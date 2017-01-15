В Белгороде провели дебютный фестиваль «Встреча зимы по-кузнечному»

Мошенница обещала снять порчу с пострадавшей, но для этого ей были нужны деньги и золотые украшения. Губкинский городской суд признал виновной 61-летнюю женщину, которая обманула местную пенсионерку. Осуждённая попросилась переночевать у пожилой женщины, которая согласилась её впустить. Разговорившись, мошенница предложила пострадавшей вылечить её от «порчи», за что попросила у неё деньги и золотые украшения. — Женщина, не обладая медицинскими познаниями, имея образование второго класса, сообщила пенсионерке заведомо ложные сведения, что последняя больна, но она может снять с неё «порчу», для ритуала ей надо передать золотые изделия и денежные средства. Доверчивая пенсионерка передала мошеннице бижутерию, а также денежные средства в сумме 44 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. В ходе следствия осуждённая возместила ущерб. За мошенничество суд приговорил её к одному году колонии-поселения. Скоро, совсем скоро Международный день защиты детей. А каждый взрослый — это бывший ребёнок. Хороший взрослый — он ещё и ребёнок настоящий, хранящий в себе самую лучшую частичку своего детства. Сегодняшняя подборка — для тех самых детей внутри нас: сказки для взрослых и детские книги, которыми зачитываются даже взрослые. И начнём мы со сказок. Только я хочу вас сразу предупредить — это не сказки в их классическом понимании. Скорее, это то, что я воспринимаю как сказку. Из-за магии ли, или ощущения чуда — это те книги, которые хочется перечитывать.«Рассказы о Розе: Side A», Никки КалленПроза Никки Каллен сделана из самого автора — музыка, книги, любимые напитки, красивые мальчики, серые кашемировые пуловеры, пунцовые галстуки, тяжёлые ботинки и розы, розы, розы… Мир «Рассказов о Розе» — вне времени и пространства, он везде и нигде, так много волшебного и земного в нем. А ещё «Рассказы» — о религии. Вроде католичество, но больше — о Боге внутри себя, о поиске и самоопределении. Книга без сюжета, полная метафор, витиеватых фраз и чувств. Книга, которую приятно смотреть — она очень «визуальная» и какая-то материальная. Как красивый пейзаж. Или как колыбельная, которую мама пела перед сном, — неважно, что именно она поёт, важен её певучий голос и ощущение тепла рядом.Где купить*«Амиталь»: нет.«Читай-город»: 252 рубля (Белгородского полка, 34).Купить книгу на сайте «Буквоед». Купить книгу на сайте «ЛитРес». «Городские легенды», Чарльз де ЛинтЧарльз де Линт живёт в Канаде, пишет стихи и романы, играет на флейте, рисует картины, но это внешняя оболочка. Глубоко внутри он волшебник, превращающий в волшебство всё, к чему прикоснётся. В Ньюфорде, городе из книги, чудеса поджидают на каждом шагу. Там есть продавец птиц, которые, на самом деле, не птицы даже, а внутренняя магия, Дерево Сказок, призраки и временные петли.«Городские легенды» состоят из мифов и снов, страстей и печалей, комических и любовных историй большого города, тех ниточек индивидуальных судеб и драм, из которых сплетается пёстрый узор жизни. 20 рассказов, объединённых местом, героями и магией. Ну и пусть сказка немного жуткая. Она всё равно сказка.Где купить«Амиталь»: 413 рублей.«Читай-город»: 324 рубля (Белгородского полка, 34).Купить книгу на сайте «Озон». Купить книгу на сайте «ЛитРес». «Луд-Туманный», Хоуп МиррлизСтарая, малоизвестная книга. Сейчас её непросто купить, но я очень хочу вас с ней познакомить. «Луд-Туманный» — сказка как она есть. Феи, эльфы и прочий фольклор Британских островов Хоуп Миррлиз превратила в восхитительную, певучую и немного детективную историю. Жители государства Доримар живут рядом со страной фей и изо всех сил отрицают её существование. А то, что иногда расцветают красные васильки и рождаются голубые телята — так это случайность. Однако волшебство так просто не сдаётся, оно всегда найдёт для себя лазейку — и в Луде-Туманном ей становится сын мэра Ранульф Шантиклер.Забавно, что книга производит впечатление современной, недавно написанной, а ей, между прочим, уже 90 лет.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: нет.Скачать книгу на сайте e-reading.club. Купить книгу на сайте setbook.ru. ***Не знаю, как вы, а я очень люблю детские книги. Когда в жизни всякие неурядицы, зима или дожди, нет ничего лучше старой, знакомой истории. «Алиса в стране Чудес», Карлсон, муми-тролли — всем давно знакомые, всеми любимые книжки. Наверняка у каждого есть своя любимая история. Во второй части подборки я собрала для вас детские книги, которые и взрослым очень понравятся, даже если вы их впервые будете читать.«Бесконечная книга», Михаэль ЭндеВсемирно известная история (не единожды экранизированная), которую я прочитала в 2013 году, до этого я про неё даже не слышала. Как такое получилось — не знаю.Мальчик по имени Бастиан толст и закомплексован. В один прекрасный день по дороге домой он заходит в книжную лавку, по велению свыше крадёт книгу, пугается наказания и не придумывает ничего лучше, чем спрятаться с ней на чердаке. С чтения книги и начинаются его приключения — он попадает в книгу, в историю, которую сам же и пишет.