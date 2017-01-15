В Белгороде провели дебютный фестиваль «Встреча зимы по-кузнечному»

В субботу, 14 января, рядом с рестораном «Эльхаус» прошёл фестиваль «Встреча зимы по-кузнечному». В течение шести часов кузнецы стучали молотками и ковали гвозди, подковы и другие безделушки, чтобы познакомить зрителей с азами кузнечного дела.
На сувенирных развалах продавались другие вещи, искусно выкованные в белгородских кузницах. За небольшие по современным меркам деньги можно было купить всё: от кованых колокольчиков, мангалов и мелких украшений до бюста, сделанного из множества металлических пластин. Тем, кто замёрз, предлагали горячие напитки и блюда на мангале.
Особняком стояли мангалы в форме мотоциклов и автомобилей и меч короля Артура, который останется в «Эльхаусе» как украшение, но установят его, когда будет благоприятная погода.
Мы поговорили с кузнецом из Донецка и по совместительству организатором фестиваля Юрием Горбань. Он рассказал, что это дебютная «Встреча зимы по-кузнечному», но он надеется, что в дальнейшем она вырастет в кузнечный фестиваль с сотнями кузнецов и тысячами зрителей — такой, какие проводились в Донецке. Но пока финансы у организаторов ограничены, и они не могут привезти мастеров из области. Возможно, это получится уже на следующей встрече, ведь Горбань хочет, чтобы фестиваль стал регулярным, а не разовым явлением в Белгороде.
Посмотреть на работу кузнецов пришло немного желающих. На вопрос о том, почему «зиму по-кузнечному» встречают на окраине города, организатор фестиваля ответил, что все площадки, кроме ресторана «Эльхаус», попросили деньги за проведение фестиваля. Юрий Горбань добавил также, что некоторые белгородские СМИ отказались приехать осветить это событие, узнав, что им за это не заплатят.
— Мы искали бесплатную площадку для проведения фестиваля. К сожалению никто, кроме «Эльхауса», не откликнулся. Они даже напечатали нам рекламные флаеры, которые распространялись в пиццериях, — рассказал Юрий Горбань.