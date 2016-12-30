Новогодние истории от Александра Исаенко

Глава «Агро-Белогорья» Владимир Зотов предложил соединить набережной Белгород и село Нижний Ольшанец. В среду, 25 ноября, глава группы компаний «Агро-Белогорье» Владимир Зотов на расширенном заседании актива региона в Яковлевской районе рассказал об идее создания благоустроенной набережной. По информации ТРК «Мир Белогорья», 15-километровая набережная должна соединить район Кашар в Белгороде и село Нижний Ольшанец, пролегая вдоль Везёлки и Северского Донца.По словам бизнесмена, возглавляющего наблюдательный совет по развитию мультипарка, набережная входит в план по комплексному развитию территории, которая расположена вдоль левого берега Северского Донца. После бесславного вылета российской сборной с чемпионата Европы по футболу информационное пространство перенасыщено претензиями к футболистам и тренерам. Всевозможные СМИ считают своим долгом отметиться на поле порицания атлетов. Их обвиняют, кажется, во всех смертных грехах, ставя в вину и недостаточный уровень мастерства, и безволие, и нежелание «биться» за страну. Последней каплей, переполнившей чашу грехов футболистов, стала новость о бурном празднике, который «закатили» члены сборной России в одном из заведений Монако. Кажется, что после этого в общественном мнении для них не осталось места среди приличных людей.А так ли уж они виноваты? В чём виновны футболисты и тренеры? В том, что не смогли показать игру на уровне лучших сборных Европы? Да, не смогли. Но причина не в них самих. Каждый из футболистов прошёл свой нелёгкий путь. С малых лет они трудились на тренировках, проливая пот, кровь и слёзы, превозмогая боль, усталость, отказывая себе в простых человеческих радостях. Один из участников «пирушки» — наш земляк Александр Кокорин. Он вырос в небольшом городе Белгородской области — в Валуйках. Немалых трудов стоило и самому Александру, и его родителям добиться выхода на уровень сборной страны. Много лет они тратили время и немалые средства на то, чтобы будущий футболист делал свои первые шаги в спорте и имел возможность проявить себя. С 10 лет Саша покинул родительский дом и был вынужден жить в спортивном интернате при одном из футбольных клубов. При этом его будущее было довольно туманно и совершенно непредсказуемо — он мог никогда и не выйти на уровень игры, позволяющий зарабатывать на жизнь спортом. Несмотря на трудности, и он, и его родители продолжали идти к цели. Они проделали огромную работу, объём которой большинство из нас даже не представляют. Это судьба одного человека, но она показательна, и в большей или меньшей степени похожа на судьбы других членов сборной. В праве ли мы осуждать футболистов? Нет. Они и их семьи сделали всё в тех условиях, которые им были предоставлены, чтобы реализовать свои мечты, работать и зарабатывать. Никто не вправе осуждать их за то, как именно они тратят законно заработанные деньги. Крупные соревнования — это возможность проявить себя, и трудно представить, что кто-то вдруг не захотел этого сделать. Те ребята, которые отобрались в сборную, сделали всё возможное, что было в их силах. Другое дело, что этих сил было недостаточно для того, чтобы играть на равных с лучшими футболистами Европы. Наша сборная современного образца — это олицетворение нашего общества, его отношения к жизни в целом и к спорту в частности. Сборная команда любой страны по любому виду спорта — и футбол не исключение — вершина айсберга, в основе которого — детский и массовый спорт. Статистика — наука упрямая, её не обманешь. Генетика спорта выявила устойчивую закономерность: среди 1 миллиона людей талантом мирового уровня обладают около 10 человек. Это соотношение — самое важное для понимания сути происходящего в спорте и в футболе в частности. Оно показывает, насколько сложно вырастить атлета. Множество непредсказуемых случайностей влияют на вероятность раскрытия таланта. Потенциально талантливый ребёнок должен родиться здоровым, не заболеть в раннем детском возрасте. В очень узкий промежуток времени взросления ребёнка у родителей должно появится желание «отдать» чадо в спорт. При этом желание должно быть подкреплено возможностями тратить немалые средства на оплату всевозможных, связанных с тренировками и соревнованиями надобностей, возможностью иметь достаточное количество времени для сопровождения ребёнка на тренировки. Ребёнок должен попасть в «свой» вид спорта, в котором он сможет максимально раскрыться. В доступной спортивной школе должен быть тренер, обладающий достаточной квалификацией для того, чтобы правильно воспитать талант. Даже при совпадении всех этих случайностей дальше начинают играть свою роль другие факторы. Ребёнок должен обладать определёнными психологическими характеристиками для тренировочной и соревновательной деятельности. Он должен иметь запас физического здоровья, чтобы переносить повышенные физические нагрузки. Со временем начинают влиять школа, вуз, работа, семья. Каждый из этих факторов может стать камнем преткновения на пути созревающего таланта. К сожалению, сегодня большинство талантов отфильтровываются на