На первый взгляд, это отличная приключенческая книга — магия, драконы, спасение Страны Фантазии... А если посмотреть глубже — путь развития человека, получившего безграничную власть и понятия не имеющего, как с этой властью справиться.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: 335 рублей.Купить книгу на сайте «Озон». «Зоки и Бада. Пособие для детей по воспитанию родителей», Ирина Тюхтяева, Леонид ТюхтяевКнига неслучайно имеет подзаголовок «Пособие для детей по воспитанию родителей» — это история о том, как двое детей придумали сказку про сладкоежек-зоков и строгого баду. Зоки водятся в меду, варят суп из зефира и шоколадок, шалят и балуются — понятно, родители, как детей надо воспитывать? Бада же суров и серьёзен, заставляет умываться с мылом, зарядку делать, а чуть что не так — рога привинчивает, бодается. Классический такой родитель в понимании ребёнка — суп ешь, конфеты не трожь. Отношения бады и зоков — тот самый конфликт отцов и детей. Важно то, что какими бы разными они ни были, они все равно друг без друга не могут, потому что любят. А отдельный бонус — непонятные детям, зато очень смешные родителям шутки. Когда мы читаем эту книгу сыну Тимофею, то смеёмся громче него.— Как вы мне надоели, — застонал бада, — лучше бы вас не было.— А лучше нас и нет, — возразил Мю-одов.— Так что мы у тебя, бада, были, есть и будем есть, — подтвердил Медов.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: 563 рубля.Купить книгу на сайте «Озон». Купить аудиокнигу на сайте «ЛитРес». «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни», Дина СабитоваАвтор говорит, что книжка детская. Я ей не верю, по-моему, она писала её для себя и других таких же женщин (которые «девочки-девочки»). И местами, может быть, для мужчин. «Мышь Гликерия» — сборник коротких рассказов о жизни мыши Гликерии. Почти бессюжетные описания случайных дней и, главное, эмоций — радости от новой пластмассовой ложечки в коллекции, ежедневных маленьких открытий, удовольствия от бытовых мелочей. Можно сказать, это песенка «Из чего же сделаны наши девчонки?», только в прозе. Мышь Гликерия, например, сделана из кружевных нахвостников, кедов с пупырышками на подошве, платьев с оборочками, сломанных карманных часов и прочей подобной «ерунды».Отдельное удовольствие — иллюстрации Алики Калайды. Множество мелких, тщательно прорисованных деталей, приветы из советского прошлого и личные воспоминания иллюстратора на каждой странице. У себя в «Живом Журнале» она подробно рассказывала о процессе создания картинок, и поверьте мне — это отличное чтение в дополнение к книге.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: 322 рубля (интернет-магазин). *Мы выбрали два крупных книжных магазина в Белгороде и проверили там наличие упомянутых книг. В суде установили, что пьяный мужчина метнул нож в сотрудника правоохранительных органов, который пытался предотвратить разбойное нападение. Суд вынес приговор жителю Шебекина, которого обвиняли в нападении на полицейского. Шебекинца приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В Следственном комитете по Белгородской области рассказали, что мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов, пытавшегося предотвратить разбойное нападение. В июле 2015 года пьяный 32-летний мужчина угрожал ножом своему соседу и требовал денег. Прибывшему на место происшествия полицейскому он угрожал этим же ножом, а затем метнул его в стража порядка. Полиция задержала 57-летнего подозреваемого и изъяла часть похищенного мёда. На жителя Ивнянского района завели уголовное дело за кражу бидона с мёдом. О пропаже сообщил в полицию 68-летний мужчина. По его словам, бидон с мёдом пропал из его двора. Участковый задержал подозреваемого, который живёт по соседству. Удалось узнать, что ночью пьяный 57-летний мужчина зашёл во двор к соседу, заметил мёд и забрал его. Часть похищенного он съел.Подозреваемому в краже грозит до двух лет лишения свободы. В сборе средств для подопечных фонда «Святое Белогорье против детского рака» участвовали кондитерские и булочные, а участники праздника получили призы от спонсоров во время лотереи. В субботу, 18 июня, в парке Ленина во второй раз прошел благотворительный фестиваль «Плюшки-Ватрушки». Организаторы праздника — благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака».Партнёры и спонсоры фестиваля — кондитерские, булочные, кафе, мастерские по изготовлению тортов — продавали выпечку и десерты. Всем, кто приобретал лакомства на сумму от 100 рублей, давали лотерейный билет. Розыгрыши лотереи проходили несколько раз в течение всего дня. Главным призом стал номер-люкс на двоих на сутки в одном из городских гостиничных комплексов. Его выиграла 12-летняя девочка. Впрочем, детям больше по душе были такие подарки, как билеты в кино, посещение детской игровой площадки, наборы кексов и шоколада и, конечно, ведро чупа-чупсов.На фестивале выступили танцоры двух белгородских школ, артисты детской цирковой студии, детей развлекали на шоу мыльных пузырей и на «Научном шоу профессора Николя». На площадке работали мастера, которые бесплатно делали всем желающим причёски и рисовали мехенди (прим. ред. — роспись по телу хной). Также здесь была организована игротека с настольными играми. Детей и взрослых учили делать браслеты, плести подвески из бисера и делать игрушки из шариков
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воскресенье, 15 января

