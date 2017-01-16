Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в январе

Приобретая новый автомобиль, счастливый обладатель, как правило, испытывает бурю положительных эмоций, всеми фибрами души и органами чувств ощущая запах, цвет, звук... Но бывают ситуации, когда такая радость длится недолго: автомобиль преподносит неожиданные сюрпризы, выявляются недостатки, требующие ремонта, внимания, затрат, как минимум, времени, а то и нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. В новом номере журнала «Белгородский бизнес-класс» адвокат Михаил Мешков рассказывает, как закон может защитить владельцев неисправных автомобилей.Как быть, куда бежать, когда суровая реальность перечёркивает всю радость приобретения авто и цинично перекрывает выработку эндорфинов? Действующее законодательство о защите прав потребителей предоставляет покупателю некачественного товара четыре способа отстаивания своих прав: требовать замены товара, соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатка или отказа от исполнения договора купли-продажи с последующим возвращением товара и получением уплаченной за него суммы денег. При этом закон не видит огромной разницы между заменой, например, телефона и автомобиля — и то, и другое, прежде всего, товар, хоть и не простой, а технически сложный.Судебная практика по делам о замене автомобилей либо о расторжении договора купли-продажи в последнее десятилетие была достаточно неоднозначной, но со стойкой тенденцией склонения чаши весов в сторону потребителя: за последнее время мне трижды удалось отстоять правоту разочарованных автовладельцев в судах. Одним из основных условий, при котором возможно заменить автомобиль на новый или возвратить его дилеру, является существенность выявленных недостатков. Давайте разбираться, что же это такое, как оценить, какая поломка существенная, а какая — нет? Верховный суд, вслед за законом, выделяет четыре основных критерия, исходя из которых обнаруженный недостаток автомобиля может быть признан судом существенным (а значит, влечёт возможность замены автомобиля или возврат уплаченных за него денежных средств): несоответствие обычно предъявляемым требованиям, время, сложность, затратность. В 2005 году мы победили в судебной тяжбе и после почти четырёх(!) лет эксплуатации заменили «Зафиру» на новую. На польском заводе нарушалась технология окрашивания кузова, в результате чего лакокрасочное покрытие в нескольких местах вздулось пузырями, отойдя от кузова. Доводы автосалона о том, что они готовы перекрасить автомобиль за свой счёт, не имели успеха — это было одно из первых таких дел в Белгородской области, и это именно тот случай, когда качество окраски автомобиля существенно не соответствовало обычно предъявляемым требованиям: потребитель рассчитывал, что сможет эксплуатировать автомобиль без дополнительного окрашивания, которое неминуемо повлекло бы снижение стоимости автомобиля на вторичном рынке.Совсем недавно мы добились решения о возврате денежных средств за «китаймобиль» — конструктивной особенностью автомобиля был стук в передней подвеске. Суд, прислушавшись к мнению эксперта, посчитал, что такой стук существенно влияет на безопасность, может маскировать признаки иных неисправностей, несвоевременное диагностирование которых может повлечь более серьёзные поломки и происшествия. Также суд решил, что выявленный недостаток — существенный, поскольку при покупке потребитель не был предупреждён о таких особенностях автомобиля, а данные недостатки не соответствуют обычно предъявляемым к автомобилю требованиям. Временной фактор для оценки существенности недостатка применяется в двух случаях: когда недостаток появляется вновь и вновь после ремонта, а также когда для ремонта требуется много времени (однократно или суммарно в течение гарантийных периодов). Так, есть прецедент, когда владелец автомобиля за два года эксплуатации устал ездить в сервис и в результате заменил автомобиль на новый. Сложность и затратность ремонта — факторы схожие, в какой-то части они могут пересекаться и с временным критерием. Понятно, что бессмысленно ремонтировать автомобиль, например, после возгорания из-за неисправности системы зажигания: скорее всего, ремонт затянется и его стоимость (затраты) будут столь значительны, что проще (и дешевле) заменить на новый. Таким образом, при обнаружении в новом автомобиле недостатка не надо нервничать. Как написано на визитке одного из моих коллег: «Расслабьтесь, у вас есть адвокат». Фиксируйте недостатки, сохраняйте документы, подтверждающие обращение в сервис, настаивайте на фиксации всего происходящего в сервисной книжке — пригодится.В любом случае, замена автомобиля — дело непростое. Основания для этого нужно доказывать, и без проведения экспертизы, скорее всего, не обойтись. Может показаться странным, но в современных реалиях заменить телефон проще, чем автомобиль. Повторюсь, судебная практика поворачивается в сторону потребителя, но это не значит, что всё происходит по мановению волшебной палочки: автодилеры, как правило, сопротивляются, и у них к тому есть все основания. Основываясь на своём опыте, могу дать три рекомендации при обнаружении недостатков автомобиля в гарантийный период. Первое — заручитесь поддержкой профессионального юриста, без этого будет сложно действовать, даже опираясь на закон «О защите прав потребителей». Второе — договаривайтесь, серьёзный автодилер после аргументированной беседы скорее всего пойдёт вам навстречу. И последний «секрет» — закон позволяет «нырнуть под удар»: вместо судебных баталий с местным продавцом можно предъявить требования импортеру (сведения о нём должны быть указаны в ПТС, читайте внимательно), в этом случае не придётся доказывать существенность недостатка, а лишь его наличие.