разных этапах взросления, так и не заявив о себе. На то имеется множество причин социального плана. Не секрет, что детская заболеваемость бьёт рекорды. Здоровый ребёнок, не имеющий противопоказаний к спорту, — редкость. Родители детей вынуждены трудиться часто сверхурочно и не на одном рабочем месте для обеспечения минимальных потребностей в жилье, одежде, питании. Это не добавляет им времени, энтузиазма и сил для детского спорта. Современное устройство логистики и дорожного движения не позволяет детям, как прежде, самостоятельно посещать спортивную школу и требует непосредственного сопровождения и присутствия родителей до определённого возраста, а первые годы — самые важные. Материальные возможности родителей — ещё один из лимитирующих факторов. Не малое значение имеет и уровень профессионализма тренеров, методическая база образовательного процесса, материальное обеспечение. Не секрет, что зачастую критерием отбора детей в спортивную школу является «платёжеспособность» родителей. Для атлетов во взрослом периоде актуальным становится отсутствие системы материальной поддержки. Не все и не сразу начинают зарабатывать средства, позволяющие элементарно выживать, оплачивая жильё и питание. Если учесть, что в современном обществе престиж спорта и, как следствие, массовость и вовлечённость людей в спорт, находятся на критически низком уровне, то картина становится совершенно печальной. Выявление и воспитание таланта, способного на равных соревноваться с атлетами мирового уровня, с точки зрения генетической статистики в современных условиях маловероятны. Всё вышеперечисленное — это проблемы общественного уровня, не решив которые, мы, как общество, не вправе предъявлять претензии к конкретным игрокам. Наша сборная — олицетворение того пути, которым идёт современный российский спорт, олицетворение общества. Вот почему не стоит «пинать» Кокорина. 29-летнего местного жителя уже судили за подобное преступление. В старом Осколе на 29-летнего местного жителя завели уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». — В дежурную часть отдела полиции обратились сразу несколько человек, сообщивших о разрушении памятников на могилах их родственников. Подозреваемого задержали на улице, недалеко от места преступления, — сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области. Сейчас правоохранители выясняют, по какой причине мужчина разрушал надгробия. Также сообщается, что ранее он уже был осуждён за подобное преступление. Два ранее судимых молодых человека отобрали и продали телефон и золотой крестик потерпевшего. На двух старооскольцев завели уголовное дело за грабёж. Они напали на мужчину в подъезде многоквартирного дома и забрали у него телефон и золотой крестик.Пострадавший рассказал полицейским, что вечером планировал навестить знакомую, но её не было дома. На выходе из подъезда к нему обратились два незнакомца, которые напали и избили его, после чего отобрали личные вещи на сумму более 5 тысяч рублей.— В ходе оперативной проверки полицейские установили личность подозреваемых, грабителями оказались ранее судимые 23-летний и 26-летний жители Старого Оскола. Молодые люди признались в преступлении и указали полицейским адреса лиц, которым сбыли похищенный телефон и золотой крестик, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. Три команды будут соревноваться в четырёх конкурсах. В воскресенье, 11 декабря, в 18:00 в бизнес-пространстве «Контакт» (Королёва, 2а, офис 101 — прим.ред.) пройдёт киновикторина от организаторов проекта «Киноклуб» молодёжной организации «Новое поколение». — Это будет викторина на знание отечественного и зарубежного кинематографа, которая пройдёт в формате «Своей игры». Правила такие: четыре этапа, каждый разбит на категории. Каждая категория имеет свои вопросы и задания. Например, угадать фильм по краткому описанию, найти лишний фильм, в котором не играл определённый актёр и так далее. Вопросы будут также поделены по сложности и оцениваться будут также по-разному, — рассказала руководитель «Киноклуба» Екатерина Гордеева. Участвовать в киновикторине может любой желающий, но сейчас регистрация закрыта, так как организаторы набрали нужное число участников. В «Киноклубе» рассказывают, что приготовили небольшой конкурс с призами для зрителей, которые захотят прийти и поболеть за участников. Следить за новостями викторины можно в официальной группе во «ВКонтакте». «Киноклуб» молодёжной организации «Новое поколение» регулярно проводит кинопоказы с 2009 года. Особенность киноклуба в том, что зрители узнают название фильма только перед его просмотром.Спонсор разделаEvent-компания «Золотая рыбка» знает, как сделать новогодний праздник незабываемым. За плечами компании семь лет работы на корпоративных вечерах, нестандартных праздниках и событиях городского масштаба. Если у вас уже есть мысли, как сделать новогодний праздник особенным, но не знаете, кто может исполнить это желание, звоните: +7 (920) 551-551-0. «Золотая рыбка» воплотит в жизнь все ваши идеи и сделает ваш Новый год самым ярким событием этой зимы.Event-компания «Золотая рыбка» — стоит только пожелать. По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево. В понедельник,