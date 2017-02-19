В Белгородской области суд приговорил трёх граждан Шри-Ланки к тюремному сроку

Трёх граждан демократической социалистической республики Шри-Ланка приговорили к шести месяцев колонии общего режима с последующий депортацией из России. Их обвиняют в покушении на преступление и групповом незаконном пересечении государственной границы РФ. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Белгородской области.
Ланкийцев задержали в октябре 2016 года возле села Нечаевка Белгородского района, когда они пытались пересечь границу с Украиной, не имея на это разрешения и делая это в неположенном месте. В декабре 2016 год суд признал их виновными.
В ходе следствия выяснилось, что в пересечении границы ланкийцам помогали двое граждан Украины. Суд тоже признал их виновными в пособничестве в покушении на пересечение госграницы РФ, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и приговорил каждого к одному году и трём месяцам тюрьмы.