праздника?

— У меня двое детей. Младший сын родился в этом году, а дочери сейчас семь лет. Она уже несколько лет пишет письма Деду Морозу. Причём было даже несколько смешных моментов, когда она писала письмо, отдавала его супруге, а потом на следующий день просила вернуть. Видимо, ночью сильно думала и передумала. Мы говорили ей, что письмо уже ушло, тогда она писала ещё одно с фразой: «Дедушка, предыдущее письмо не читай».

— А что заказывала?

— Видите, если я говорил, что в моём детстве был дефицит праздничных атрибутов, то сейчас всё наоборот — их большой избыток. Понятно, что моя дочь привыкла, что она может получить подарок не только на праздник, да и накопленный багаж уже такой, что сложно инвентаризировать. Наверное, это моя вина, что мы праздничное ощущение от подарков на Новый год искусственно преуменьшили. Сейчас стараемся понемногу прививать нашей дочери ответственность за свои поступки, поэтому пытаемся включать элемент причинно-следственной связи в отношении подарков. Ставим перед собой цели и задачки.

— Будучи взрослым, вам же дарят подарки в том числе и на Новый год, есть любимые?

— Видите, когда ты уже взрослый, материальная сторона подарка отходит на второй план. Поэтому я ценю отношение человека и его внимание. А какая-то материальная сторона... Многие люди, тем более в бизнесе, не обращают на это внимания. Понятно, что у нас в банке есть традиция, когда мы по работе дарим подарки своим партнёрам, и фактически эти деньги уходят в мишуру. А несколько лет назад мне наши партнёры подарили открытку, которую сделали дети из детского дома. И смысл в том, что в открытке было поздравление, а те деньги, которые партнёр мог бы потратить мне на подарок, он потратил их на благотворительность. Мне эта идея очень понравилось.

— Знаю, что вы участвовали в благотворительной акции НИУ «БелГУ» «Тёплым словом — добрым делом» (нуждающиеся дети пишут свои желания на открытках, которые потом забирают себе участники акции и исполняют просьбы детей — прим. ред.).

— Да, уже три года подряд. У меня даже проблема есть, как правило, остановиться не могу. Не хочу переводить в количественную плоскость — в этом деле не надо хвалиться, — но мы с коллегами решили, что это та акция, в которой мы участвуем активно. Подарки дарим разные, потому что ожидания детей, с одной стороны, предсказуемые, но с другой — очень необычные. Мне кажется, что больше всего радости приносят велосипеды.

Творческая суета начинается, когда я приношу открытки в банк, и мы с коллегами распределяем, кто за какие будет отвечать. В прошлом году в одной из открыток мальчик писал, что хочет школьный рюкзак с Человеком-пауком. Я тогда обошёл пять или шесть магазинов, достал всех продавщиц и еле нашёл его. Недавно читал интервью Олега Николаевича Полухина, который говорил о том, что эта акция нужна не тем, кому дарят подарки, а тем, кто дарит. Поймал себя на мысли, что это действительно так.

— Новый год дома празднуете?

— 31-го декабря мы уезжаем в Москву к родителям жены и отмечаем там. При этом 31 декабря я, как правило, работаю.

— В декабре, наверное, сложно работать...

— Ну, конечно, мы же живые люди. Правда, что в декабре для банков начинается то, что мы называем «высоким сезоном» — стартует пик деловой активности. Поэтому даже если бы мы хотели расслабиться, наши партнёры не дали бы нам это сделать.

— У Сбербанка есть какие-то новогодние традиции?

— Они у нас очень простые и сводятся к нашим корпоративным мероприятиям. Мы же организованы по территориальному принципу, поэтому главный наш офис в Черноземье находится в Воронеже. Наши лучшие сотрудники, которые отличись в текущем году, делегируются на общий корпоратив туда. А здесь мы стараемся развлекать себя сами. У нас достаточно творческий коллектив — наши белгородские сотрудники победили в фестивале КВН, который проводился в Сбербанке. У нас даже есть спортивная С бербанкиада, где мы тоже победили. В общем, здесь на общем белгородском корпоративе мы сами себе делаем костюмы, ставим сценки и выступаем. Лично я был Дедом Морозом, моряком как-то был...

— Лично участвовали?

— Ну да. Это обязательно. Мы не очень верим в тезис «делай, как я сказал», мы верим в «делай, как я». В позапрошлом году на Новый год у нас в банке был «Фестиваль кино», в прошлом году конкурс «Точь-в-точь».

— А насчёт профессиональных планов Сбербанка на следующий год?

— С одной стороны, ответить легко: наша ключевая задача продолжать быть опорным банком и Белгородской области, и страны в целом. А непросто потому, что банковская деятельность — это та отрасль, которая в ближайшие пять лет в таком виде не сохранится. Мы очень много об этом думаем. Если говорить о конкретных наших услугах, то каких-то кардинальных изменений в ближайший год не предвидится.

Я бы обратил внимание на то, что мы с коллегами постоянно обсуждаем вопрос финансовой грамотности наших клиентов. По некоторым банковским продуктам мы очень архаично себя ведём. Представьте: 90 процентов доходов в стране, которые мы получаем, — это безналичные деньги: зарплаты, стипендии и так далее. А вот тратим мы безналично не более 15 процентов нашего дохода. Почему? Большая загадка. Как банк мы обязаны обслуживать наличный оборот денег, но получается замкнутый круг: люди снимают деньги в банкоматах, потом идут их тратить, потом мы эти деньги из организаций вывозим обратно в Центральный банк, а уже из него обратно в банкоматы. Мне кажется, что это кроме как к дополнительным расходам ни к чему больше не приводит. И до сих пор не понятно, почему люди так охотно тратят наличку, хотя инфраструктура вокруг полностью располагает к безналичному расчёту.

— Последний вопрос, не связанный с работой. Во сколько ложитесь спать в новогоднюю ночь и какое желание загадываете?

— Я консервативен, поэтому спать ложусь в 2-3 ночи. А по поводу желания: ну вы же знаете, что нельзя рассказывать свои желания. Но они всегда касаются здоровья близких и макроэкономических событий в мире.

Если вы решительно настроены погрузиться в мир волшебства, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и ощутить приближение Нового года стоит только пожелать! «Золотая рыбка» пришлёт вам сказочных героев, одарит подарками и вернёт вам по-детски чудесный Новый год с запахом мандаринов и снежными песнями.

Партнёрский проект

Дмитрий Голуцкий

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#Новогодние истории #Золотая рыбка #Сбербанк #Александр Исаенко
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