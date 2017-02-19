В Белгородской области суд приговорил трёх граждан Шри-Ланки к тюремному сроку

Депутаты попросили департамент экономразвития сделать аналитическую записку о состоянии дел в белгородских спиртзаводах. В Белгородской области планируют закрыть Песчанский спиртзавод. Закрытие предприятия обсуждали на заседании комитетов облдумы. Депутаты говорили о сложностях в этой сфере, которые начались ещё в 2011 году, когда решением суда приостановили работу Весёлолопанского спиртзавода. По мнению депутата облдумы Игоря Барщука, закрытие Песчанского спиртзавода очень критично для области. По официальным данным, за 2016 год алкоголь в регионе уже подорожал на 9 процентов. — Нужно понимать причины закрытия, на каком уровне принималось решение, кем. И что несёт региону закрытие предприятия. Количество рабочих мест, — цитирует ИА «Бел.Ру» Анатолия Попкова, депутата Белгородской областной думы. Депутаты попросили сотрудников департамента экономразвития подготовить аналитическую записку о состоянии дел в трёх белгородских спиртзаводах и просчитать, сколько потеряет областной бюджет от закрытия Песчанского спиртзавода. Напомним, что недавно ФАС начала проверку рынка алкогольной продукции региона на предмет протекционизма . На ранее судимого жителя Губкина завели уголовное дело, ему грозит до трёх лет лишения свободы. В Губкине полиция завела уголовное дело на 35-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в незаконном изготовлении и переделке оружия. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.Ранее судимого мужчину сотрудники уголовного розыска задержали на улице. При себе у него был самодельный пистолет. Он рассказал, что собирался использовать его для отпугивания собак. Пистолет мужчина сделал дома из подручных средств. — Экспертиза показала, что оружие является самопалом и пригодно для совершения выстрела, — сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области. Почти 65 процентов обращений граждан на портале «Активный горожанин» уже исполнены. В администрации Белгорода подвели предварительные итоги работы портала «Активный горожанин». Из 482 обращений горожан к 7 октября уже исполнили 311, над 67 проблемами работают сейчас, а 102 обращения отклонили по правилам модерации.Руководитель городского департамента экономразвития Дмитрий Алдаев сказал, что 28 процентов обращений связано с качеством городских дорог. Чуть меньше половины ответов на обращения (43 процента) чиновники отправляли с нарушением положенных сроков, но, как сообщает пресс-служба городской администрации, в некоторых случаях сроки нельзя было соблюсти по объективным причинам.Константин Полежаев, фото Владимира Корнева— В основном работа пошла в «Активном горожанине», надо продолжать его развивать как механизм обратной связи, особенно по сбору предложений. […] Человеку не нужна ссылка на нормативный документ, нужны оперативные решения, пока проблема не приобрела кричащий характер. От формализма надо уйти. Надо с людьми разговаривать на человеческом языке, — дал свою оценку работе портала «Активный горожанин» мэр Белгорода Константин Полежаев.Напомним, что в субботу, 8 октября, стало известно о новом проекте мэрии — «Клиентоориентированный чиновник», который, по мнению его инициаторов, должен стать логичным продолжением «Активного горожанина» на пути выстраивания взаимодействие между горожанином и чиновником в Белгороде. О точечном расширении зон платных парковок, по словам руководства Белгородского парковочного пространства, попросили сами жители. В Белгороде на публичных слушаниях проекта городского бюджета на 2017 год директор Белгородского парковочного пространства Олега Михалин рассказал о точечном введении ещё нескольких платных парковок в следующем году. Это, по его словам, позволит белгородцам и гостям города более комфортно посещать различные учреждения. Возле детской городской поликлиники № 1 на Попова 24а бесплатное время для парковки составит вообще два часа — об этом якобы мэрию попросили сами жители. — Жители домов № 81, 83 и 85 на улице Победы собрали подписи, чтобы мы расширили там зону платных парковок. К нам обратился Белгородский госуниверситет, чтобы сделали платную парковку в районе «Белэкспоцентра». Ещё на Костюкова 1, 1а, 2 и 3, в районе магазина «Океан», мы сделаем платную парковку, чтобы снизить транспортную нагрузку в этом месте, — цитирует директора Белгородского парковочного пространства Олега Михалина «БелПресса». Время для бесплатной парковки возле «Белэкспоцентра» и «Океана» составит 45 минут. Напомним, что после двух этапов ввода в областном центре платных парковок в городе для водителей стали доступны 2 206 парковочных мест на плоскостных закрытых парковках и парковочных карманах. Так 1 июня 2016 года, например, в Белгороде заработали платные парковки на улицах Преображенской, Николая Чумичова, Победы, Князя Трубецкого, Белгородского Полка, 50-летия Белгородской области, Попова, Вокзальной, на проспекте Славы, Белгородском и Гражданском проспектах, на Народном и Свято-Троицком бульварах. Подробный список платных парковок доступен на сайте Белгородского парковочного пространства. Первые полчаса парковки — бесплатные, один час парковки — 30 рублей.