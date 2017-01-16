Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в январе

Приобретая новый автомобиль, счастливый обладатель, как правило, испытывает бурю положительных эмоций, всеми фибрами души и органами чувств ощущая запах, цвет, звук... Но бывают ситуации, когда такая радость длится недолго: автомобиль преподносит неожиданные сюрпризы, выявляются недостатки, требующие ремонта, внимания, затрат, как минимум, времени, а то и нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. В новом номере журнала «Белгородский бизнес-класс» адвокат Михаил Мешков рассказывает, как закон может защитить владельцев неисправных автомобилей.Как быть, куда бежать, когда суровая реальность перечёркивает всю радость приобретения авто и цинично перекрывает выработку эндорфинов? Действующее законодательство о защите прав потребителей предоставляет покупателю некачественного товара четыре способа отстаивания своих прав: требовать замены товара, соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатка или отказа от исполнения договора купли-продажи с последующим возвращением товара и получением уплаченной за него суммы денег. При этом закон не видит огромной разницы между заменой, например, телефона и автомобиля — и то, и другое, прежде всего, товар, хоть и не простой, а технически сложный.Судебная практика по делам о замене автомобилей либо о расторжении договора купли-продажи в последнее десятилетие была достаточно неоднозначной, но со стойкой тенденцией склонения чаши весов в сторону потребителя: за последнее время мне трижды удалось отстоять правоту разочарованных автовладельцев в судах. Одним из основных условий, при котором возможно заменить автомобиль на новый или возвратить его дилеру, является существенность выявленных недостатков. Давайте разбираться, что же это такое, как оценить, какая поломка существенная, а какая — нет? Верховный суд, вслед за законом, выделяет четыре основных критерия, исходя из которых обнаруженный недостаток автомобиля может быть признан судом существенным (а значит, влечёт возможность замены автомобиля или возврат уплаченных за него денежных средств): несоответствие обычно предъявляемым требованиям, время, сложность, затратность. В 2005 году мы победили в судебной тяжбе и после почти четырёх(!) лет эксплуатации заменили «Зафиру» на новую. На польском заводе нарушалась технология окрашивания кузова, в результате чего лакокрасочное покрытие в нескольких местах вздулось пузырями, отойдя от кузова. Доводы автосалона о том, что они готовы перекрасить автомобиль за свой счёт, не имели успеха — это было одно из первых таких дел в Белгородской области, и это именно тот случай, когда качество окраски автомобиля существенно не соответствовало обычно предъявляемым требованиям: потребитель рассчитывал, что сможет эксплуатировать автомобиль без дополнительного окрашивания, которое неминуемо повлекло бы снижение стоимости автомобиля на вторичном рынке.Совсем недавно мы добились решения о возврате денежных средств за «китаймобиль» — конструктивной особенностью автомобиля был стук в передней подвеске. Суд, прислушавшись к мнению эксперта, посчитал, что такой стук существенно влияет на безопасность, может маскировать признаки иных неисправностей, несвоевременное диагностирование которых может повлечь более серьёзные поломки и происшествия. Также суд решил, что выявленный недостаток — существенный, поскольку при покупке потребитель не был предупреждён о таких особенностях автомобиля, а данные недостатки не соответствуют обычно предъявляемым к автомобилю требованиям. Временной фактор для оценки существенности недостатка применяется в двух случаях: когда недостаток появляется вновь и вновь после ремонта, а также когда для ремонта требуется много времени (однократно или суммарно в течение гарантийных периодов). Так, есть прецедент, когда владелец автомобиля за два года эксплуатации устал ездить в сервис и в результате заменил автомобиль на новый. Сложность и затратность ремонта — факторы схожие, в какой-то части они могут пересекаться и с временным критерием. Понятно, что бессмысленно ремонтировать автомобиль, например, после возгорания из-за неисправности системы зажигания: скорее всего, ремонт затянется и его стоимость (затраты) будут столь значительны, что проще (и дешевле) заменить на новый. Таким образом, при обнаружении в новом автомобиле недостатка не надо нервничать. Как написано на визитке одного из моих коллег: «Расслабьтесь, у вас есть адвокат». Фиксируйте недостатки, сохраняйте документы, подтверждающие обращение в сервис, настаивайте на фиксации всего происходящего в сервисной книжке — пригодится.В любом случае, замена автомобиля — дело непростое. Основания для этого нужно доказывать, и без проведения экспертизы, скорее всего, не обойтись. Может показаться странным, но в современных реалиях заменить телефон проще, чем автомобиль. Повторюсь, судебная практика поворачивается в сторону потребителя, но это не значит, что всё происходит по мановению волшебной палочки: автодилеры, как правило, сопротивляются, и у них к тому есть все основания. Основываясь на своём опыте, могу дать три рекомендации при обнаружении недостатков автомобиля в гарантийный период. Первое — заручитесь поддержкой профессионального юриста, без этого будет сложно действовать, даже опираясь на закон «О защите прав потребителей». Второе — договаривайтесь, серьёзный автодилер после аргументированной беседы скорее всего пойдёт вам навстречу. И последний «секрет» — закон позволяет «нырнуть под удар»: вместо судебных баталий с местным продавцом можно предъявить требования импортеру (сведения о нём должны быть указаны в ПТС, читайте внимательно), в этом случае не придётся доказывать существенность недостатка, а лишь его наличие.
$ 59,37
 63,12
 2,14
-3 °C
понедельник, 16 января

Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в январе

«Фонарь» запускает серию обзоров «Персональная афиша». Каждый месяц мы будем рассказывать о некоторых значимых событиях, которые происходят в городе, чтобы каждый смог выбрать для себя что-то интересное. Итак, наша январская «Персональная афиша».

Театралам

В январе театр «Спичка» представил свой новый спектакль «Глаза голубой собаки». В основе новой режиссёрской работы Оксаны Половинкиной лежит рассказ Габриеля Маркеса и одноимённая пьесе Леонида Бабанского. Это история про параллельную жизнь двух людей, в общепринятом смысле любящих друг друга и хранящих верность. Их общие слова — пароль иллюзорного мира. На что способна пронесённая через время любовь, и что значат слова, которые один человек забудет или не успеет сказать своему самому близкому человеку?

Место: мастерская театра «Спичка», улица Лермонтова, 9а.
Дата и время: 18 января, 19:00.
Цена: 100 рублей.
Бронирование: группа театра во «ВКонтакте».

***

Актёры «Новой сцены-2» приглашают на спектакль «Пришёл мужчина к женщине». Это история знакомства телефонистки с одиноким фармацевтом. Может ли сводничество привести к чему-то хорошему? Друзья обоих героев стали инициаторами их знакомства. Чем всё это закончилось — смотрите сами.

Место: Фотогалерея имени Виталия Собровина, улица Попова, 69.
Дата и время: 19 января, 19:00.
Цена: 100 рублей.
Бронирование билетов: +7 (920) 557-18-13 и +7 (920) 562-55-33 или в группе во «ВКонтакте».

***

Ценителям творчества актёров Белгородского драмтеатра предлагаем сходить на «Кентервильское привидение». Это история о дружбе и любви, реальности и фантастике. Спектакль придётся по вкусу зрителям самого разного возраста — «щепкинцы» покажут своё видение новеллы Оскара Уайльда.

Фрагмент спектакля «Кентервильское привидение», фото beltheatre.ru

Место: БГАДТ имени Щепкина, Соборная площадь, 1.
Дата и время: 27 января, 18:00.
Цена: 200 рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 32-06-44.

Поэтам и слушателям

На литературном слэме, фото vk.com/lit_slem_bel

Поклонникам поэтического творчества, возможно, стоит обратить внимание на 29-й литературный слэм «Неваляшка». Если вы сами пишете, то у вас есть возможность поделиться творчеством и даже выиграть призовой банк слэма, ну а если нет, то просто послушать других.

Дата и время: 28 января, 19:00.
Место: бар «Тау», улица Щорса, 45г.
Цена: участники — 100 рублей, зрители — 200 рублей.
Бронирование билетов: в группе во «ВКонтакте».

Меломанам

Белгородская филармония готовит мировую премьеру — сюиту «Алхимик» по мотивам одноимённой повести Пауло Коэльо. Композитор Артём Нижник, по словам организаторов, будет использовать «уникальную философию музыки». Главный дирижёр — заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников, ведущая концерта — Ирина Точитская.

Заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников, фото belgf.ru

Дата и время: 19 января, 19:00.
Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Цена: 350-400 рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 333–319 или на сайте филармонии.

***

В Белгород приезжают легенды русского рока — группа «Сплин». Организаторы анонсируют 15 (!) новых композиций, ну и, конечно, поклонников не оставят без хитов: «Моё сердце остановилось», «Орбит без сахара», «Англо-русский словарь» и других песен «Сплинов».


