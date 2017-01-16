Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в январе

Театралам
В январе театр «Спичка» представил свой новый спектакль «Глаза голубой собаки». В основе новой режиссёрской работы Оксаны Половинкиной лежит рассказ Габриеля Маркеса и одноимённая пьесе Леонида Бабанского. Это история про параллельную жизнь двух людей, в общепринятом смысле любящих друг друга и хранящих верность. Их общие слова — пароль иллюзорного мира. На что способна пронесённая через время любовь, и что значат слова, которые один человек забудет или не успеет сказать своему самому близкому человеку?
Место: мастерская театра «Спичка», улица Лермонтова, 9а.
Дата и время: 18 января, 19:00.
Цена: 100 рублей.
Бронирование: группа театра во «ВКонтакте».
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Актёры «Новой сцены-2» приглашают на спектакль «Пришёл мужчина к женщине». Это история знакомства телефонистки с одиноким фармацевтом. Может ли сводничество привести к чему-то хорошему? Друзья обоих героев стали инициаторами их знакомства. Чем всё это закончилось — смотрите сами.
Место: Фотогалерея имени Виталия Собровина, улица Попова, 69.
Дата и время: 19 января, 19:00.
Цена: 100 рублей.
Бронирование билетов: +
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Ценителям творчества актёров Белгородского драмтеатра предлагаем сходить на «Кентервильское привидение». Это история о дружбе и любви, реальности и фантастике. Спектакль придётся по вкусу зрителям самого разного возраста — «щепкинцы» покажут своё видение новеллы Оскара Уайльда.
Место: БГАДТ имени Щепкина, Соборная площадь, 1.
Дата и время: 27 января, 18:00.
Цена: 200 рублей.
Бронирование билетов: +
Поэтам и слушателям
Поклонникам поэтического творчества, возможно, стоит обратить внимание на 29-й литературный слэм «Неваляшка». Если вы сами пишете, то у вас есть возможность поделиться творчеством и даже выиграть призовой банк слэма, ну а если нет, то просто послушать других.
Дата и время: 28 января, 19:00.
Место: бар «Тау», улица Щорса, 45г.
Цена: участники — 100 рублей, зрители — 200 рублей.
Бронирование билетов: в группе во «ВКонтакте».
Меломанам
Белгородская филармония готовит мировую премьеру — сюиту «Алхимик» по мотивам одноимённой повести Пауло Коэльо. Композитор Артём Нижник, по словам организаторов, будет использовать «уникальную философию музыки». Главный дирижёр — заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников, ведущая концерта — Ирина Точитская.
Дата и время: 19 января, 19:00.
Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Цена: 350-400 рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 333–319 или на сайте филармонии.
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В Белгород приезжают легенды русского рока — группа «Сплин». Организаторы анонсируют 15 (!) новых композиций, ну и, конечно, поклонников не оставят без хитов: «Моё сердце остановилось», «Орбит без сахара», «Англо-русский словарь» и других песен «Сплинов».
Дата и время: 31 января, 19:00.
Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Цена: от 1,6 до 3,2 тысячи рублей.
Бронирование билетов: +
Интеллектуалам
У вас есть компания, которая любит играть в спортивную версию «Что? Где? Когда?», не прочь поломать голову над вопросами, но хочет для этого максимально неформальную обстановку? Первая в этом году бар-олимпиада «Неслабо умные» подойдёт под эти запросы как нельзя лучше. Организаторы приготовили несколько туров с разноплановыми вопросами из самых разных отраслей знаний (помимо обычных вопросов, есть также вопросы с картинками, аудио- и видеовопросы, блиц-тур) и подарки для самых умных и везучих участников. Рекомендуемое количество игроков в одной команде — от 4 до 10 человек.
Дата и время: 22 января, 17:00.
Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Цена: 300 рублей.
Бронирование билетов: регистрация в группе во «ВКонтакте».
Предпринимателям
В Белгороде действующих предпринимателей и тех, кто только задумывается о собственном деле, приглашают на II Большой бизнес-практикум. Спикерами станут управляющий бизнес-пространством «Контакт», основатель группы компаний «Бизнес Максимум» Алексей Черненко и генеральный директор ООО «Контакт Центр Агро-Белогорье», начальник отдела рекламы и маркетинга торгового дома «Агро-Белогорье» Станислав Дмитров. В течение двух дней участники практикума будут общаться и обмениваться опытом с успешными предпринимателями и маркетологами. Организаторы обещают поделиться секретами высоких и стабильных продаж, а также на практике разобрать работу с возражениями. Все участники получат сертификаты о прохождении практикума.
Дата и время: 21–22 января, 11:0016:00.
Место: бизнес-центр «Контакт», улица Королёва, 2А.
Цена: 3 тысячи рублей.
Бронирование билетов: на сайте.
Любителям необычного отдыха
В нашей первой «Персональной афише» мы собрали несколько свежих предложений для тех, кому хочется чего-нибудь необычного и нестандартного.
Начнём с квест-развлечений нового формата. Белгородская команда CITYQUEST запустила новый жанр квестов — «Морфеус. Ответ Гиппократа». Организаторы обещают участникам звуки, запахи, вкусы, осязание и полное погружение в другой мир. Главная задача — не столько найти нужный ключ для замка, а докопаться до сути происходящего, исследовать полноценный игровой мир, принять взвешенное решение, вытекающее из логики игры. Команда из 2-4 человек сама может прийти к провалу или игровому триумфу. На это у неё будет 90 минут.
Место: CityQuest, проспект Славы, 44-а.
Цена: будни — 2,2 тысячи рублей, суббота, воскресенье и праздники — 2,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: на сайте компании или по телефонам 500-815, +
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Ещё одна новинка в мире белгородских квестов — Belgorod Pub Crawl. Увлекательный тур по нескольким городским барам. За один вечер желающие в сопровождении весёлых гидов побывают в пяти заведениях, в каждом из которых для них приготовят фирменный коктейль и предложат скидку на баре.
Цена: с напитками — 1,5 тысячи рублей, без напитков — 500 рублей.
Бронирование билетов: на сайте проекта или по телефону +7 (4722) 408-100.
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Поклонникам виртуальной реальности и компьютерных игр может понравиться новинка от клуба виртуальной реальности IN GAME. Организаторы говорят, что участники смогут отдохнуть и поиграть в игры не перед монитором компьютера, просто наблюдая за персонажем, а примерив на себя роль непосредственного участника игрового процесса. Можно играть одному, а можно в компании до четырёх человек.
Место: улица Николая Чумичова, 129 (вход с торца здания, напротив дома 20А).
Цена:
- 30 минут — 500 рублей;
- 1 час — 800 рублей;
- 1,5 часа — 1,2 тысячи рублей;
- 2 часа — 1,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: +7 (980) 521-02-01.