За десять месяцев 2016 года горбюджет с платных парковок получил около 9 миллионов рублей. Льготниками признали 2 575 инвалидов, 286 многодетных семей и одного участника Великой Отечественной войны. По планам, в 2017 году парковки принесут бюджету уже 19,5 миллиона рублей, а штрафы за парковки — 18 миллионов рублей, в 2018 году — 20,5 миллиона и 17,8 миллиона рублей соответственно, в 2019 году — 21,6 миллиона и 17 миллионов рублей. На начальника управления имущественных и земельных отношений завели уголовное дело. В понедельник, 20 июля, начальник Следственного комитета Белгородской области Александр Сергеев подтвердил «Фонарю» информацию о возбуждении уголовного дела на сотрудника администрации Чернянского района. На сегодняшний день в преступлении подозревают начальника управления имущественных и земельных отношений. Подробности расследования ни полиция, ни Следственный комитет не разглашают. Отметим, что впервые информация об этом появилась в социальных сетях в начале июля. Сегодня руководителя аппарата главы Чернянского района Фёдорова, сотрудники УБЭП задержали за взятку в 200 тысяч рублей, землей торговал.— СЕРГЕЙ ЛЕЖНЕВ (@Lezhnevs) 7 июля 2015 В школе № 45 Белгорода ученица шестого класса сломала ноги во время внеурочных занятий в спортивном комплексе регионального МЧС. Об этом рассказали родители девочки. В семье пострадавшей заявили, что администрация школы якобы пыталась замять инцидент, а в городском управлении образования им и вовсе начали угрожать. Журналист «Фонаря» выяснил подробности случившегося и узнал, почему о ноябрьском происшествии заговорили только сейчас. Несчастный случай в школе № 45 Белгорода произошёл 17 ноября 2016 года. В школе есть кадетские классы, которые во внеурочное время регулярно тренируются с уклоном по программе МЧС. В этот раз детей 6-9 классов готовили к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту. Ученикам нужно было спуститься по спасательному пожарному рукаву. По словам родителей, их 12-летняя дочь Ольга Короленко пропустила инструктаж, но почему-то всё равно была допущена к упражнению. В итоге девочка не смогла правильно сгруппироваться и застряла в рукаве, сломав обе ноги. Она получила четыре перелома, которые отнесли к причинению тяжкого вреда здоровью.Фото из личного архива Ольги Короленко — Вопрос создания безопасной и комфортной среды для полноценного развития детей и подростков, предупреждения травматизма несовершеннолетних граждан находится на постоянном контроле управления образования. С целью усиления контроля за соблюдением техники безопасности при проведении занятий с учащимися и предупреждения подобных ситуаций данный вопрос рассмотрен на совещаниях руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений, а также преподавателей-организаторов ОБЖ, — сообщили журналистам Go31.ru в управлении образования Белгорода.В ответ на редакционный запрос в департаменте образования Белгородской области пояснили, что знают об инциденте. В ведомстве намерены провести внеплановую проверку школы. Участники чемпионата будут готовить кофе и винные коктейли, соревноваться в классическом приготовлении коктейлей и свободном стиле — флейринге. В четверг, 9 июня, в арт-клубе «Студия» Белгородская барменская ассоциация проведёт пятый юбилейный чемпионат барменов World Cocktail Championship-2016.Пока жюри будет определять лучшего бармена, который представит Белгород на соревнованиях в ЦФО, зрителей будут развлекать ансамбль барабанщиков «Драмания», фокусник и диджеи, а барберы и стилисты предложат свои услуги тем, кто пожелает преобразиться прямо на чемпионате. Участники будут демонстрировать своё мастерство в приготовлении кофе и винных коктейлей, флейринге (приготовление коктейлей свободным стилем, то есть с использованием элементов жонглирования — прим. ред.) и классическом барменском стиле. слову Почитать интервью с президентом Белгородской барменской ассоциации Ринатом Гайнулиным можно вот здесь. Он был участником нашего совместного с Tele2 проекта «Вкусная экономия». Эксперты связывают подорожание жилья на первичном рынке с летним сезоном, который традиционно благоприятен для южных городов. Эксперты портала «Мир квартир» составили рейтинг цен на жильё в новостройках. Белгород в этом списке занял шестое место. Квадратный метр нового жилья в областном центре стоит 69 479 рублей.— Белгород, всего три месяца назад занимавший девятое место по цене квадратного метра новостроек, поднялся в рейтинге благодаря летнему сезону, всегда благоприятному для южных городов, куда традиционно инвестируют люди с русского Севера. Вот и Сочи за тот же сезон прибавил к своим и без того немаленьким ценам еще 4,5 процента, — отмечает генеральный директор портала «Мир Квартир» Павел Луценко.Первые пять мест в рейтинге заняли: Москва, где недвижимость на первичном рынке в среднем стоит 258 330 рублей за квадратный метр, Санкт-Петербург — 105 784 рублей за квадратный метр, Сочи — 72 204 рублей за квадратный метр, Екатеринбург — 69 685 рублей за квадратный метр и Нижний Новгород 69 519 рублей за квадратный метр. Подозреваемой грозит до шести лет тюрьмы. По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, в Белгороде задержали бывшую работницу одной из медиакомпаний, которую подо