Дата и время: 31 января, 19:00.
Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Цена: от 1,6 до 3,2 тысячи рублей.
Бронирование билетов: +7 (4732) 57-58-01 или на сайте.

Интеллектуалам

У вас есть компания, которая любит играть в спортивную версию «Что? Где? Когда?», не прочь поломать голову над вопросами, но хочет для этого максимально неформальную обстановку? Первая в этом году бар-олимпиада «Неслабо умные» подойдёт под эти запросы как нельзя лучше. Организаторы приготовили несколько туров с разноплановыми вопросами из самых разных отраслей знаний (помимо обычных вопросов, есть также вопросы с картинками, аудио- и видеовопросы, блиц-тур) и подарки для самых умных и везучих участников. Рекомендуемое количество игроков в одной команде — от 4 до 10 человек.

Дата и время: 22 января, 17:00.
Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Цена: 300 рублей.
Бронирование билетов: регистрация в группе во «ВКонтакте».

Предпринимателям

В Белгороде действующих предпринимателей и тех, кто только задумывается о собственном деле, приглашают на II Большой бизнес-практикум. Спикерами станут управляющий бизнес-пространством «Контакт», основатель группы компаний «Бизнес Максимум» Алексей Черненко и генеральный директор ООО «Контакт Центр Агро-Белогорье», начальник отдела рекламы и маркетинга торгового дома «Агро-Белогорье» Станислав Дмитров. В течение двух дней участники практикума будут общаться и обмениваться опытом с успешными предпринимателями и маркетологами. Организаторы обещают поделиться секретами высоких и стабильных продаж, а также на практике разобрать работу с возражениями. Все участники получат сертификаты о прохождении практикума.

Дата и время: 21–22 января, 11:0016:00.
Место: бизнес-центр «Контакт», улица Королёва, 2А.
Цена: 3 тысячи рублей.
Бронирование билетов: на сайте.

Любителям необычного отдыха

В нашей первой «Персональной афише» мы собрали несколько свежих предложений для тех, кому хочется чего-нибудь необычного и нестандартного.

Иллюстрация vk.com/questbelg

Начнём с квест-развлечений нового формата. Белгородская команда CITYQUEST запустила новый жанр квестов — «Морфеус. Ответ Гиппократа». Организаторы обещают участникам звуки, запахи, вкусы, осязание и полное погружение в другой мир. Главная задача — не столько найти нужный ключ для замка, а докопаться до сути происходящего, исследовать полноценный игровой мир, принять взвешенное решение, вытекающее из логики игры. Команда из 2-4 человек сама может прийти к провалу или игровому триумфу. На это у неё будет 90 минут.

Место: CityQuest, проспект Славы, 44-а.
Цена: будни — 2,2 тысячи рублей, суббота, воскресенье и праздники — 2,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: на сайте компании или по телефонам 500-815, +7 (903) 642-08-15.

***

Ещё одна новинка в мире белгородских квестов — Belgorod Pub Crawl. Увлекательный тур по нескольким городским барам. За один вечер желающие в сопровождении весёлых гидов побывают в пяти заведениях, в каждом из которых для них приготовят фирменный коктейль и предложат скидку на баре.

Фото vk.com/belpubcrawl

Цена: с напитками — 1,5 тысячи рублей, без напитков — 500 рублей.
Бронирование билетов: на сайте проекта или по телефону +7 (4722) 408-100.

***

Поклонникам виртуальной реальности и компьютерных игр может понравиться новинка от клуба виртуальной реальности IN GAME. Организаторы говорят, что участники смогут отдохнуть и поиграть в игры не перед монитором компьютера, просто наблюдая за персонажем, а примерив на себя роль непосредственного участника игрового процесса. Можно играть одному, а можно в компании до четырёх человек.

Место: улица Николая Чумичова, 129 (вход с торца здания, напротив дома 20А).
Цена:

  • 30 минут — 500 рублей;
  • 1 час — 800 рублей;
  • 1,5 часа — 1,2 тысячи рублей;
  • 2 часа — 1,5 тысячи рублей.

Бронирование билетов: +7 (980) 521-02-01.

Анастасия Лопатина

Читайте также

#Новая сцена-2 #Бизнес-пространство Контакт #театр Спичка #CityQuest #БГАДТ #Белгородская государственная филармония #МегаГРИНН #Неслабо умные #Алексей Черненко
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments

Похожие новости