В Белгороде провели дебютный фестиваль «Встреча зимы по-кузнечному»

Белгородские кузнецы встретили Старый Новый год на профессиональном фестивале.

В субботу, 14 января, рядом с рестораном «Эльхаус» прошёл фестиваль «Встреча зимы по-кузнечному». В течение шести часов кузнецы стучали молотками и ковали гвозди, подковы и другие безделушки, чтобы познакомить зрителей с азами кузнечного дела.

На сувенирных развалах продавались другие вещи, искусно выкованные в белгородских кузницах. За небольшие по современным меркам деньги можно было купить всё: от кованых колокольчиков, мангалов и мелких украшений до бюста, сделанного из множества металлических пластин. Тем, кто замёрз, предлагали горячие напитки и блюда на мангале.

Особняком стояли мангалы в форме мотоциклов и автомобилей и меч короля Артура, который останется в «Эльхаусе» как украшение, но установят его, когда будет благоприятная погода.

Мы поговорили с кузнецом из Донецка и по совместительству организатором фестиваля Юрием Горбань. Он рассказал, что это дебютная «Встреча зимы по-кузнечному», но он надеется, что в дальнейшем она вырастет в кузнечный фестиваль с сотнями кузнецов и тысячами зрителей — такой, какие проводились в Донецке. Но пока финансы у организаторов ограничены, и они не могут привезти мастеров из области. Возможно, это получится уже на следующей встрече, ведь Горбань хочет, чтобы фестиваль стал регулярным, а не разовым явлением в Белгороде.

Посмотреть на работу кузнецов пришло немного желающих. На вопрос о том, почему «зиму по-кузнечному» встречают на окраине города, организатор фестиваля ответил, что все площадки, кроме ресторана «Эльхаус», попросили деньги за проведение фестиваля. Юрий Горбань добавил также, что некоторые белгородские СМИ отказались приехать осветить это событие, узнав, что им за это не заплатят.

— Мы искали бесплатную площадку для проведения фестиваля. К сожалению никто, кроме «Эльхауса», не откликнулся. Они даже напечатали нам рекламные флаеры, которые распространялись в пиццериях, — рассказал Юрий Горбань.
Текст: Никита Поников
Фото: Дарья Романенко

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#Белгород #Эльхаус #Алексей Потапов
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