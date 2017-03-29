В Валуйском районе на неопределённый срок закрыли один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Пресс-служба пограничного управления сообщила о закрытии украинского двустороннего автомобильного пункта пропуска «Пески». Он находится рядом с российским пунктом пропуска «Логачёвка» в Валуйском районе. Украинская сторона в одностороннем порядке перестала пропускать автомобили, ссылаясь на техническую неисправность оборудования. В течение какого срока будут действовать ограничения — пока неизвестно.
Сотрудники пограничного управления рекомендуют белгородцам при необходимости поездок на Украину воспользоваться ближайшими работающими пунктами пропуска: «Вериговка»— «Чугуновка» или «Ровеньки» — «Танюшевка».